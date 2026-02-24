Áo khoác phương Đông, xu hướng thời trang sang trọng đang gây sốt

Bằng chất liệu denim, da và cả phong cách thể thao, áo khoác phương Đông là chi tiết có thể biến đổi diện mạo của bạn.

Áo khoác phương Đông: tối giản, thanh lịch và cổ điển

Với phom dáng cứng cáp và đường nét thẳng tắp, áo khoác theo phong cách phương Đông là món đồ khoác ngoài thanh lịch nhất để diện trong mùa xuân này ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Như những tín đồ thời trang đường phố đã chứng minh, các kiểu áo khoác có thể có nhiều kiểu khóa khác nhau: một số sử dụng dây buộc hoặc thắt nút truyền thống, lấy cảm hứng từ kỹ thuật may mặc phương Đông, trong khi những kiểu khác có cúc cài phía trước kín đáo, luôn được bố trí sao cho không phá vỡ sự cân đối gọn gàng của chiếc áo khoác ẢNH: @ELLEUSA

Một đặc điểm phân biệt quan trọng khác là phần thân trước, thường có khóa cài ở giữa, được thiết kế để phù hợp với đường nét của toàn bộ chiếc áo ẢNH: @SASCHA._.ALEXANDRA

Năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của xu hướng áo khoác mang cảm hứng phương Đông, khi thời trang toàn cầu ngày càng đề cao yếu tố di sản và bản sắc văn hóa. Những thiết kế lấy cảm hứng từ áo cổ Tàu, kimono, hanfu hay áo choàng truyền thống được tái sinh với phom dáng hiện đại, chất liệu cao cấp và bảng màu tinh tế, tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng. Theo các chuyên gia, áo khoác phương Đông đang trở thành món đồ nổi bật của mùa xuân hè 2026 nhờ phom dáng rộng, tay áo bay bổng và khả năng layering linh hoạt, đáp ứng nhu cầu “liquid tailoring” (trang phục vừa thoải mái vừa thanh lịch).

Khóa cài ở giữa có thể thay bằng hàng cúc tối giản được thiết kế phù hợp với từng kiểu dáng ẢNH: @CLAIREROSE

Áo khoác phương Đông của adidas, sự kết hợp giữa di sản văn hóa và thời trang đường phố, đang trở thành xu hướng thời trang lan truyền mạnh mẽ nhất trên TikTok ẢNH: @EV.PSRN

Chiếc áo đang được viral khắp mạng xã hội trong mùa xuân Bính Ngọ này ẢNH: @THEPURPOSE.X

Điểm hấp dẫn của xu hướng này nằm ở sự giao thoa Đông - Tây: họa tiết thêu, in hoa truyền thống được đặt trên nền lụa, gấm hoặc chất liệu bền vững, nhưng được cắt may tối giản theo tinh thần “quiet luxury”. Đây cũng là hướng đi chung của thời trang 2026 khi người mặc ưu tiên chất liệu cao cấp, đường may chuẩn xác thay vì logo phô trương. Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, áo khoác phương Đông còn phủ sóng phong cách đường phố nhờ tính ứng dụng cao: có thể khoác ngoài váy lụa, phối cùng quần tây hoặc jeans để tạo vẻ ngoài vừa nghệ thuật vừa thời thượng. Với sự kết hợp giữa truyền thống và tinh thần đương đại, xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục “gây sốt” trong tủ đồ của giới mộ điệu suốt năm 2026.