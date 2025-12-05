Áo dài mùa mới nhiều lớp, vải mỏng nhẹ, màu sắc 'vạn người mê'

Khác với mọi năm, mùa áo dài tết năm nay đến sớm khi các thương hiệu đồng loạt hé lộ các thiết kế mới mang đậm dấu ấn riêng. Điểm chung từ xu hướng áo dài 2025 và áo dài tết 2026 là sự đa dạng về phom dáng, chất liệu và màu sắc, trong đó áo dài nhiều lớp (kết hợp từ 2 - 3 lớp vải) chiếm ưu thế vì mang lại hiệu ứng thị giác đẹp mắt, ấn tượng.

Dáng vẻ thướt tha, nữ tính và tràn đầy nét lãng mạn từ các thiết kế áo dài nhiều lớp quyến rũ quý cô yêu thích diện trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống ẢNH: OYSTER

Áo dài từ vải lụa tơ tằm tự nhiên - 'đắt xắt ra miếng'

Áo dài tơ tằm tự nhiên vẫn luôn là mảnh đất thú vị ẩn chứa sức hút từ vẻ đẹp sang trọng, quý phái đặc biệt. Đi cùng với chất liệu tự nhiên - các loại vải satin, organza, lụa dệt từ sợi tơ tằm là cách nhuộm màu từ các loại cây cỏ (trà, vối...) tạo nên hiệu ứng thị giác đặc sắc cả về màu sắc lẫn kết cấu.

Áo dài Tú làm từ chất liệu organza tơ tằm Bảo Lộc. Quần lụa tơ tằm màu nâu cassa có độ bóng mịn, đối lập với độ mờ đục của oraganza mang đến một bản phối đẹp mắt ẢNH: LƠ SILK

Tái hiện vẻ đẹp của phụ nữ Việt thời xưa, áo dài lấy cảm hứng từ dáng áo ngũ thân sử dụng vải organza tơ tằm hai lớp, hai tông màu kết hợp chi tiết cài nút bọc vải, họa tiết thêu lắc tay phối quần lụa dệt nổi họa tiết ẢNH: LƠ SILK

Các sắc độ đậm nhạt khác nhau của tông màu đỏ hồng hòa quyện trong sự thống nhất tinh tế. Quần lụa đỏ phối giày xanh, họa tiết chú ngựa của năm Bính Ngọ 2026 mang đến cảm giác bay bổng và lãng mạn ẢNH: MIEL THANH NGUYEN

Áo dài tơ voan in họa tiết sinh động

Thiết kế nhiều lớp, nhiều tà xếp chồng của áo dài mùa mới luôn là một cuộc chơi của thị giác. Theo đó lớp vải ngoài cùng thường mỏng nhẹ, không họa tiết nhằm làm nổi bật hình ảnh và màu sắc trên lớp vải thứ hai của tà áo thông qua hiệu ứng xuyên thấu. Một số thiết kế cầu kỳ hơn sử dụng đến 3 lớp vải, bao gồm váy dài/yếm lụa và xếp chồng nhiều lớp áo dài mặc rời kết hợp nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau.

Tuy nhiên, nhiều nhà mốt chọn cách kết hợp ngược lại - lớp tà bên ngoài in họa tiết, chất vải vừa vặn đứng phom và ít nhăn nhàu, lớp tà bên trong đơn sắc, mỏng nhẹ và nhạt màu hơn. Từ đây tạo nên các thiết kế năng động và hiện đại - phù hợp với tín đồ trẻ tuổi yêu thích nhiều hoạt động vì vừa dễ mặc lại dễ phối hơn.

Áo dài cách tân làm mới phần tay vai bằng chất vải trong suốt, tay loe có độ dài vừa vặn thuận tiện cho nhịp sống năng động. Họa tiết in trên nền vải voan tơ được đặt để trên lớp vải satin trắng giúp làm nổi bật theo cách tinh tế hơn ẢNH: MIEL THANH NGUYEN

Áo dài in hoa phối quần lụa đơn sắc luôn có thể kết hợp thêm khăn tam giác, quạt giấy, guốc gỗ, túi cói đan, cài hoa trên tóc... ẢNH: OYSTER

Áo dài suông cổ tròn quyến rũ và phóng khoáng với bản vẽ họa tiết nhẹ nhàng và duyên dáng ẢNH: OYSTER

Không còn là kiểu trang phục chỉ mặc vào ngày lễ tết, áo dài dần bước vào cuộc sống hằng ngày qua dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh tao và nét nữ tính tự nhiên ẢNH: OYSTER