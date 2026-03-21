Bản phối váy dài và áo cách điệu tôn nét tiểu thư

Áo cách điệu luôn khiến hội chị em mê mẩn bởi mỗi nếp gấp, mỗi chi tiết bèo nhún hay đường nhún rút lại ẩn chứa nét kiêu kỳ đậm chất tiểu thư. Nếu ưa thích các mẫu áo điệu đà, hãy chọn mẫu váy dài đơn giản và ít chi tiết để bản phối được cân bằng "nịnh mắt".

Áo cổ tròn nhỏ nhắn viền bèo nhún tôn trọn nét thanh tú trên gương mặt nàng. Thiết kế trên chất liệu vải thêu hoa mềm nhẹ, gam màu cream dịu dàng càng trở nên nổi bật khi phối cùng chân váy bút chì nâu tím và dây thắt lưng bản nhỏ ẢNH: KATE BY LINHNGUYEN

Trẻ mãi cùng bản phối chân váy dài và áo cách điệu

Chân váy dáng dài và áo cách điệu là cặp đôi không bao giờ cũ. Qua mỗi mùa thời trang, từng nhà mốt lại cho ra đời những sáng tạo mới dựa trên các phom dáng cổ điển. Chất liệu thay đổi, bảng màu và các họa tiết cũng luôn được biến đổi theo nhịp điệu của mùa và theo xu hướng thời trang. Tuy nhiên vẻ đẹp bền bỉ, phong cách chỉn chu từ các bản phối này là bất hủ.

Chân váy xếp ly rủ mềm những chuyển động nhịp nhàng kết hợp cùng sơ mi hoa. Chất vải óng ả nổi bật họa tiết dệt nổi trên bề mặt cộng hưởng cùng gam màu xanh bơ nhẹ nhàng xóa tan định kiến nhàm chán về kiểu áo sơ mi cổ điển ẢNH: SIXDO

Hóa nàng tiểu thư lọ lem bước giữa phố phường hiện đại cùng bản phối áo cổ lọ không tay và váy dài layer đính hoa. Hai gam màu tối giản hòa hợp đến bất ngờ, tôn trọn nét trong trẻo đầy sức hút từ quý cô mặc đẹp ẢNH: JM

Váy maxi trắng phối áo tơ vạt lệch có thể là lựa chọn cho nàng đi làm công sở hằng ngày và cho cả buổi tiệc muộn sau giờ làm việc. Những gam màu hài hòa cùng điểm nhấn từ phụ kiện góp phần không nhỏ để tạo nên dấu ấn riêng cho người mặc trong mỗi lần xuất hiện ẢNH: JM

Váy bút chì phối mongtoghi tông màu trung tính tỏa viber mát lạnh giữa ngày nắng đầu hè. Có thể thấy được sức mạnh của phối đồ khi nàng chọn phom dáng hoàn hảo - vừa tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng vừa mang lại cảm giác thoáng mát, sự thoải mái và dễ chịu ẢNH: IVY MODA

Nàng khoe nét tiểu thư kiêu kỳ cùng váy tulle và áo ren điệu đà. Dây vải buộc hờ nơi eo khẽ tạo điểm nhấn tinh tế cho bản phối mang tông màu be và màu kem đậm chất quý phái ẢNH: MINT BOUTIQUE

Áo dệt kim không tay và chân váy chữ A kiến tạo hình ảnh năng động, mát mẻ nhưng vẫn chỉn chu của nàng. Tông màu đen khi diện vào mùa nắng thường được tiết giảm chi tiết để thu hút sự chú ý vào cấu trúc và chất liệu của trang phục ẢNH: ELISE