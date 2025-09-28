Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản

Áo cổ tròn tưởng chừng đơn giản nhưng lại chính là ‘vũ khí’ giúp nàng nâng tầm phong cách tối giản.
Chia sẻ bài viết
Áo cổ tròn từ lâu đã trở thành món đồ cơ bản, gần như không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi cô gái. Dù giản dị, nhưng chỉ cần một chút tinh tế trong cách phối, chiếc áo này có thể biến hóa linh hoạt. Chính sự tối giản nhưng giàu tiềm năng đã khiến áo cổ tròn trở thành “mảnh ghép” hoàn hảo để nâng tầm phong cách thường ngày.
Diện áo cổ tròn cùng quần shorts năng động
Những ngày hè rực rỡ luôn là thời điểm lý tưởng để khoe trọn sự khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Áo cổ tròn kết hợp cùng quần shorts không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp nàng trông năng động hơn bao giờ hết.
Tạo vẻ nữ tính với chân váy ngắn và áo cổ tròn
Nếu quần shorts mang lại sự năng động, thì chân váy ngắn lại là “chìa khóa” giúp nàng tôn lên vẻ dịu dàng. Khi kết hợp cùng áo cổ tròn, set đồ vừa thoải mái lại vừa toát lên sự đáng yêu.
Cuốn hút hơn mỗi ngày cùng áo cổ tròn và quần dài
Không chỉ hợp với quần shorts hay váy ngắn, áo cổ tròn khi kết hợp cùng quần dài lại mang đến một hình ảnh khác. Với một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng trơn, bạn đã nắm trong tay "chìa khóa" để tạo nên một bộ trang phục thanh lịch.
Hiện đại với áo cổ tròn phối quần jeans lửng
Sự kết hợp giữa áo cổ tròn và quần jeans lửng là lựa chọn hoàn hảo để khoe nét cá tính hiện đại.
Áo cổ tròn là món đồ cơ bản nhưng đầy tiềm năng. Chỉ cần kết hợp khéo léo với các trang phục khác nhau sẽ tạo nên phong cách đời thường tối giản cuốn hút.