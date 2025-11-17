  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/11/2025 12:00 GMT+7

Từ những sân bóng chày sôi động của Mỹ đến các sàn diễn thời trang cao cấp, áo khoác bóng chày đã có một hành trình đầy ngoạn mục để trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu.

Áo khoác bóng chày đã vượt qua giới hạn của một chiếc áo thể thao thông thường để trở thành một món đồ phong cách.

Thanh lịch với áo khoác bóng chày 

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 1.

Khi nói đến áo khoác bóng chày, nhiều người nghĩ ngay đến sự năng động và khỏe khoắn. Nhưng nếu biết cách phối đồ tinh tế, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc áo này trở nên thanh lịch hơn

ẢNH: ONE DO

Nàng khoác một chiếc áo khoác bóng chày màu xanh rêu đậm với chất liệu nỉ mềm mại, điểm xuyết mảng màu be trên vai tạo hiệu ứng tương phản nhẹ nhàng, giúp tổng thể thêm phần sang trọng. Bên trong mặc áo thun cổ lọ màu trắng kem và quần tây cạp cao cùng tông, mang đến vẻ ngoài thanh thoát, tối giản mà vẫn đậm chất thời trang.

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 2.

Và có thể lựa chọn áo khoác bóng chày kết hợp xanh - trắng thiết kế đa dạng với nhiều họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn toát lên thần thái sang chảnh

ẢNH: SUPERDRY

Khi kết hợp cùng áo thun đen cơ bản, quần jeans màu xám nhạt, set đồ gợi cảm giác tự do, thoải mái mà vẫn sành điệu, một lựa chọn hoàn hảo cho phong cách “thanh lịch trong sự giản đơn”.

Áo khoác bóng chày rộng rãi và mốt giấu quần 

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 3.

Nếu yêu thích sự trẻ trung và phá cách, áo khoác bóng chày dáng rộng chính là món đồ bạn không thể bỏ qua

ẢNH: LA FORCE

Xu hướng “mốt giấu quần” vẫn đang thống trị phong cách thời trang đường phố, và khi kết hợp cùng chiếc áo bóng chày, phong cách này càng trở nên nổi bật. Nàng chọn cho mình áo khoác bóng chày dáng rộng màu xanh đen, tay áo viền trắng, họa tiết là hàng chữ nơi ngực - chi tiết đậm tinh thần học đường.

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 4.

Trong một phiên bản khác, áo khoác bóng chày dáng rộng màu đen chủ đạo với phần tay áo da bóng mang lại khí chất mạnh mẽ và thời thượng

ẢNH: CITY CYCLE

Khi phối cùng váy ngắn đen, áo crop top trắng, giày sneaker đen trắng, thêm mũ lưỡi trai và túi dây xích, bạn có ngay một bản phối đậm chất đường phố.

Áo khoác bóng chày cho phong cách unisex năng động 

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 5.

Không chỉ dành cho phái nữ, áo khoác bóng chày còn là món đồ biểu tượng của phong cách unisex

ẢNH: N7 STUDIO

Chiếc áo này phù hợp cho cả nam và nữ, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau để tạo nên dấu ấn riêng biệt. Khoác lên mình áo khoác bóng chày dáng rộng màu đỏ rượu, tay áo trắng kem gân nổi cùng chi tiết thêu tinh xảo, sự tương phản màu sắc tạo nên nét hút mắt và đậm chất học đường.

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 6.

Nếu bạn yêu thích sự táo bạo hơn, hãy thử áo khoác bóng chày trắng, cổ và tay áo bo thun màu đen, đỏ

ẢNH: ZUZUS.OFFICIAL

Khi phối cùng quần cargo đen rộng và giày sneaker đế thô, bạn sẽ có một diện mạo đậm chất streetwear hiện đại. Mũ lưỡi trai đội ngược càng làm bật lên tinh thần phá cách - lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thoát khỏi khuôn mẫu thường ngày.

 Sự ăn ý của áo khoác bóng chày và chân váy tennis 

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 7.

Một trong những công thức phối đồ “gây thương nhớ” nhất chính là áo khoác bóng chày kết hợp cùng chân váy tennis

ẢNH: MEGOOSTA FASHION

Mang đậm phong cách học đường khi diện áo khoác bóng chày màu nâu trầm xen kẽ sắc trắng cổ điển, điểm xuyết họa tiết kẻ ngang ở tay áo, phối cùng áo sơ mi và chân váy tennis kẻ ca rô thanh lịch. Set đồ được nâng tầm với chiếc cà vạt tông trầm mang lại vẻ ngoài thời thượng mà vẫn rất cá tính.

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân- Ảnh 8.

Trong phiên bản nhẹ nhàng hơn, áo khoác bóng chày màu xanh pastel chần bông với các mảng màu dịu ở tay áo. Kết hợp cùng áo thun sọc ngang màu vàng tươi và chân váy tennis trắng kem, khiến tổng thể mang hơi thở tươi mới và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ

ẢNH: SAKURA FASHION


áo khoác áo khoác bóng chày phong cách học đường trẻ trung Cá tính

