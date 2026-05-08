Áo dệt kim, váy dài tối giản... làm mới tủ đồ công sở hiện đại

Làn gió mới từ các bản phối công sở mùa hè 2026 là sự tươi sáng về màu sắc. Trang phục ít chi tiết trang trí rườm rà mà ưu tiên cảm nhận sạch sẽ và tinh giản, sự dễ chịu đến từ chất liệu cũng như vẻ ngoài chỉn chu trên từng đường may.

Sắc xanh dương và trắng đan xen hài hòa trong hình ảnh nàng công sở tươi trẻ, rạng rỡ và đầy năng lượng. Thiết kế áo vest khéo sử dụng thắt lưng cùng các chi tiết phối màu trắng nổi bật - tạo nên điểm chạm về màu sắc khi phối với chân váy trắng và giày cao gót đen quai trắng thắt nơ ẢNH: CALIE

Diện bộ đôi áo và chân váy midi

Các mẫu áo jacket, áo vest dành cho nàng công sở trở nên mềm mại, nữ tính hơn khi được phối cùng chân váy midi xòe, chân váy xếp ly hoặc chân váy xếp tầng từ ren, tulle...

Áo sơ mi cổ điển phối ren tạo nên điểm nhấn ấn tượng và mới lạ, có thể phối cùng quần âu cạp cao, váy dài hoặc quần denim ẢNH: ELISE

Trang phục ren sang trọng

Nếu là cô gái yêu thích vẻ sang trọng, quý phái của vải ren, nàng đừng ngần ngại sử dụng các thiết kế từ chất liệu này để làm mới tủ đồ công sở hè 2026. Váy ren cổ sen dáng midi, áo sơ mi phối ren, chân váy ren phối gile và blazer... là những gợi ý sinh động cho việc làm mới phong cách công sở bằng vẻ đẹp cao cấp của chất liệu.

Đầm ren tay lỡ với phần cổ sen bo tròn điệu đà, họa tiết ren hoa nổi bật trên nền vải được layer tinh tế, mang đến cho bản phối sức hút ấn tượng ẢNH: RUE DES CHATS

Nàng ôm trọn vẻ đẹp nữ tính, sự lãng mạn qua bản phối chân váy ren xếp tầng với áo gile không tay và blazer khi cần thiết. Tông màu hồng nhạt vừa đủ để giúp làn da sáng màu đầy sức sống, vừa đủ mềm mại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch cho hình tượng quý cô "lady boss" ẢNH: RUE DES CHATS

Váy midi vải voan tơ sắc xanh dương mát dịu kết hợp hài hòa gam màu xanh dương và họa tiết trừu tượng. Thiết kế layer xuyên thấu khoe khéo vẻ gợi cảm vừa che khuyết điểm vùng vai và bắp tay đi cùng chi tiết dây hoa buộc hờ quanh eo thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: PANTIO

Váy dáng dài tối giản

Phong cách cổ điển là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang năm 2026. Do vậy đừng quên làm mới tủ đồ mùa này bằng các thiết kế váy dài tối giản nhưng đậm nét nữ tính, thoáng mát và nhẹ nhàng.

Váy dáng dài tay phồng từ lụa satin in họa tiết hoa lá thổi bùng cảm hứng lãng mạn. Phong cách cổ điển của bản phối còn được bổ sung bằng xăng đan đính hoa sequin, túi hình vỏ sò và kiểu tóc búi thấp theo phong cách Pháp ẢNH: RUE DES CHATS

Đầm sơ mi cổ nhọn tông màu xám tinh giản, sắc sảo nhưng đầy trẻ trung qua chi tiết không tay với đường cắt thẳng; tùng váy xòe rộng thướt tha theo từng bước chuyển động kết hợp cùng điểm nhấn là hàng cúc phối theo cặp được bọc vải cùng chất liệu ẢNH: RUE DES CHATS

Đầm sơ mi thanh lịch

Đầm váy dáng A cổ sơ mi (cổ đức) là thiết kế hoàn hảo và có tính linh hoạt nhất tủ đồ công sở. Hãy chọn dáng váy đơn giản và bảng màu trung tính cho ngày làm việc bình thường và ưu tiên thiết kế rực rỡ, có các điểm nhấn tinh xảo cho sự kiện trang trọng ở nơi làm việc, tham dự sự kiện, dự tiệc...

Đầm màu be có chi tiết xếp ly nhún hai bên hông kết hợp cổ đức, khuy cài và tay áo ngắn tạo nên hình ảnh thanh lịch và thoáng mát ẢNH: ELISE

Các gam màu nổi bật cùng chất liệu đứng phom giúp nâng tầm bản phối váy sơ mi. Diện các thiết kế này, quý cô có tạo hình sang chảnh, quý phái hơn để tự tin bước vào những không gian sang trọng, cao cấp ẢNH: ELISE

Làm mới tủ đồ công sở cùng bản phối áo dệt kim

Áo dệt kim hè thoáng mát, mỏng nhẹ và vẫn giữ nguyên những đặc tính thoáng khí, độ đàn hồi tự nhiên, giữ phom tốt sau nhiều lần mặc. Có thể phối chân váy chữ A, quần jeans ống rộng, quần tây công sở cùng áo polo, áo dệt kim cổ sen...

Đừng ngại ngần thử nghiệm phối áo dệt kim hè cùng những món đồ nàng có sẵn trong tủ. Chân váy chữ A, chân váy midi xếp ly, quần jeans ống rộng, quần shorts công sở... phối áo dệt kim, giày cao gót và thêm vào thắt lưng da bản nhỏ sẽ tăng thêm vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp ẢNH: CALIE



