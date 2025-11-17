Bí quyết diện cardigan xinh ngất ngây

Cardigan là chiếc áo ấm đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ và mềm mại đặc trưng không thể thiếu trong mùa đông. Nàng chọn cho mình gam màu nào - áo cardigan màu xanh navy chững chạc, sắc đỏ rực rỡ mang tinh thần lễ hội, gam màu vàng nhạt, sắc trắng kem sang trọng hay gam màu burgundy trầm ấm?
Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho mọi chiếc áo khoác
Mùa đông năm nay trở lạnh sớm hơn thường lệ và theo đó cargidan sớm trở thành xu hướng áo khoác thay thế những chiếc blazer, áo khoác công sở khác. Các bản phối xinh ngất ngây mùa lạnh nhờ áo cardigan tuân thủ tiêu chí dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh tế qua các cách kết hợp hài hòa linh hoạt.
Quý cô có thể phối cardigan cùng áo sơ mi và chân váy midi để có vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính và thanh lịch. Không chỉ là chiếc áo khoác mặc ngoài, món đồ này còn có thể kết hợp đơn lẻ với quần hoặc chân váy, mặc cùng lúc hai chiếc cardigan hay kết hợp thêm áo dệt kim cùng chất liệu.
Quần jeans là món đồ hoàn hảo để mặc cùng cardigan mùa lạnh. Các thiết kế đan len từ thương hiệu Việt mang đến cho nàng góc nhìn đa sắc về kiểu áo khoác mềm nhẹ và thoáng khí đặc trưng - từ áo len họa tiết vặn thừng, áo len dệt kim đính hạt ngọc trai đến các thiết kế họa tiết xinh yêu và cuốn hút.
Quần jeans xanh ống đứng, quần jeans ống loe là những gợi ý kết hợp cùng cargidan cho ngày lạnh nhẹ nhàng. Mang hơi thở của phong cách urban chic hiện đại, các bản phối cùng áo len dệt kim mang đến tính ứng dụng, cho nàng sự thoải mái và cảm giác tự tin trong từng khoảnh khắc thường nhật
ẢNH: RUBIES
Gam màu trầm của áo ấm khoác bên ngoài kết hợp trang phục sáng màu luôn hiệu quả trong việc tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn, ấn tượng. Những bản phối cùng cardigan mùa này kiến tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt, khi thời trang trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, nhẹ nhàng mà vẫn đủ để khiến mỗi ngày trở nên đẹp và đáng nhớ hơn
ẢNH: JM, RUBIES