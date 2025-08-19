Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu

Trong mùa thu 2025, áo gile hay còn gọi là vest không tay chất liệu denim đang được nâng tầm thành món đồ chủ đạo trong nhiều bộ sưu tập và xuất hiện dày đặc trong phong cách đường phố của các sao quốc tế.
Gile denim với quần tây - combo mới cho mùa thu 2025
Đây là công thức phối đồ vừa lạ mắt vừa cuốn hút, tạo nên sự cân bằng giữa chất liệu thô mộc của denim và vẻ chỉn chu của trang phục tailored.
Một chiếc gile denim với đường may khỏe khoắn, hơi phóng khoáng, khi đi cùng quần tây phom suông, lại trở nên tinh tế và sang trọng hơn hẳn.
Không chỉ là một sự pha trộn bất ngờ, combo gile denim + quần tây còn phản ánh đúng tinh thần thời trang 2025: đa dụng, sáng tạo và không giới hạn. Đây là cách để biến một món đồ thường ngày thành trang phục có tính ứng dụng cao, vừa gần gũi, vừa đủ mới mẻ để gây ấn tượng ở bất kỳ bối cảnh nào.
Gile denim on denim
Nhiều ngôi sao quốc tế cũng đã bắt kịp trào lưu này. Hailey Bieber từng xuất hiện với set quần jeans ống rộng đi cùng gile denim oversized, tạo phong cách streetwear đầy năng lượng. Trong khi đó, Katie Holmes chọn cách tinh tế hơn với gile denim dáng suông phối quần flare cùng tông xanh, khẳng định sự trở lại của “Canadian tuxedo” dưới phiên bản nhẹ nhàng, hợp thị hiếu đương đại.