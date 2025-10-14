Áo khoác mỏng, 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ

Áo khoác mỏng không chỉ là "vật cứu cánh" trong những ngày thời tiết thất thường, mà còn là mảnh ghép giúp nàng hoàn thiện phong cách một cách tinh tế nhất.
Áo khoác mỏng phối tone sur tone nhẹ nhàng
Bên trong là áo hai dây dáng quây có chi tiết viền bèo nhún ở phần ngực, tăng thêm cảm giác ngọt ngào. Điểm cộng nằm ở sự đồng điệu tuyệt đối của các sắc trắng trong trang phục, khiến tổng thể trở nên nhã nhặn hơn.
Khoác ngoài là áo cardigan mỏng nhẹ. Phom áo suông basic, tay dài và phần bo nhẹ ở cổ tay tạo cảm giác gọn gàng. Phối cùng áo quây kẻ sọc đen trắng tone sur tone cùng áo cardigan bên ngoài, khiến tổng thể mang hơi hướng casual pha chút gợi cảm.
Nàng có thể chọn diện áo khoác mỏng mang sắc kem dịu dàng, bên dưới là áo cổ yếm dáng babydoll kẻ sọc be - trắng hài hòa với màu áo khoác, phần ngực nhún nhẹ và chi tiết dây cổ yếm giúp tôn bờ vai thon và tạo điểm nhấn nữ tính. Kết hợp cùng quần suông dài màu be sáng đồng điệu với tông áo, tổng thể trở nên sang trọng một cách tự nhiên.
Tôn sức hút cùng với áo hai dây kết hợp áo khoác mỏng
Áo được làm từ chất vải gân mảnh, ôm vừa vặn cơ thể mà vẫn giữ được sự thoải mái. Bên trong diện áo hai dây trắng ôm sát, phối cùng quần suông đen dáng rộng có chi tiết dây rút trắng ở cạp, vừa năng động vừa trẻ trung.
Layering ngọt ngào khi khoác nhẹ áo mỏng ngoài váy
Áo khoác vàng mang trong mình vẻ đẹp giản dị mà tinh tế, khi mặc cùng váy trắng, tổng thể bỗng hóa nên thơ - vừa trẻ trung, vừa phảng phất nét dịu dàng.
Màu trắng trơn giúp nàng dễ phối, làm dịu đi sắc rực rỡ của những chiếc váy hoa, mang lại tổng thể nhẹ nhàng.