Bí quyết diện cardigan xinh ngất ngây

Cardigan là chiếc áo ấm đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ và mềm mại đặc trưng không thể thiếu trong mùa đông. Nàng chọn cho mình gam màu nào - áo cardigan màu xanh navy chững chạc, sắc đỏ rực rỡ mang tinh thần lễ hội, gam màu vàng nhạt, sắc trắng kem sang trọng hay gam màu burgundy trầm ấm?

Áo cardigan họa tiết vặn thừng cổ điển, gam màu xanh navy hoàn hảo để diện cùng sơ mi xanh và chân váy trắng midi ẢNH: JM

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho mọi chiếc áo khoác

Mùa đông năm nay trở lạnh sớm hơn thường lệ và theo đó cargidan sớm trở thành xu hướng áo khoác thay thế những chiếc blazer, áo khoác công sở khác. Các bản phối xinh ngất ngây mùa lạnh nhờ áo cardigan tuân thủ tiêu chí dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh tế qua các cách kết hợp hài hòa linh hoạt.

Quý cô có thể phối cardigan cùng áo sơ mi và chân váy midi để có vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính và thanh lịch. Không chỉ là chiếc áo khoác mặc ngoài, món đồ này còn có thể kết hợp đơn lẻ với quần hoặc chân váy, mặc cùng lúc hai chiếc cardigan hay kết hợp thêm áo dệt kim cùng chất liệu.

Quần jeans là món đồ hoàn hảo để mặc cùng cardigan mùa lạnh. Các thiết kế đan len từ thương hiệu Việt mang đến cho nàng góc nhìn đa sắc về kiểu áo khoác mềm nhẹ và thoáng khí đặc trưng - từ áo len họa tiết vặn thừng, áo len dệt kim đính hạt ngọc trai đến các thiết kế họa tiết xinh yêu và cuốn hút.

Chiếc áo ấm mùa đông luôn để ngỏ nhiều cách mặc nhất cho nàng chính là cargidan - mặc cài cúc, để mở cúc, vắt nhẹ trên vai, buộc ngang hông eo, phối thêm áo dệt kim mỏng cùng tông màu... ẢNH: JM

Bộ đôi áo và cardigan màu vàng pastel tôn nét dịu dàng và ấm áp được kết hợp cùng chân váy nâu đất gợi nhắc tinh thần retro chính là một điểm nhấn cho tủ đồ thời trang mùa đông 2025 ẢNH: ROUTINE

Không gì rực rỡ, tươi tắn, rạng ngời và có thể "kéo mood" nhanh hơn gam màu đỏ. Gam màu đỏ nổi bật của cardigan được làm dịu hơn khi phối cùng sắc trắng và xanh denim ẢNH: GUMAC

Cardigan dáng dài là một nét phóng khoáng, tự do rất riêng mà nàng nên bổ sung vào tủ đồ mùa lạnh. Thiết kế dệt kim với sự hòa quyện của họa tiết ô quả trám, họa tiết hình nơ mang đến vẻ đáng yêu cho trang phục - phù hợp diện cùng váy mini, quần shorts, các bản phối ngắn trên gối đi cùng giày bốt cổ cao ẢNH: JM

Từ chiếc cardigan màu burgundy trầm ấm, thiết kế kẻ sọc thanh lịch đến gam màu cream điểm từng hạt ngọc trai có kích cỡ khác nhau... tất cả đều mang tinh thần vừa đủ vì không quá cầu kỳ nhưng vẫn khiến người mặc trở nên đặc biệt theo cách riêng ẢNH: RUBIES

Tỏa sáng nét đẹp tựa nàng thơ mùa đông cùng những thiết kế cardigan đẹp ngất ngây của thương hiệu Việt ẢNH: RUBIES

Quần jeans xanh ống đứng, quần jeans ống loe là những gợi ý kết hợp cùng cargidan cho ngày lạnh nhẹ nhàng. Mang hơi thở của phong cách urban chic hiện đại, các bản phối cùng áo len dệt kim mang đến tính ứng dụng, cho nàng sự thoải mái và cảm giác tự tin trong từng khoảnh khắc thường nhật ẢNH: RUBIES

Gam màu trầm của áo ấm khoác bên ngoài kết hợp trang phục sáng màu luôn hiệu quả trong việc tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn, ấn tượng. Những bản phối cùng cardigan mùa này kiến tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt, khi thời trang trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, nhẹ nhàng mà vẫn đủ để khiến mỗi ngày trở nên đẹp và đáng nhớ hơn ẢNH: JM, RUBIES



