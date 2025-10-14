Áo khoác mỏng, 'bí quyết' cho những ngày thu gió nhẹ

Áo khoác mỏng không chỉ là "vật cứu cánh" trong những ngày thời tiết thất thường, mà còn là mảnh ghép giúp nàng hoàn thiện phong cách một cách tinh tế nhất.

Áo khoác mỏng phối tone sur tone nhẹ nhàng

Chào thu với set đồ tone sur tone trắng tinh khôi, nổi bật bên ngoài là áo khoác mỏng chất liệu voan mang gam trắng thuần khiết, phom dáng ôm nhẹ theo vai và buông rủ tự nhiên ẢNH: EAGER.MOOD

Bên trong là áo hai dây dáng quây có chi tiết viền bèo nhún ở phần ngực, tăng thêm cảm giác ngọt ngào. Điểm cộng nằm ở sự đồng điệu tuyệt đối của các sắc trắng trong trang phục, khiến tổng thể trở nên nhã nhặn hơn.

Khác với màu trắng trong trẻo, sắc đen mang lại sự bí ẩn và cá tính ẢNH: VANISHOP.VN

Khoác ngoài là áo cardigan mỏng nhẹ. Phom áo suông basic, tay dài và phần bo nhẹ ở cổ tay tạo cảm giác gọn gàng. Phối cùng áo quây kẻ sọc đen trắng tone sur tone cùng áo cardigan bên ngoài, khiến tổng thể mang hơi hướng casual pha chút gợi cảm.

Sắc vàng be mang hơi thở mùa hè phóng khoáng nhưng vẫn rất tinh tế ẢNH: THE.SWEATERWEATHER

Nàng có thể chọn diện áo khoác mỏng mang sắc kem dịu dàng, bên dưới là áo cổ yếm dáng babydoll kẻ sọc be - trắng hài hòa với màu áo khoác, phần ngực nhún nhẹ và chi tiết dây cổ yếm giúp tôn bờ vai thon và tạo điểm nhấn nữ tính. Kết hợp cùng quần suông dài màu be sáng đồng điệu với tông áo, tổng thể trở nên sang trọng một cách tự nhiên.

Tôn sức hút cùng với áo hai dây kết hợp áo khoác mỏng

Set đồ mang phong cách casual hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, nhờ điểm nhấn nằm ở chiếc áo khoác mỏng dáng cardigan màu kem sữa ẢNH: EAGER.MOOD

Áo được làm từ chất vải gân mảnh, ôm vừa vặn cơ thể mà vẫn giữ được sự thoải mái. Bên trong diện áo hai dây trắng ôm sát, phối cùng quần suông đen dáng rộng có chi tiết dây rút trắng ở cạp, vừa năng động vừa trẻ trung.

Áo khoác mỏng đen với phông ôm nhẹ, tạo hiệu ứng tôn dáng nhưng không hề gò bó. Khi khoác ngoài chiếc babydoll hai dây chấm bi bồng bềnh, bản phối của nàng lập tức được cân bằng giữa nét nữ tính và hiện đại ẢNH: DEROSE.SG

Layering ngọt ngào khi khoác nhẹ áo mỏng ngoài váy

Đối với những tín đồ yêu sự dịu dàng, áo khoác mỏng ngoài váy chính là “combo hoàn hảo” cho tiết trời thu se lạnh ẢNH: @THUONG_HTM

Áo khoác vàng mang trong mình vẻ đẹp giản dị mà tinh tế, khi mặc cùng váy trắng, tổng thể bỗng hóa nên thơ - vừa trẻ trung, vừa phảng phất nét dịu dàng.

Nếu nàng yêu thích váy hai dây nhưng vẫn muốn giữ chút kín đáo, áo khoác mỏng sắc trắng này chính là “người bạn đồng hành” hoàn hảo ẢNH: GOLA.DESIGNS

Màu trắng trơn giúp nàng dễ phối, làm dịu đi sắc rực rỡ của những chiếc váy hoa, mang lại tổng thể nhẹ nhàng.

Theo đuổi phong cách cổ điển pha chút lãng mạn với áo khoác mỏng tay loe, thiết kế viền bèo nhún tinh tế, từng chi tiết nhỏ đều được trau chuốt để mang lại vẻ kiêu kỳ. Khi phối cùng váy corset hồng, tổng thể trở nên trọn vẹn, khiến ai nhìn cũng khó quên ẢNH: DALI SHOP



