  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/04/2026 16:00 GMT+7

Áo hai dây phối cùng chân váy midi, sự kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến sức hút đầy tinh tế cho những ngày hè.

Sự kết hợp giữa phom dáng gọn gàng của áo hai dây và độ rủ duyên dáng của chân váy midi mang lại hiệu ứng thị giác cân đối. 

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 1.

Một bản phối tưởng chừng đơn giản nhưng lại "ghi điểm" ngay từ ánh nhìn đầu tiên: áo hai dây ôm sát sắc xanh nổi bật kết hợp cùng chân váy midi chấm bi mềm mại, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét năng động và nữ tính. Điểm xuyết bằng áo khoác buông hờ và phụ kiện tối giản thanh lịch

ẢNH: @CHAAEMONIE

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 2.

Mang hơi thở cổ điển pha chút phóng khoáng, áo hai dây bèo nhún kết hợp cùng chân váy midi lụa chấm bi phù hợp cho mùa hè. Chân váy chất liệu lụa rủ nhẹ theo từng chuyển động giúp tôn lên nét nữ tính, chiếc khăn lụa buộc cổ và kính dáng nhỏ trở thành điểm nhấn nổi bật

ẢNH: @ CHICHBONG.03

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 3.

Sự phối hợp giữa hai gam màu vàng và đen tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa cân bằng thị giác. Áo hai dây sắc vàng nhẹ mang lại cảm giác tươi sáng, kết hợp cùng chân váy midi đen chấm bi giúp bản phối có chiều sâu hơn

ẢNH: @DEE.KOIIIIIIIIII

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 4.

Không cần đến những gam màu nổi bật hay chi tiết cầu kỳ, sự kết hợp giữa áo hai dây bản to màu đen và chân váy midi chấm bi trắng vẫn đủ tạo nên sức hút riêng. Áo đen ôm sát tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc, chân váy chấm bi trắng chủ đạo đối lập áo tạo sự thu hút thị giác

ẢNH: MOODIE GIRLS

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 5.

Bản phối mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút với áo hai dây satin màu xanh pastel phối cùng chân váy midi đồng điệu. Chất liệu lụa bóng nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại, thiết kế áo ôm vừa vặn, phần cổ chữ V và dây mảnh tôn lên bờ vai thanh thoát

ẢNH: @_RYNHII

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 6.

Sự giao thoa giữa nét quyến rũ hiện đại và hơi thở cổ điển được thể hiện trọn vẹn qua chiếc áo hai dây dáng bustier trắng phối cùng chân váy midi chấm bi tông nâu. Điểm nhấn đắt giá chính là sự xuất hiện của chiếc nón lá có vòng cổ ngọc trai, mang đến một vẻ ngoài yêu kiều

ẢNH: @ DNDANH._

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 7.

Vẻ ngoài đầy phóng khoáng và ngẫu hứng được thể hiện trọn vẹn qua sự kết hợp giữa áo hai dây ren trắng và chân váy midi kẻ ô tông xám cổ điển. Thiết kế áo hai lớp mỏng nhẹ mang đến nét ngọt ngào, đi cùng chân váy dáng suông có đường bèo nhún vừa nữ tính vừa năng động

ẢNH: DEE.KOIIIIIIIIII

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi - Ảnh 8.

Mang phong cách coquette ngọt ngào với áo hai dây lụa hồng thắt nơ tinh tế phối cùng chân váy midi trắng thanh thoát. Trang phục sử dụng tông màu pastel và phụ kiện đồng điệu, tạo nên vẻ ngoài trong trẻo tựa nàng thơ

ẢNH: @ GNEOLHC_

 

Áo hai dây Chân váy váy mi di chân váy midi phối đồ với áo hai dây

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top