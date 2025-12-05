Áo dài mùa mới nhiều lớp, vải mỏng nhẹ, màu sắc 'vạn người mê'

Áo dài mùa mới chào đón nàng tựa như những vạt nắng nhẹ cuối năm, như làn gió mát hay chút hơi lạnh nhẹ nhàng của buổi sáng sớm. Áo dài nhiều lớp xếp chồng mang lại diện mạo mới mẻ cho cả dáng áo dài truyền thống và áo dài cách tân.
Khác với mọi năm, mùa áo dài tết năm nay đến sớm khi các thương hiệu đồng loạt hé lộ các thiết kế mới mang đậm dấu ấn riêng. Điểm chung từ xu hướng áo dài 2025 và áo dài tết 2026 là sự đa dạng về phom dáng, chất liệu và màu sắc, trong đó áo dài nhiều lớp (kết hợp từ 2 - 3 lớp vải) chiếm ưu thế vì mang lại hiệu ứng thị giác đẹp mắt, ấn tượng.
Áo dài từ vải lụa tơ tằm tự nhiên - 'đắt xắt ra miếng'
Áo dài tơ tằm tự nhiên vẫn luôn là mảnh đất thú vị ẩn chứa sức hút từ vẻ đẹp sang trọng, quý phái đặc biệt. Đi cùng với chất liệu tự nhiên - các loại vải satin, organza, lụa dệt từ sợi tơ tằm là cách nhuộm màu từ các loại cây cỏ (trà, vối...) tạo nên hiệu ứng thị giác đặc sắc cả về màu sắc lẫn kết cấu.
Áo dài tơ voan in họa tiết sinh động
Thiết kế nhiều lớp, nhiều tà xếp chồng của áo dài mùa mới luôn là một cuộc chơi của thị giác. Theo đó lớp vải ngoài cùng thường mỏng nhẹ, không họa tiết nhằm làm nổi bật hình ảnh và màu sắc trên lớp vải thứ hai của tà áo thông qua hiệu ứng xuyên thấu. Một số thiết kế cầu kỳ hơn sử dụng đến 3 lớp vải, bao gồm váy dài/yếm lụa và xếp chồng nhiều lớp áo dài mặc rời kết hợp nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau.
Tuy nhiên, nhiều nhà mốt chọn cách kết hợp ngược lại - lớp tà bên ngoài in họa tiết, chất vải vừa vặn đứng phom và ít nhăn nhàu, lớp tà bên trong đơn sắc, mỏng nhẹ và nhạt màu hơn. Từ đây tạo nên các thiết kế năng động và hiện đại - phù hợp với tín đồ trẻ tuổi yêu thích nhiều hoạt động vì vừa dễ mặc lại dễ phối hơn.