Thời trang 24/7

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
19/08/2025 16:00 GMT+7

Nếu như blazer cổ điển từng là biểu tượng của sự thanh lịch, thì mùa thu 2025, chiếc áo gile (vest không tay) denim chính là biến tấu mới mẻ, kết nối giữa sự phóng khoáng đường phố và vẻ sang trọng hiện đại.

Trong mùa thu 2025, áo gile hay còn gọi là vest không tay chất liệu denim đang được nâng tầm thành món đồ chủ đạo trong nhiều bộ sưu tập và xuất hiện dày đặc trong phong cách đường phố của các sao quốc tế.

Gile denim với quần tây - combo mới cho mùa thu 2025

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 1.

Nếu trước đây gile denim thường gắn liền với phong cách đường phố bụi phủi, thì mùa thu 2025, món đồ này được "tái sinh" trong một phiên bản thanh lịch và hiện đại hơn khi kết hợp cùng quần tây

ẢNH: FASHIONCHINGU

Đây là công thức phối đồ vừa lạ mắt vừa cuốn hút, tạo nên sự cân bằng giữa chất liệu thô mộc của denim và vẻ chỉn chu của trang phục tailored.

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 2.

Điểm thú vị nhất của sự kết hợp này chính là sự đối lập hài hòa

ẢNH: FASHIONCHINGU

Một chiếc gile denim với đường may khỏe khoắn, hơi phóng khoáng, khi đi cùng quần tây phom suông, lại trở nên tinh tế và sang trọng hơn hẳn.

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 3.

Với những ai yêu thích phong cách smart-casual, gile denim phối quần tây chính là lựa chọn hoàn hảo để xuất hiện tại công sở, sự kiện sáng tạo, hay thậm chí là một buổi cà phê cuối tuần

ẢNH: @AQUA

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 4.

Phong cách công sở với gile denim dáng ôm gọn phối cùng quần tây ống đứng, sơ mi trắng và giày cao gót có nơ. Công thức này vừa giữ sự chuyên nghiệp vừa mang đến nét trẻ trung

ẢNH: @ALEXALOPEZ415

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 5.

Phong cách tiệc tối với gile denim màu xanh midnight phối cùng quần tây đen

ẢNH: @FLORALIEWHITE

Không chỉ là một sự pha trộn bất ngờ, combo gile denim + quần tây còn phản ánh đúng tinh thần thời trang 2025: đa dụng, sáng tạo và không giới hạn. Đây là cách để biến một món đồ thường ngày thành trang phục có tính ứng dụng cao, vừa gần gũi, vừa đủ mới mẻ để gây ấn tượng ở bất kỳ bối cảnh nào.

Gile denim on denim

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 6.

Nếu denim on denim từng là biểu tượng táo bạo của những năm 2000, thì mùa thu 2025, phong cách này trở lại với một diện mạo tinh tế hơn nhờ sự xuất hiện của gile denim

ẢNH: LEVI'S

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu- Ảnh 7.

Không còn dừng lại ở công thức áo khoác + quần jeans truyền thống, gile denim mở ra một hướng đi mới cho xu hướng all denim, tạo nên điểm nhấn cá tính nhưng vẫn giữ sự gọn gàng, dễ ứng dụng

ẢNH: @VALENTINAAMARQUEZ

Nhiều ngôi sao quốc tế cũng đã bắt kịp trào lưu này. Hailey Bieber từng xuất hiện với set quần jeans ống rộng đi cùng gile denim oversized, tạo phong cách streetwear đầy năng lượng. Trong khi đó, Katie Holmes chọn cách tinh tế hơn với gile denim dáng suông phối quần flare cùng tông xanh, khẳng định sự trở lại của “Canadian tuxedo” dưới phiên bản nhẹ nhàng, hợp thị hiếu đương đại.

