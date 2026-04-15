Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7

Bản phối vàng và trắng: Bí quyết mặc đẹp rạng rỡ trong nắng hè

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/04/2026 16:00 GMT+7

Sắc vàng rực rỡ và trắng tinh khôi chính là công thức hoàn hảo để thắp sáng diện mạo ngày hè.

Giữa vô vàn gam màu của mùa hè, sắc vàng và trắng vẫn luôn là cặp đôi khiến người ta rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. 

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 1.

Bản phối ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng đúng tinh thần ngày hè. Chiếc áo sơ mi vàng bơ dáng suông với chi tiết xếp ly mềm mại mang đến cảm giác nữ tính. Khi kết hợp cùng quần shorts trắng đơn giản, set đồ càng thêm hài hòa, tạo nên diện mạo đầy sức sống

ẢNH: DOXI

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 2.

Chiếc áo corset trắng ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, nổi bật với những đường gân tinh tế và chi tiết dây rút ở giữa. Phần hai dây mảnh khiến tổng thể trở nên thanh thoát, chân váy dài màu vàng với phom xòe nhiều tầng đầy bay bổng

ẢNH: @ DEE.KOIIIIIIIIII

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 3.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng kem với phom dáng suông nhẹ, phần cổ áo được thắt nơ nhỏ tinh tế, tạo điểm nhấn dịu dàng nhưng vẫn đủ nổi bật cho tổng thể. Kết hợp cùng chân váy trắng dài xếp tầng với độ xòe vừa phải, đôi tất trắng cổ cao và giày bệt nâu trầm gợi lên vẻ đẹp trong trẻo

ẢNH: DOB. EVERYWEAR

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 4.

Chiếc áo blouse dáng babydoll màu vàng bơ nhạt mang lại vẻ đẹp ngọt ngào. Thiết kế với các chi tiết bèo nhún và dây buộc nơ tinh tế. Kết hợp áo cùng quần shorts phồng màu trắng dập nổi họa tiết và túi cói đan móc mang đậm hơi thở mùa hạ

ẢNH: @ QUYNHTOTHETHUONG

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 5.

Thiết kế áo màu vàng chanh nhẹ nhàng tay ngắn với những đường bèo nhún phân tầng tự nhiên giúp tôn lên nét đáng yêu cho người mặc một cách khéo léo. Chân váy trắng bồng bềnh không chỉ mang đến vẻ đẹp bay bổng mà còn khẳng định gu thời trang tinh tế, mang lại cảm giác hoài cổ

ẢNH: LOVABLE

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 6.

Chân váy maxi xếp tầng màu vàng chanh đầy năng lượng cho chuyến nghỉ dưỡng. Áo crop top trễ vai màu trắng dập nổi họa tiết chìm tinh tế. Điểm nhấn ấn tượng đến từ các phụ kiện "du lịch" như mũ cói rộng vành thắt nơ ren dệt kim và túi tote cói bản lớn phóng khoáng

ẢNH: @ _MAYY.01

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 7.

Một chút phá cách cho ngày hè năng động là sự kết hợp giữa áo baby tee và quần ống rộng. Chiếc áo màu vàng nhạt với dòng chữ ấn tượng làm điểm nhấn. Thiết kế quần dáng thụng với chất liệu mỏng nhẹ, điểm nhấn độc đáo đến từ chiếc khăn trùm đầu và túi xách màu xanh cuốn hút

ẢNH: @ TTTHAONHI

Bản phối vàng và trắng rạng rỡ cho mùa hè tươi mới 2026 - Ảnh 8.

Không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa quần áo hay chân váy. Chiếc váy ngắn cúp ngực màu vàng nhạt với thiết kế bèo nhún thu hút. Nhấn nhá với phụ kiện tối màu như đôi tất cao cổ phối cùng giày búp bê màu trắng tinh khôi

ẢNH: @ AMMNA.NG

 

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố

