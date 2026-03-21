Thời trang 24/7

Bản phối váy dài và áo cách điệu tôn nét tiểu thư

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/03/2026 10:00 GMT+7

Khi nào bí ý tưởng phối đồ, nàng hãy mạnh dạn chọn cặp đôi váy dài và áo cách điệu. Các bản phối được kết hợp theo cách ngẫu hứng giúp làm mới trang phục đi làm hằng ngày, tạo nên viber tiểu thư mùa hè.

Áo cách điệu luôn khiến hội chị em mê mẩn bởi mỗi nếp gấp, mỗi chi tiết bèo nhún hay đường nhún rút lại ẩn chứa nét kiêu kỳ đậm chất tiểu thư. Nếu ưa thích các mẫu áo điệu đà, hãy chọn mẫu váy dài đơn giản và ít chi tiết để bản phối được cân bằng "nịnh mắt".

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 1.

Áo cổ tròn nhỏ nhắn viền bèo nhún tôn trọn nét thanh tú trên gương mặt nàng. Thiết kế trên chất liệu vải thêu hoa mềm nhẹ, gam màu cream dịu dàng càng trở nên nổi bật khi phối cùng chân váy bút chì nâu tím và dây thắt lưng bản nhỏ

ẢNH: KATE BY LINHNGUYEN

Trẻ mãi cùng bản phối chân váy dài và áo cách điệu

Chân váy dáng dài và áo cách điệu là cặp đôi không bao giờ cũ. Qua mỗi mùa thời trang, từng nhà mốt lại cho ra đời những sáng tạo mới dựa trên các phom dáng cổ điển. Chất liệu thay đổi, bảng màu và các họa tiết cũng luôn được biến đổi theo nhịp điệu của mùa và theo xu hướng thời trang. Tuy nhiên vẻ đẹp bền bỉ, phong cách chỉn chu từ các bản phối này là bất hủ.

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 2.

Chân váy xếp ly rủ mềm những chuyển động nhịp nhàng kết hợp cùng sơ mi hoa. Chất vải óng ả nổi bật họa tiết dệt nổi trên bề mặt cộng hưởng cùng gam màu xanh bơ nhẹ nhàng xóa tan định kiến nhàm chán về kiểu áo sơ mi cổ điển

ẢNH: SIXDO

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 3.

Hóa nàng tiểu thư lọ lem bước giữa phố phường hiện đại cùng bản phối áo cổ lọ không tay và váy dài layer đính hoa. Hai gam màu tối giản hòa hợp đến bất ngờ, tôn trọn nét trong trẻo đầy sức hút từ quý cô mặc đẹp

ẢNH: JM

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 4.

Váy maxi trắng phối áo tơ vạt lệch có thể là lựa chọn cho nàng đi làm công sở hằng ngày và cho cả buổi tiệc muộn sau giờ làm việc. Những gam màu hài hòa cùng điểm nhấn từ phụ kiện góp phần không nhỏ để tạo nên dấu ấn riêng cho người mặc trong mỗi lần xuất hiện

ẢNH: JM

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 5.

Váy bút chì phối mongtoghi tông màu trung tính tỏa viber mát lạnh giữa ngày nắng đầu hè. Có thể thấy được sức mạnh của phối đồ khi nàng chọn phom dáng hoàn hảo - vừa tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng vừa mang lại cảm giác thoáng mát, sự thoải mái và dễ chịu

ẢNH: IVY MODA

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 6.

Nàng khoe nét tiểu thư kiêu kỳ cùng váy tulle và áo ren điệu đà. Dây vải buộc hờ nơi eo khẽ tạo điểm nhấn tinh tế cho bản phối mang tông màu be và màu kem đậm chất quý phái

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 7.

Áo dệt kim không tay và chân váy chữ A kiến tạo hình ảnh năng động, mát mẻ nhưng vẫn chỉn chu của nàng. Tông màu đen khi diện vào mùa nắng thường được tiết giảm chi tiết để thu hút sự chú ý vào cấu trúc và chất liệu của trang phục

ẢNH: ELISE

Bản phối váy dài và áo cách điệu trẻ trung - Ảnh 8.

Chân váy da và áo len họa tiết vui nhộn cùng nàng xuống phố cuối tuần. Các dáng váy dài khi phối cùng áo luôn mang đến hiệu ứng thị giác thon gọn, vừa vặn. Vì thế hãy ưu tiên cách mặc bỏ áo vào trong chân váy và dùng thêm dây thắt lưng hoặc chỉ diện áo dáng crop lửng

ẢNH: ROUTINE

Váy dài áo cách điệu chân váy dài chân váy dáng dài áo kiểu chân váy xếp ly

