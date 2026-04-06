Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Ban đầu xuất hiện như trang phục chuyên dụng dành cho phi công, áo khoác da dần bước ra khỏi khuôn khổ chức năng để trở thành tuyên ngôn phong cách mạnh mẽ và đầy cuốn hút.
Thiết kế áo khoác da đen oversized với phần tay áo dài quá cổ tay và thân áo rộng tạo sự thoải mái. Những đường phối màu trắng chạy dọc tay áo trở thành điểm nhấn tinh tế, phá vỡ sự đơn sắc của nền da đen bóng nhẹ. Kết hợp cùng quần shorts jeans tối màu để tăng thêm chất streetwear
ẢNH: @DQTTRAMYY
Khi xuất hiện thêm lớp lót lông mềm mại ở cổ áo và thân trong, chiếc áo khoác da ấm áp và dày dặn hơn cho những ngày se lạnh. Phần cổ áo lớn với viền lông sáng màu tạo nên sự tương phản rõ rệt với lớp da tối bên ngoài. Phối cùng quần shorts jeans mang đến hình ảnh cá tính, không quá rườm rà với phần trên
ANHR: @DQTTRAMYY
Không điểm nhấn rườm rà, không đường cắt phá cách, chiếc áo khoác trơn với chất liệu bóng nhẹ đã đủ nổi bật. Bên trong là áo thun trắng tạo lớp nền thanh lịch, kết hợp thêm túi xách phom cứng và giày mũi nhọn, phù hợp với những xuống phố cá tính
ẢNH: @FISHSIAO_
Sắc đỏ trầm mang đến nét thời thượng cho áo khoác da cá tính. Bề mặt da có độ nhăn tự nhiên tạo nên hiệu ứng chiều sâu thị giác, phom áo ôm vừa phải tôn lên vóc dáng người mặc. Có thể mặc một chiếc áo len bên trong để giữ ấm cho những ngày se lạnh, sắc đỏ trầm của áo khoác tương phản với trang phục trung tính, hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng
ẢNH: @GIFTNUTTARIN
Chiếc áo khoác da phom rộng với chất liệu mềm vừa phải, không quá bóng cũng không quá cứng. Kết hợp cùng áo bra bên trong, quần jeans ống rộng tôn lên đôi chân dài đồng thời mang lại sự thoải cho những kỳ nghỉ dài ngày
ẢNH: @HANNIM_
Ở một phiên bản khác, áo khoác da mang một tinh thần cá tính nhưng được tiết chế ở mức vừa đủ. Dáng áo oversized nhẹ, phần vai rơi tự nhiên, phối cùng quần jeans ống đứng hoặc chân váy midi dáng suông để tạo nên hình ảnh thanh lịch pha chút phóng khoáng. Bên trong là áo bra đen giúp giữ sự tối giản cần thiết
ẢNH: @KHANHPINKK
ẢNH: @DAWN
Tông nâu ấm trên nền áo khoác da mang đến vẻ ngoài năng động hơn, đặc biệt là khi phối cùng chân váy da cùng tông cùng chất liệu. Bên trong diện áo sơ mi trắng thanh lịch, phù hợp cho những hoàn cảnh cần chỉn chu như đi học hay đi làm
ẢNH: @MIHO.HOUSE
