Áo chống nắng thế hệ mới, che nắng mà vẫn thời thượng

Với những cô nàng yêu thể thao, đặc biệt là các golfer nữ - những chiếc áo chống nắng mặc nhiều giờ liên tục dưới ánh nắng trên sân cỏ mang lại cảm giác dễ chịu và vẻ ngoài chỉn chu đôi khi còn quan trọng không kém khả năng bảo vệ làn da.

Áo chống nắng màu kem ôm nhẹ cơ thể, gam màu trung tính càng làm nổi bật tinh thần tối giản. Áo tay dài kết hợp quần biker đen giúp tổng thể gọn gàng, dễ dàng hoạt động ngoài trời cả ngày dài ẢNH: LEUP

Một bộ trang phục có thể tạo nên cảm giác dễ chịu, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho người chơi golf ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Với golfer, đặc biệt là nữ golfer, việc phải thi đấu hoặc tập luyện nhiều giờ dưới ánh nắng không chỉ ảnh hưởng đến làn da mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc và trạng thái tinh thần, chiếc áo chống nắng có chất liệu tốt không chỉ giúp cơ thể mát hơn ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Nó giúp người chơi duy trì sự thoải mái, giảm cảm giác mệt mỏi và giữ được nguồn năng lượng tích cực trong suốt vòng golf.

Set trang phục đồng màu trắng kem gồm áo khoác, áo chống nắng và quần jogger tạo nên diện mạo khỏe khoắn. Các chi tiết vải nổi cùng phom dáng rộng vừa phải giúp bộ đồ trở nên nổi bật mà không làm mất đi tính ứng dụng ẢNH: LEUP

Mỗi thiết kế được nghiên cứu dựa trên chuyển động thực tế của cơ thể, đặc biệt là cơ thể phụ nữ.

Từ những cú swing, động tác xoay người, di chuyển trên sân cho đến cảm giác khi vận động trong nhiều giờ liên tục, tất cả đều được cân nhắc để tạo nên sự thoải mái tối đa.

Khi người phụ nữ cảm thấy thoải mái, được nâng đỡ và tự tin trong từng chuyển động, vẻ đẹp và thần thái của họ sẽ được bộc lộ một cách tự nhiên nhất.

Áo chống nắng màu kem với thiết kế cổ thuyền phối cùng chân váy xếp ly trắng tạo nên vẻ ngoài nữ tính. Phần tay áo ôm sát nhưng không tạo cảm giác gò bó, chất liệu thun co giãn vừa giữ được tinh thần thể thao, vừa đáp ứng yếu tố thời trang được nhiều nữ golfer yêu thích ẢNH: LEUP

Áo chống nắng trắng với phần túi hộp phía trước tiện lợi, họa tiết gân nổi chạy dọc thân áo đầy độc đáo. Áo tay dài kết hợp quần shorts legging đen, sự tương phản giữa gam màu đen trắng thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE