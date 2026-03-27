Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Áo thun trắng là một trong những thiết kế cơ bản và kinh điển nhất của thời trang hiện đại, thường được may từ chất liệu cotton hoặc sợi pha co giãn với phom dáng tối giản, cổ tròn hoặc cổ tim, tay ngắn linh hoạt. Áo thun trắng phối chân váy kaki
Bản phối áo thun trắng với
họa tiết sinh động trên nền áo giúp trang phục bớt đơn điệu. Sơ vin khéo léo cùng chân váy kaki màu pastel với thiết kế lệch tà cùng phom chữ A giúp tôn lên đôi chân dài thon gọn. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn là nàng đã tự tin sải bước giữa phố ngày hè
Áo thun trắng cổ tròn bo chun với họa tiết hình nơ bản lớn, phối cùng chân váy kaki sắc hồng phấn phom dáng chữ A cùng hàng khuy được đính kết thẳng hàng làm tôn lên sự chỉn chu cho người mặc
Áo thun trắng phối quần shorts cạp cao
Mang tới diện mạo, cá tính các cô gái không thể bỏ lỡ bản phối với áo thun trắng và
quần shorts cạp cao trong những ngày hè. Thiết kế cổ tròn cùng họa tiết chữ in nhỏ trên nền trắng của chiếc áo thun đã tạo nên sự mộc mạc. Sơ vin cùng quần shorts cạp cao trong sắc vàng nổi bật vừa khoe trọn vóc dáng thanh mảnh vừa mang lại hiệu ứng trẻ trung cho người mặc
Áo thun trắng họa tiết đối xứng đã ghi trọn điểm thanh lịch. Phối cùng quần shorts cạp cao tông xanh tươi trẻ với chi tiết hai cúc làm tôn lên sự chỉn chu. Nâng tầm bản phối với túi xách da cầm tay và giày cao gót đồng điệu là nàng đã sở hữu sắc vóc ngọt ngào
Áo thun trắng phối chân váy đỏ dáng ngắn
Sắc trắng tinh khôi phối cùng tông đỏ nổi bật mang tới sự hòa hợp, áo thun trắng cổ tròn với họa tiết chữ bản lớn được sơ vin gọn gàng với chân váy chữ A trong sắc đỏ nổi bật. Chân váy được đính kết họa tiết bươm bướm đính đá vừa tôn nét ngọt ngào vừa tạo hiệu ứng lấp lánh
Năng động trong ngày hè khi xuất hiện trong chiếc áo thun trắng được cách điệu phần cổ và tay áo trong sắc đỏ nổi bật. Chân váy xếp ly dáng ngắn với phom dáng xòe đem lại sự trẻ trung. Kết hợp cùng khuyên tai bản nhỏ và túi xách mini để hoàn thiện bản phối thời thượng
Áo thun trắng phối quần jeans
Chiếc áo thun trắng ôm body với họa tiết trơn nhã nhặn. Sơ vin khéo léo cùng quần jeans cạp cao ôm body khoe trọn đường cong gợi cảm của phái đẹp. Sắc trắng của áo hòa cùng tông xanh của quần khiến nàng toát lên sự tươi trẻ
Áo thun trắng được thiết kế cổ tròn cùng họa tiết chữ bản nhỏ tông đen làm nổi bật sự mộc mạc. Sơ vin khéo léo cùng quần jeans cạp cao, ôm body với sắc xanh trầm nhã nhặn, sự kết hợp đơn giản nhưng không đơn điệu cho những ngày dài hoạt động ngoài trời