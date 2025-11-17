Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân

Áo khoác bóng chày đã vượt qua giới hạn của một chiếc áo thể thao thông thường để trở thành một món đồ phong cách.

Thanh lịch với áo khoác bóng chày

Khi nói đến áo khoác bóng chày, nhiều người nghĩ ngay đến sự năng động và khỏe khoắn. Nhưng nếu biết cách phối đồ tinh tế, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc áo này trở nên thanh lịch hơn ẢNH: ONE DO

Nàng khoác một chiếc áo khoác bóng chày màu xanh rêu đậm với chất liệu nỉ mềm mại, điểm xuyết mảng màu be trên vai tạo hiệu ứng tương phản nhẹ nhàng, giúp tổng thể thêm phần sang trọng. Bên trong mặc áo thun cổ lọ màu trắng kem và quần tây cạp cao cùng tông, mang đến vẻ ngoài thanh thoát, tối giản mà vẫn đậm chất thời trang.

Và có thể lựa chọn áo khoác bóng chày kết hợp xanh - trắng thiết kế đa dạng với nhiều họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn toát lên thần thái sang chảnh ẢNH: SUPERDRY

Khi kết hợp cùng áo thun đen cơ bản, quần jeans màu xám nhạt, set đồ gợi cảm giác tự do, thoải mái mà vẫn sành điệu, một lựa chọn hoàn hảo cho phong cách “thanh lịch trong sự giản đơn”.

Áo khoác bóng chày rộng rãi và mốt giấu quần

Nếu yêu thích sự trẻ trung và phá cách, áo khoác bóng chày dáng rộng chính là món đồ bạn không thể bỏ qua ẢNH: LA FORCE

Xu hướng “mốt giấu quần” vẫn đang thống trị phong cách thời trang đường phố, và khi kết hợp cùng chiếc áo bóng chày, phong cách này càng trở nên nổi bật. Nàng chọn cho mình áo khoác bóng chày dáng rộng màu xanh đen, tay áo viền trắng, họa tiết là hàng chữ nơi ngực - chi tiết đậm tinh thần học đường.

Trong một phiên bản khác, áo khoác bóng chày dáng rộng màu đen chủ đạo với phần tay áo da bóng mang lại khí chất mạnh mẽ và thời thượng ẢNH: CITY CYCLE

Khi phối cùng váy ngắn đen, áo crop top trắng, giày sneaker đen trắng, thêm mũ lưỡi trai và túi dây xích, bạn có ngay một bản phối đậm chất đường phố.

Áo khoác bóng chày cho phong cách unisex năng động

Không chỉ dành cho phái nữ, áo khoác bóng chày còn là món đồ biểu tượng của phong cách unisex ẢNH: N7 STUDIO

Chiếc áo này phù hợp cho cả nam và nữ, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau để tạo nên dấu ấn riêng biệt. Khoác lên mình áo khoác bóng chày dáng rộng màu đỏ rượu, tay áo trắng kem gân nổi cùng chi tiết thêu tinh xảo, sự tương phản màu sắc tạo nên nét hút mắt và đậm chất học đường.

Nếu bạn yêu thích sự táo bạo hơn, hãy thử áo khoác bóng chày trắng, cổ và tay áo bo thun màu đen, đỏ ẢNH: ZUZUS.OFFICIAL

Khi phối cùng quần cargo đen rộng và giày sneaker đế thô, bạn sẽ có một diện mạo đậm chất streetwear hiện đại. Mũ lưỡi trai đội ngược càng làm bật lên tinh thần phá cách - lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thoát khỏi khuôn mẫu thường ngày.

Sự ăn ý của áo khoác bóng chày và chân váy tennis

Một trong những công thức phối đồ “gây thương nhớ” nhất chính là áo khoác bóng chày kết hợp cùng chân váy tennis ẢNH: MEGOOSTA FASHION

Mang đậm phong cách học đường khi diện áo khoác bóng chày màu nâu trầm xen kẽ sắc trắng cổ điển, điểm xuyết họa tiết kẻ ngang ở tay áo, phối cùng áo sơ mi và chân váy tennis kẻ ca rô thanh lịch. Set đồ được nâng tầm với chiếc cà vạt tông trầm mang lại vẻ ngoài thời thượng mà vẫn rất cá tính.

Trong phiên bản nhẹ nhàng hơn, áo khoác bóng chày màu xanh pastel chần bông với các mảng màu dịu ở tay áo. Kết hợp cùng áo thun sọc ngang màu vàng tươi và chân váy tennis trắng kem, khiến tổng thể mang hơi thở tươi mới và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ ẢNH: SAKURA FASHION



