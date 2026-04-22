Thời trang 24/7

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/04/2026 22:00 GMT+7

Sắc xanh và đen chính là một trong những cặp màu không quá phô trương nhưng luôn đủ sức tạo ấn tượng, bản phối này mang đến cảm giác cân bằng hoàn hảo cho những ngày nắng nóng.

Giữa những lựa chọn thời trang đa dạng, sự kết hợp giữa sắc xanh và đen vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ vẻ ngoài gọn gàng nhưng không hề đơn điệu. Màu đen mang đến cảm giác mạnh mẽ, tinh tế, trong khi sắc xanh khéo léo làm dịu tổng thể và tạo điểm nhấn vừa đủ.

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 1.

Bản phối giữa áo thun đen dáng ôm và quần jeans xanh sáng ống loe vẫn đủ sức tạo nên diện mạo thời trang đầy thuyết phục. Chiếc áo thun đen ôm nhẹ theo đường cong cơ thể mang lại cảm giác gọn gàng. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh sáng dáng ống loe nhẹ, phần tỷ lệ cơ thể được cải thiện đáng kể, dáng quần loe mang hơi hướng retro cổ điển

ẢNH: @ FOR_EVERYOUNG10

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 2.

Trong những bản phối hướng đến vẻ đẹp thanh lịch tinh tế, sắc xanh nhạt luôn là lựa chọn mang lại cảm giác sang trọng. Sánh đôi cùng quần đen ống suông, chiếc áo hai dây chất liệu mềm mại tạo hiệu ứng rơi tự nhiên theo chuyển động cơ thể, quần đen dáng suông giúp cân bằng trang phục

ẢNH: SIBLINGHOUSE

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 3.

Áo thun oversized màu xanh với họa tiết chữ đỏ nổi bật tạo điểm nhấn cá tính, phối cùng quần túi hộp dáng rộng mang lại cảm giác mạnh mẽ. Chi tiết layer thắt lưng và phần cạp cách điệu giúp bản phối thêm phần độc đáo, kết hợp với túi đeo chéo họa tiết rằn ri và giày mũi nhọn tạo nên tổng thể đậm chất streetwear

ẢNH: @TAWZUE

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 4.

Không cần quá cầu kỳ, bản phối vẫn nổi bật với áo hai dây ôm dáng màu xanh dịu mắt, điểm nhấn là phần viền áo vàng độc đáo. Kết hợp cùng chân váy bí đen dáng ngắn tôn lên đôi chân thon gọn. Thêm một chiếc túi xách bản to và khăn trùm đầu mang hơi hướng năng động ngày hè

ẢNH: SIBLINGHOUSE

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 6.

Bản phối xanh đen cũng chính là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi du lịch biển, sự kết hợp giữa áo bikini đen sắc sảo và quần ống rộng xanh pastel dịu mắt. Điểm xuyết thêm chiếc áo khoác voan trắng mỏng manh cùng túi cói thời thượng, bộ trang phục không chỉ mang lại cảm giác phóng khoáng mà còn giúp bạn sở hữu diện mạo đầy nữ tính dưới nắng hè

ẢNH: @ LINH.OWII

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 7.

Chiếc áo hai dây xanh baby xếp nếp điệu đà được mặc ngoài áo thun trắng tay bồng tạo điểm nhấn bắt mắt. Việc kết hợp với quần ống rộng màu đen trung tính giúp cân bằng vẻ ngoài, đôi giày búp bê màu xanh cô ban và tất cao cổ trắng hoàn thiện bộ trang phục

ẢNH: @ PHIANH01

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính - Ảnh 8.

Bản phối trẻ trung với áo sơ mi xanh dáng lửng nổi bật, kết hợp áo trắng ôm và quần ống rộng đen dáng suông. Chi tiết dây rút và viền bèo nhẹ ở phần eo, đôi giày xanh đồng điệu mang đến sự hài hòa cho tổng thể

ẢNH: @ LNAMISE

 

sắc xanh áo thun đen Màu đen bản phối xanh đen trang phục màu đen

Yêu chiều bản thân cùng những chiếc túi xách da lộn cực 'xịn'

