Thời trang 24/7

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Nguyễn Quang Hải
26/03/2026 09:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang luôn xoay vòng xu hướng, váy, áo hoa vẫn giữ vững vị trí như một biểu tượng của sự nữ tính và dịu dàng. Không phô trương cầu kỳ, những họa tiết hoa mềm mại luôn mang đến cảm giác tươi mới.

Từ những thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng đến các kiểu dáng hiện đại, quyến rũ; váy, áo hoa không chỉ phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau mà còn dễ dàng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và trẻ trung cho người mặc.

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 1.

Áo polo cổ bẻ với chi tiết khóa kéo kim loại hiện đại tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể. Kết hợp cùng chân váy chữ A cạp cao trên nền vải lụa cao cấp, nổi bật với họa tiết hoa lá nghệ thuật mềm mại

ẢNH: IVY MODA

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 2.

Sử dụng chất liệu lyocell cao cấp - loại vải nổi tiếng với sự mềm mại, thoáng mát và thân thiện với làn da. Họa tiết in loang tinh tế trên nền tông màu trà sữa hòa quyện cùng sắc xanh matcha nhẹ nhàng, gợi nhắc vẻ tươi mới và tràn đầy năng lượng

ẢNH: IVY MODA

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 3.

Họa tiết hoa nhỏ trải đều trên nền vải mát mẻ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, giúp tổng thể trở nên mềm mại và đầy sức sống. Thiết kế cổ chữ V thanh thoát kết hợp tay cánh ngắn mang lại sự thoải mái khi mặc

ẢNH: IVY MODA

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 4.

Họa tiết loang màu được phối tinh tế giữa sắc mint tươi mát và xanh biển trong trẻo, tạo nên tổng thể cuốn hút, thanh thoát. Trên nền tencel cao cấp, từng chuyển sắc trở nên sống động hơn, đồng thời mang lại cảm giác mát dịu, thoải mái trong mọi hoạt động

ẢNH: IVY MODA

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 5.

Thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật, thiết kế áo thun co giãn ôm nhẹ luôn là lựa chọn yêu thích của nàng theo đuổi phong cách tối giản. Chân váy dáng chữ A dài qua gối, được in hoa trên nền vải sáng cùng gam màu cam nhạt, giúp tổng thể thêm nữ tính mà vẫn giữ được sự chỉn chu

ẢNH: IVY MODA

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 6.

Bộ trang phục ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng vẫn rất hiện đại nhờ cách phối màu tinh tế. Sắc tím pastel nhẹ nhàng kết hợp cùng họa tiết hoa đằm thắm gợi cảm giác thanh thoát, nữ tính mà không kém phần sang trọng

ẢNH: IVY MODA

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 7.

Trên nền chất liệu tơ voan mỏng nhẹ, gam màu đen huyền bí cùng họa tiết hoa lá và hồ điệp, nhẹ nhàng ôm lấy từng đường nét nữ tính. Tà váy lay theo mỗi bước chân, lớp voan tơ khẽ bay trong gió, tạo nên những chuyển động thật mềm mại

ẢNH: JM

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa- Ảnh 8.

Sự đồng điệu về màu sắc cùng phom dáng mềm mại mang đến hình ảnh ngọt ngào. Áo blouse chất liệu mỏng, điểm xuyết chi tiết bèo nhún tinh tế tạo vẻ bay bổng, kết hợp cùng chân váy ngắn xếp tầng in hoa chìm giúp tổng thể thêm phần duyên dáng

ẢNH: JM

Váy, áo hoa vẫn luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Chỉ cần khéo léo lựa chọn kiểu dáng và màu sắc phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến mình thành "nàng thơ" nhẹ nhàng mà vẫn cuốn hút trong mọi khoảnh khắc.

Áo hoa Họa tiết Phong cách Đường nét Chân váy

