Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Sự kết hợp giữa phom dáng gọn gàng của áo hai dây và độ rủ duyên dáng của chân váy midi mang lại hiệu ứng thị giác cân đối.
Một bản phối tưởng chừng đơn giản nhưng lại "ghi điểm" ngay từ ánh nhìn đầu tiên: áo hai dây ôm sát sắc xanh nổi bật kết hợp cùng chân váy midi chấm bi mềm mại, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét năng động và nữ tính. Điểm xuyết bằng áo khoác buông hờ và phụ kiện tối giản thanh lịch
ẢNH: @CHAAEMONIE
Mang hơi thở cổ điển pha chút phóng khoáng, áo hai dây bèo nhún kết hợp cùng chân váy midi lụa chấm bi phù hợp cho mùa hè. Chân váy chất liệu lụa rủ nhẹ theo từng chuyển động giúp tôn lên nét nữ tính, chiếc khăn lụa buộc cổ và kính dáng nhỏ trở thành điểm nhấn nổi bật
ẢNH: @ CHICHBONG.03
Sự phối hợp giữa hai gam màu vàng và đen tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa cân bằng thị giác. Áo hai dây sắc vàng nhẹ mang lại cảm giác tươi sáng, kết hợp cùng chân váy midi đen chấm bi giúp bản phối có chiều sâu hơn
ẢNH: @DEE.KOIIIIIIIIII
Không cần đến những gam màu nổi bật hay chi tiết cầu kỳ, sự kết hợp giữa áo hai dây bản to màu đen và chân váy midi chấm bi trắng vẫn đủ tạo nên sức hút riêng. Áo đen ôm sát tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc, chân váy chấm bi trắng chủ đạo đối lập áo tạo sự thu hút thị giác
ẢNH: MOODIE GIRLS
Bản phối mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút với áo hai dây satin màu xanh pastel phối cùng chân váy midi đồng điệu. Chất liệu lụa bóng nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại, thiết kế áo ôm vừa vặn, phần cổ chữ V và dây mảnh tôn lên bờ vai thanh thoát
ẢNH: @_RYNHII
Sự giao thoa giữa nét quyến rũ hiện đại và hơi thở cổ điển được thể hiện trọn vẹn qua chiếc áo hai dây dáng bustier trắng phối cùng chân váy midi chấm bi tông nâu. Điểm nhấn đắt giá chính là sự xuất hiện của chiếc nón lá có vòng cổ ngọc trai, mang đến một vẻ ngoài yêu kiều
ẢNH: @ DNDANH._
Vẻ ngoài đầy phóng khoáng và ngẫu hứng được thể hiện trọn vẹn qua sự kết hợp giữa áo hai dây ren trắng và chân váy midi kẻ ô tông xám cổ điển. Thiết kế áo hai lớp mỏng nhẹ mang đến nét ngọt ngào, đi cùng chân váy dáng suông có đường bèo nhún vừa nữ tính vừa năng động
ẢNH: DEE.KOIIIIIIIIII
Mang phong cách coquette ngọt ngào với áo hai dây lụa hồng thắt nơ tinh tế phối cùng chân váy midi trắng thanh thoát. Trang phục sử dụng tông màu pastel và phụ kiện đồng điệu, tạo nên vẻ ngoài trong trẻo tựa nàng thơ
ẢNH: @ GNEOLHC_
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên