Thời trang 24/7

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/09/2025 14:00 GMT+7

Áo cổ tròn tưởng chừng đơn giản nhưng lại chính là ‘vũ khí’ giúp nàng nâng tầm phong cách tối giản.

Áo cổ tròn từ lâu đã trở thành món đồ cơ bản, gần như không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi cô gái. Dù giản dị, nhưng chỉ cần một chút tinh tế trong cách phối, chiếc áo này có thể biến hóa linh hoạt. Chính sự tối giản nhưng giàu tiềm năng đã khiến áo cổ tròn trở thành “mảnh ghép” hoàn hảo để nâng tầm phong cách thường ngày.

Diện áo cổ tròn cùng quần shorts năng động

Những ngày hè rực rỡ luôn là thời điểm lý tưởng để khoe trọn sự khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Áo cổ tròn kết hợp cùng quần shorts không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp nàng trông năng động hơn bao giờ hết.

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 1.

Áo cổ tròn màu đen nổi bật với viền cổ và tay áo màu kem nhẹ nhàng, điểm nhấn là túi áo nhỏ được trang trí viền xích và hình hoa tinh tế, mang đến vẻ thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Khi diện cùng quần shorts trắng cạp cao ôm vừa vặn, bộ trang phục tạo nên vẻ năng động đời thường

ẢNH: CARDINA

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 2.

Chiếc áo thun cổ tròn trắng trơn, điểm nhấn là hình thêu nhỏ xinh trước ngực, mặc cùng quần shorts jeans xanh đậm tạo nên set đồ hài hòa, giúp bạn tự tin xuống phố cùng bạn bè

ẢNH: SAVANI

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 3.

Chiếc áo cổ tròn màu trắng tinh khôi với phom dáng suông thoải mái, không quá ôm sát, dòng chữ đen trên in trên áo tạo nên sự đối lập đầy tinh tế và cá tính. Áo được phối cùng quần shorts jeans xám và giày thể thao, phô diễn sự năng động trong phong cách

ẢNH: @IMKHANGAN

Tạo vẻ nữ tính với chân váy ngắn và áo cổ tròn

Nếu quần shorts mang lại sự năng động, thì chân váy ngắn lại là “chìa khóa” giúp nàng tôn lên vẻ dịu dàng. Khi kết hợp cùng áo cổ tròn, set đồ vừa thoải mái lại vừa toát lên sự đáng yêu.

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 4.

Hoa hậu Thiên Ân dịu dàng với áo cổ tròn hồng pastel phom suông, mang lại cảm giác thoải mái. Trên nền áo là dòng chữ trắng nhã nhặn tạo nên điểm nhấn, sánh đôi cùng chân váy xếp ly ngắn đen, giúp tôn dáng mảnh mai

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 5.

Đỗ Hà diện áo cổ tròn với màu đen trơn, thiết kế tay áo ngắn đơn giản, dễ dàng sơ vin cùng chân váy ngắn màu xanh denim giúp người mặc gây ấn tượng với vẻ trẻ trung

ẢNH: @DOHA.HHVN

Cuốn hút hơn mỗi ngày cùng áo cổ tròn và quần dài

Không chỉ hợp với quần shorts hay váy ngắn, áo cổ tròn khi kết hợp cùng quần dài lại mang đến một hình ảnh khác. Với một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng trơn, bạn đã nắm trong tay "chìa khóa" để tạo nên một bộ trang phục thanh lịch. 

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 6.

Phom áo rộng vừa phải không quá bó sát đem đến sự thoải mái khi mặc. Đi đôi với quần ống suông màu cam đất nhẹ nhàng, trang phục này mang lại cảm giác dễ chịu tuyệt đối, đơn giản nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @IMKHANGAN

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 7.

Chiếc áo phông cổ tròn màu đen có phom ôm vừa vặn, với viền cổ và tay áo được may ren màu trắng tinh tế. Điểm nhấn là hình thêu chiếc nơ trắng ở trước ngực, phối cùng quần jeans ống suông rộng, thích hợp cho những nàng yêu thích nét dịu dàng mà cá tính

ẢNH: @THUDAN.NG

Hiện đại với áo cổ tròn phối quần jeans lửng

Sự kết hợp giữa áo cổ tròn và quần jeans lửng là lựa chọn hoàn hảo để khoe nét cá tính hiện đại. 

Áo cổ tròn là mảnh ghép nâng tầm phong cách tối giản- Ảnh 8.

Khả Ngân chọn áo cổ tròn hồng pastel ngọt ngào, viền trắng tại cổ áo tinh tế, kèm hình thêu trước ngực. Bắt cặp với quần jeans lửng xanh nhạt, mang lại nét cá tính ấn tượng

ẢNH: @IMKHANGAN

Áo cổ tròn là món đồ cơ bản nhưng đầy tiềm năng. Chỉ cần kết hợp khéo léo với các trang phục khác nhau sẽ tạo nên phong cách đời thường tối giản cuốn hút.

áo cổ tròn áo thun cổ tròn công thức phối đồ trẻ trung Phong cách tối giản

