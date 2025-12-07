Áo khoác jean khẳng định cá tính, tạo vẻ đẹp bụi bặm đường phố

Khi biết cách phối hợp khéo léo với chiếc áo khoác jean, người mặc nó có thể tạo dựng dấu ấn thời trang độc đáo, biến mỗi lần xuất hiện đều trở thành một khoảnh khắc đầy cuốn hút.

Áo khoác jean dáng ngắn

Bạn có thể lựa chọn chiếc áo khoác jean dáng ngắn tông xanh cổ điển với hàng cúc đồng và hai túi may nổi, những chi tiết đậm chất đường phố ẢNH: K&K FASHION

Khi phối cùng đầm thun dáng dài tông đen, set đồ tạo hiệu ứng tôn dáng đáng kể, giúp thân hình nàng trở nên mảnh mai và thanh thoát hơn. Một chiếc túi xách da cầm tay và kính mắt thời trang sẽ hoàn thiện vẻ ngoài gọn gàng nhưng vẫn đầy khí chất, phù hợp từ công sở đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Nếu muốn hướng đến hình ảnh thanh thoát hơn, bạn có thể thử phối áo khoác jean dáng ngắn tone sur tone cùng chân váy denim ẢNH: @VIETSNAKE

Bên trong diện áo ôm body tông đen được sơ vin tinh tế, tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa và giúp vòng eo trông nhỏ gọn hơn. Khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách nâu cầm tay và kính râm sành điệu, diện mạo trở nên yêu kiều, rất lý tưởng cho những chuyến du lịch hay buổi cà phê cuối tuần.

Áo khoác jean dáng gile

Thiết kế không tay tạo độ mở giúp bản phối thoáng mắt hơn, mang lại tinh thần street style nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Một gợi ý dễ ứng dụng là áo khoác gile jean tông xanh nhạt kết hợp áo phông trắng bên trong. Khi được sơ vin gọn gàng cùng quần tây ống suông, tổng thể trở nên thanh lịch nhưng vẫn toát lên nét cá tính khó trộn lẫn. Túi tote đen và kính râm sẽ là bộ đôi không thể thiếu để hoàn thiện phong cách tối giản, phù hợp cho cả đi chơi lẫn đi làm.

Nếu muốn xuất hiện với diện mạo trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn, bạn có thể chọn áo khoác gile jean phối cùng chân váy chữ A ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Bên trong là áo giữ nhiệt ôm body tông đen giúp tôn dáng và tạo vẻ cân đối. Cặp kính thời trang và túi xách cầm tay là những chi tiết nhỏ nhưng tạo hiệu ứng sang chảnh, đem lại tổng thể cuốn hút và rất cá tính.

Áo khoác jean phối áo crop top

Áo crop top khi kết hợp với áo khoác jean luôn là bản phối lý tưởng cho những cô nàng yêu sự nổi bật và không ngại thể hiện ưu điểm hình thể ẢNH: @AHNYUJIN.SITE

Yu Jin diện áo khoác jean dáng ngắn tông xanh nhạt với áo crop top trắng đơn giản bên trong, nữ idol lựa chọn quần túi hộp dáng oversized, giúp tổng thể trở nên cá tính, đồng thời làm nổi bật vòng 2 thon gọn và đôi chân dài đáng ngưỡng mộ.

Chuyển sang tinh thần năng động hơn, nữ diễn viên Shin Ye Eun lại chọn áo khoác jean dáng ngắn kết hợp crop top kẻ sọc theo phong cách denim on denim ẢNH:@_SHINYEEUN

Khi phối cùng giày thể thao và túi xách vàng nổi bật, nữ nghệ sĩ mang đến diện mạo vừa trẻ trung, vừa tràn đầy năng lượng, một tinh thần rất đúng với phong cách đường phố Hàn Quốc.

Áo khoác jean phối chân váy

Chân váy và áo khoác jean luôn là bộ đôi được yêu thích bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa nét nữ tính và tinh thần phóng khoáng ẢNH: @VIUSTOREVN

Các cô gái gen Z rất chuộng kiểu phối này bởi tính ứng dụng cao và vẻ đẹp hiện đại. Một lựa chọn ấn tượng là áo khoác jean tông xanh trầm phối với áo sơ mi và lớp layer gile kèm cà vạt tông đen đầy cá tính. Khi được sơ vin gọn cùng chân váy denim chữ A, bản phối tạo cảm giác chỉn chu nhưng vẫn đậm chất đường phố, rất phù hợp để đi học hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Các cô gái có thể lựa chọn chiếc áo khoác jean tông xanh phối cùng chân váy dáng ngắn chữ A ẢNH: @THECIUSAIGON

Chiếc áo khoác jean đơn sắc được may trơn toàn bộ bề mặt tạo sự tối giản giúp tôn lên nét thanh thoát của bộ đồ. Điểm xuyết bằng một đôi giày thể thao màu trắng cùng đôi tất dáng dài là đã sở hữu sắc vóc ngọt ngào pha trộn nét năng động.