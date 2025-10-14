  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo khoác mỏng, 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/10/2025 12:00 GMT+7

Mùa thu gõ cửa cũng là lúc những chiếc áo khoác mỏng trở lại, không chỉ để giữ ấm nhẹ, mà còn là điểm nhấn tinh tế giúp nàng hoàn thiện phong cách.

Áo khoác mỏng không chỉ là "vật cứu cánh" trong những ngày thời tiết thất thường, mà còn là mảnh ghép giúp nàng hoàn thiện phong cách một cách tinh tế nhất.

Áo khoác mỏng phối tone sur tone nhẹ nhàng 

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 1.

Chào thu với set đồ tone sur tone trắng tinh khôi, nổi bật bên ngoài là áo khoác mỏng chất liệu voan mang gam trắng thuần khiết, phom dáng ôm nhẹ theo vai và buông rủ tự nhiên

ẢNH: EAGER.MOOD

Bên trong là áo hai dây dáng quây có chi tiết viền bèo nhún ở phần ngực, tăng thêm cảm giác ngọt ngào. Điểm cộng nằm ở sự đồng điệu tuyệt đối của các sắc trắng trong trang phục, khiến tổng thể trở nên nhã nhặn hơn.

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 2.

Khác với màu trắng trong trẻo, sắc đen mang lại sự bí ẩn và cá tính

ẢNH: VANISHOP.VN

Khoác ngoài là áo cardigan mỏng nhẹ. Phom áo suông basic, tay dài và phần bo nhẹ ở cổ tay tạo cảm giác gọn gàng. Phối cùng áo quây kẻ sọc đen trắng tone sur tone cùng áo cardigan bên ngoài, khiến tổng thể mang hơi hướng casual pha chút gợi cảm.

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 3.

Sắc vàng be mang hơi thở mùa hè phóng khoáng nhưng vẫn rất tinh tế

ẢNH: THE.SWEATERWEATHER

Nàng có thể chọn diện áo khoác mỏng mang sắc kem dịu dàng, bên dưới là áo cổ yếm dáng babydoll kẻ sọc be - trắng hài hòa với màu áo khoác, phần ngực nhún nhẹ và chi tiết dây cổ yếm giúp tôn bờ vai thon và tạo điểm nhấn nữ tính. Kết hợp cùng quần suông dài màu be sáng đồng điệu với tông áo, tổng thể trở nên sang trọng một cách tự nhiên.

Tôn sức hút cùng với áo hai dây kết hợp áo khoác mỏng 

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 4.

Set đồ mang phong cách casual hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, nhờ điểm nhấn nằm ở chiếc áo khoác mỏng dáng cardigan màu kem sữa

ẢNH: EAGER.MOOD

Áo được làm từ chất vải gân mảnh, ôm vừa vặn cơ thể mà vẫn giữ được sự thoải mái. Bên trong diện áo hai dây trắng ôm sát, phối cùng quần suông đen dáng rộng có chi tiết dây rút trắng ở cạp, vừa năng động vừa trẻ trung.

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 5.

Áo khoác mỏng đen với phông ôm nhẹ, tạo hiệu ứng tôn dáng nhưng không hề gò bó. Khi khoác ngoài chiếc babydoll hai dây chấm bi bồng bềnh, bản phối của nàng lập tức được cân bằng giữa nét nữ tính và hiện đại

ẢNH: DEROSE.SG

Layering ngọt ngào khi khoác nhẹ áo mỏng ngoài váy 

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 6.

Đối với những tín đồ yêu sự dịu dàng, áo khoác mỏng ngoài váy chính là “combo hoàn hảo” cho tiết trời thu se lạnh

ẢNH: @THUONG_HTM

Áo khoác vàng mang trong mình vẻ đẹp giản dị mà tinh tế, khi mặc cùng váy trắng, tổng thể bỗng hóa nên thơ - vừa trẻ trung, vừa phảng phất nét dịu dàng.

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 7.

Nếu nàng yêu thích váy hai dây nhưng vẫn muốn giữ chút kín đáo, áo khoác mỏng sắc trắng này chính là “người bạn đồng hành” hoàn hảo

ẢNH: GOLA.DESIGNS

Màu trắng trơn giúp nàng dễ phối, làm dịu đi sắc rực rỡ của những chiếc váy hoa, mang lại tổng thể nhẹ nhàng.

Áo khoác mỏng 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ - Ảnh 8.

Theo đuổi phong cách cổ điển pha chút lãng mạn với áo khoác mỏng tay loe, thiết kế viền bèo nhún tinh tế, từng chi tiết nhỏ đều được trau chuốt để mang lại vẻ kiêu kỳ. Khi phối cùng váy corset hồng, tổng thể trở nên trọn vẹn, khiến ai nhìn cũng khó quên

ẢNH: DALI SHOP


 

áo khoác Áo hai dây váy trắng cardigan áo khoác mỏng

Bài viết khác

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp

Áo bí phồng tôn lên đôi vai trần, chinh phục mọi ánh nhìn

Áo bí phồng tôn lên đôi vai trần, chinh phục mọi ánh nhìn

Trang phục với bốt cực kỳ sành điệu theo phong cách thời trang đường phố

Trang phục với bốt cực kỳ sành điệu theo phong cách thời trang đường phố

Đón không khí lạnh cùng những bản phối đẹp nhất từ áo khoác dáng dài

Đón không khí lạnh cùng những bản phối đẹp nhất từ áo khoác dáng dài

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách

Váy sơ mi họa tiết, đơn sắc là bạn đồng hành hoàn hảo nhất mùa

Váy sơ mi họa tiết, đơn sắc là bạn đồng hành hoàn hảo nhất mùa

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay

Tông vàng mặt trời khuấy động mùa thu, khiến nàng đẹp rực rỡ, trẻ trung

Tông vàng mặt trời khuấy động mùa thu, khiến nàng đẹp rực rỡ, trẻ trung

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top