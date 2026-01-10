  • An Giang
Thời trang 24/7

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/01/2026 16:00 GMT+7

Đồng hồ đeo tay mặt tròn là điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp các nàng tỏa sáng theo cách rất riêng.

Đồng hồ đeo tay mặt tròn không chỉ là phụ kiện để xem giờ mà còn là điểm nhấn giúp phái đẹp khẳng định phong cách riêng. Mỗi chiếc đồng hồ đều góp phần kể câu chuyện thời trang đầy sức hút.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa thiết kế mặt tròn cổ điển và sắc nâu mang đến cảm giác trang nhã nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn

ẢNH: @MARIANRIVERA

Chiếc đồng hồ mặt tròn dây da đắt giá, phối cùng áo thun trắng sơ vin khéo léo cùng quần denim xanh dáng đứng, khoe trọn sắc vóc thanh mảnh. Hoàn thiện bằng chiếc túi xách da sắc nâu cầm tay trong khi sắc trắng tinh khôi tạo nền hoàn hảo để chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn tinh tế trên cổ tay, góp phần hoàn thiện diện mạo kiêu kỳ.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 2.

Sang trọng khi xuất hiện tại các buổi tiệc tối với chiếc đồng hồ mặt tròn điểm sắc xanh ngọc bích tinh tế

ẢNH: @MARIANRIVERA

Phối cùng áo cúp ngực tông đen và quần tây dáng suông cạp cao để tôn trọn sắc vóc thanh mảnh. Thêm chiếc dây chuyền sắc xanh ngọc bích cùng túi xách cầm tay hàng hiệu là đã sở hữu bản phối thanh tao, không hề lép vế trước bất kỳ mỹ nhân nào.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 3.

Với những cô gái yêu sự phá cách, đồng hồ mặt tròn dây đeo bản lớn là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: @KIEUOANH_N

Thiết kế bản to tạo cảm giác mạnh mẽ, mặt tròn mạ vàng với dây đeo bản lớn đính đá, phối cùng áo cúp ngực và chân váy da tông đen. Chất liệu da bóng nhẹ mang đến vẻ cá tính, trong khi sắc đen giúp làm nổi bật ánh vàng của đồng hồ. Khoác hờ áo lông đen, kết hợp khuyên tai ngọc trai, tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét quyền lực và vẻ kiêu sa mềm mại.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 4.

Ghi điểm với chiếc đồng hồ mặt tròn đính đá sắc trắng, thiết kế bạc được xử lý tinh xảo

ẢNH: @TRANNGOCLANKHUE

Chỉ cần phối cùng váy đen dáng dài quét sàn, thiết kế cổ yếm cách điệu và các nếp váy xếp tầng mềm mại. Sự kết hợp giữa váy dạ hội tối giản và đồng hồ bản lớn giúp toát lên khí chất kiêu sa những dịp cuối năm.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 5.

Đồng hồ mặt tròn đính kim cương mang biểu tượng của đẳng cấp và nét đẹp vĩnh cửu

ẢNH: @DIEPLAMANH89

Chiếc áo len dệt kim khoác ngoài phối cùng áo sơ mi, cà vạt bên trong kết hợp cùng chân váy chữ A giúp tôn trọn đôi chân thanh mảnh. Điểm nhấn là chiếc đồng hồ mặt tròn đính kim cương trên tay với dây kim loại được đính quanh bằng những hạt kim cương.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 6.

Gây ấn tượng với chiếc đồng hồ mặt tròn đính kim cương quanh viền, dây đeo đính đá lấp lánh tạo chiều sâu cho tổng thể

ẢNH: @DIEPLAMANH89

Phối cùng áo hai dây sắc hồng pastel, khéo léo khoe xương quai xanh và vòng eo thon gọn. Phụ kiện đính đá đồng điệu từ nhẫn đến vòng tay giúp bạn chiếm trọn spotlight, khẳng định đẳng cấp thời trang không thể trộn lẫn.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 7.

Thiết kế mặt tròn mạ vàng luôn mang trong mình vẻ đẹp vượt thời gian, Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện với chiếc đồng hồ mặt tròn mạ vàng, tạo hiệu ứng phát sáng nhẹ nhàng trên cổ tay

ẢNH: @BN_LENGUYEN

Phối cùng đầm tím dáng dài, chiết đai tinh tế để tôn vóc dáng thanh tao. Túi đeo vai tông đen và kính mắt dáng oval mang đến diện mạo hiện đại, phù hợp cho những buổi dạo phố cuối tuần nhưng vẫn giữ trọn nét sang trọng.

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'- Ảnh 8.

Chiếc đồng hồ mặt tròn mạ vàng size nhỏ kết hợp cùng đầm cổ yếm hồng pastel đính hoa bản lớn

ẢNH: @BN_LENGUYEN

Sự mềm mại của những bông hoa đính dọc theo thân váy hòa quyện cùng ánh vàng tinh tế của đồng hồ giúp tổng thể trở nên ngọt ngào nhưng không kém phần sang trọng.


