Áo cổ đức chuyên nghiệp cho quý cô công sở

Áo cổ đức không còn là đặc quyền của những bộ sơ mi truyền thống
công sở mà đã trở thành điểm nhấn linh hoạt trong nhiều thiết kế như váy liền thân, áo kiểu, áo khoác nhẹ hay trang phục dạo phố tối giản.
Chiếc váy dáng dài chất liệu jean được thiết kế cổ đức mang lại vẻ ngoài thanh lịch. Phom váy đứng nhẹ nhàng theo chiều dọc cơ thể kết hợp cùng hàng khuy chạy dọc thân trước. Sắc xanh denim trung tính phối cùng giày cao gót mũi nhọn tông nude hoặc túi xách da cấu trúc cứng phù hợp cho cả ngày làm việc lẫn những buổi dạo phố sau giờ tan sở
Áo sơ mi cổ đức màu trắng truyền thống được làm mới bằng hàng khuy kim loại chạy dọc cầu vai, kết hợp cùng
chân váy da dáng dài tạo nên sự tương phản thú vị giữa chất liệu cổ điển và hơi thở đương đại. Đôi bốt cao cổ hoàn thiện phong thái mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của trang phục công sở cao cấp
Một trong những lý do khiến áo sơ mi cổ đức trở thành “trợ thủ phong cách” của quý cô văn phòng chính là khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Áo sơ mi cổ đức chất liệu lụa cao cấp, kết hợp cùng quần tây màu nâu dáng suông, bảng màu trung tính giúp tổng thể trở nên hài hòa và sang trọng hơn
Áo sơ mi cổ đức màu hồng pastel mang đến sắc thái dịu dàng nhưng vẫn đảm bảo tính lịch thiệp cần thiết. Khi phối cùng quần suông màu trắng ống rộng, hiệu ứng kéo dài đôi chân được thể hiện rõ rệt
Thiết kế sơ mi cổ đức màu be kết hợp chi tiết thắt eo tinh tế lại là minh chứng cho khả năng tôn dáng khéo léo của trang phục công sở hiện đại. Phần tay bo nhẹ tạo cảm giác mềm mại, trong khi quần suông đen giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể hiệu quả
Chiếc váy sơ mi với cổ đức phối màu trắng tương phản trên nền kẻ sọc xanh tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Chi tiết thắt lưng nhỏ gọn khéo léo định hình vòng eo, mang lại tỷ lệ cơ thể cân đối. Bên dưới diện quần shorts cùng tông váy tạo phong cách giấu quần thời thượng
Sự kết hợp giữa áo sơ mi cổ đức kẻ sọc bên trong và lớp áo khoác đen bên ngoài tạo nên hiệu ứng layering cuốn hút. Khi đi cùng quần ống rộng tối màu, đặc biệt phù hợp với những môi trường làm việc yêu cầu tính chuyên nghiệp cao
Váy sát nách cổ đức màu trắng phù hợp cho những chuyến công tác hoặc hành trình nghỉ dưỡng kết hợp làm việc. Phần thắt lưng mảnh tạo điểm nhấn vòng eo giúp cân đối phom dáng, thiết kế váy sát nách mát mẻ thích hợp cho những ngày hè nắng nóng