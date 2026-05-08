Áo dệt kim, váy dài tối giản... làm mới tủ đồ công sở hiện đại

Làn gió mới từ các bản phối công sở mùa hè 2026 là sự tươi sáng về màu sắc. Trang phục ít chi tiết trang trí rườm rà mà ưu tiên cảm nhận sạch sẽ và tinh giản, sự dễ chịu đến từ chất liệu cũng như vẻ ngoài chỉn chu trên từng đường may.
Diện bộ đôi áo và chân váy midi
Các mẫu áo jacket, áo vest dành cho nàng công sở trở nên mềm mại, nữ tính hơn khi được phối cùng chân váy midi xòe, chân váy xếp ly hoặc chân váy xếp tầng từ ren, tulle...
Trang phục ren sang trọng
Nếu là cô gái yêu thích vẻ sang trọng, quý phái của vải ren, nàng đừng ngần ngại sử dụng các thiết kế từ chất liệu này để làm mới tủ đồ công sở hè 2026. Váy ren cổ sen dáng midi, áo sơ mi phối ren, chân váy ren phối gile và blazer... là những gợi ý sinh động cho việc làm mới phong cách công sở bằng vẻ đẹp cao cấp của chất liệu.
Nàng ôm trọn vẻ đẹp nữ tính, sự lãng mạn qua bản phối chân váy ren xếp tầng với áo gile không tay và blazer khi cần thiết. Tông màu hồng nhạt vừa đủ để giúp làn da sáng màu đầy sức sống, vừa đủ mềm mại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch cho hình tượng quý cô "lady boss"
ẢNH: RUE DES CHATS
Váy dáng dài tối giản
Phong cách cổ điển là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang năm 2026. Do vậy đừng quên làm mới tủ đồ mùa này bằng các thiết kế váy dài tối giản nhưng đậm nét nữ tính, thoáng mát và nhẹ nhàng.
Đầm sơ mi thanh lịch
Đầm váy dáng A cổ sơ mi (cổ đức) là thiết kế hoàn hảo và có tính linh hoạt nhất tủ đồ công sở. Hãy chọn dáng váy đơn giản và bảng màu trung tính cho ngày làm việc bình thường và ưu tiên thiết kế rực rỡ, có các điểm nhấn tinh xảo cho sự kiện trang trọng ở nơi làm việc, tham dự sự kiện, dự tiệc...
Làm mới tủ đồ công sở cùng bản phối áo dệt kim
Áo dệt kim hè thoáng mát, mỏng nhẹ và vẫn giữ nguyên những đặc tính thoáng khí, độ đàn hồi tự nhiên, giữ phom tốt sau nhiều lần mặc. Có thể phối chân váy chữ A, quần jeans ống rộng, quần tây công sở cùng áo polo, áo dệt kim cổ sen...
Đừng ngại ngần thử nghiệm phối áo dệt kim hè cùng những món đồ nàng có sẵn trong tủ. Chân váy chữ A, chân váy midi xếp ly, quần jeans ống rộng, quần shorts công sở... phối áo dệt kim, giày cao gót và thêm vào thắt lưng da bản nhỏ sẽ tăng thêm vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp
ẢNH: CALIE