Thời trang 24/7

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Tiffany Trần
27/03/2026 10:00 GMT+7

Áo thun trắng là biểu tượng của sự tối giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán trong tủ đồ của phái đẹp.

Áo thun trắng là một trong những thiết kế cơ bản và kinh điển nhất của thời trang hiện đại, thường được may từ chất liệu cotton hoặc sợi pha co giãn với phom dáng tối giản, cổ tròn hoặc cổ tim, tay ngắn linh hoạt.

Áo thun trắng phối chân váy kaki

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 1.

Bản phối áo thun trắng với họa tiết sinh động trên nền áo giúp trang phục bớt đơn điệu. Sơ vin khéo léo cùng chân váy kaki màu pastel với thiết kế lệch tà cùng phom chữ A giúp tôn lên đôi chân dài thon gọn. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn là nàng đã tự tin sải bước giữa phố ngày hè

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 2.

Áo thun trắng cổ tròn bo chun với họa tiết hình nơ bản lớn, phối cùng chân váy kaki sắc hồng phấn phom dáng chữ A cùng hàng khuy được đính kết thẳng hàng làm tôn lên sự chỉn chu cho người mặc

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo thun trắng phối quần shorts cạp cao

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 3.

Mang tới diện mạo, cá tính các cô gái không thể bỏ lỡ bản phối với áo thun trắng và quần shorts cạp cao trong những ngày hè. Thiết kế cổ tròn cùng họa tiết chữ in nhỏ trên nền trắng của chiếc áo thun đã tạo nên sự mộc mạc. Sơ vin cùng quần shorts cạp cao trong sắc vàng nổi bật vừa khoe trọn vóc dáng thanh mảnh vừa mang lại hiệu ứng trẻ trung cho người mặc

ẢNH: K&K FASHION

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 4.

Áo thun trắng họa tiết đối xứng đã ghi trọn điểm thanh lịch. Phối cùng quần shorts cạp cao tông xanh tươi trẻ với chi tiết hai cúc làm tôn lên sự chỉn chu. Nâng tầm bản phối với túi xách da cầm tay và giày cao gót đồng điệu là nàng đã sở hữu sắc vóc ngọt ngào

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo thun trắng phối chân váy đỏ dáng ngắn

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 5.

Sắc trắng tinh khôi phối cùng tông đỏ nổi bật mang tới sự hòa hợp, áo thun trắng cổ tròn với họa tiết chữ bản lớn được sơ vin gọn gàng với chân váy chữ A trong sắc đỏ nổi bật. Chân váy được đính kết họa tiết bươm bướm đính đá vừa tôn nét ngọt ngào vừa tạo hiệu ứng lấp lánh

ẢNH: @VIVIKACLOTHING

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 6.

Năng động trong ngày hè khi xuất hiện trong chiếc áo thun trắng được cách điệu phần cổ và tay áo trong sắc đỏ nổi bật. Chân váy xếp ly dáng ngắn với phom dáng xòe đem lại sự trẻ trung. Kết hợp cùng khuyên tai bản nhỏ và túi xách mini để hoàn thiện bản phối thời thượng

ẢNH: @VIVIKACLOTHING

Áo thun trắng phối quần jeans

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 7.

Chiếc áo thun trắng ôm body với họa tiết trơn nhã nhặn. Sơ vin khéo léo cùng quần jeans cạp cao ôm body khoe trọn đường cong gợi cảm của phái đẹp. Sắc trắng của áo hòa cùng tông xanh của quần khiến nàng toát lên sự tươi trẻ

ẢNH: @AAA_JEANS

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài- Ảnh 8.

Áo thun trắng được thiết kế cổ tròn cùng họa tiết chữ bản nhỏ tông đen làm nổi bật sự mộc mạc. Sơ vin khéo léo cùng quần jeans cạp cao, ôm body với sắc xanh trầm nhã nhặn, sự kết hợp đơn giản nhưng không đơn điệu cho những ngày dài hoạt động ngoài trời

ẢNH: GUMAC

 

áo thun trắng Họa tiết mùa hè quần shorts phối đồ với áo thun trắng

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

