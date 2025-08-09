Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra

Tiết trời mùa hè ngập nắng và đầy năng lượng chính là thời điểm lý tưởng để các cô nàng “bung lụa” với những phong cách thời trang gợi cảm mà vẫn không kém phần thanh lịch. Trong đó, áo bra - một món đồ tưởng chừng chỉ dành cho phòng gym hoặc những khoảnh khắc riêng tư, nay lại trở thành nhân vật chính đầy thăng hoa trong những bản phối hiện đại. Từ những buổi dạo phố đến hẹn hò cuối tuần hay thậm chí là thời trang công sở, áo bra ngày nay có thể xuất hiện một cách đầy bất ngờ, mới lạ và ấn tượng.
Áo bra kết hợp chân váy ngắn cuốn hút
Với những cô nàng muốn thêm nét cuốn hút thì không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo bra và chân váy ngắn. Hoa hậu Kỳ Duyên lựa chọn chiếc bra tone sur tone với chân váy ngắn màu be đơn giản nhưng tinh tế.
Áo bra kết hợp chân váy dài thanh lịch
Áo bra kết hợp chân váy dài khẽ tôn dáng nàng đầy thanh lịch. Các nàng có thể kết hợp áo bra ren cùng chân váy dài xếp ly, nửa kín nửa hở vô cùng mê hoặc.
Một chiếc băng đô tông xanh và kính mắt oval thời trang là nàng đã sở hữu bản phối cực hợp để dạo biển hay xuống phố.
Tone sur tone với áo bra
Các nàng sẽ tạo điểm nhấn riêng với áo bra kết hợp chân váy đen tone sur tone. Hương Giang khéo léo lựa chọn chiếc áo bra thể thao phối cùng chân váy nỉ để tôn lên làn da mịn màng cùng xương quai xanh thanh mảnh.
Tông màu đen xuyên suốt bộ trang phục cùng những chiếc lông vũ đính trên chân váy dài khiến cô nàng đầy sức mê hoặc.
Áo bra họa tiết đa dạng
Bỏ qua những chiếc áo bra trơn nhàm chán, áo bra mang các họa tiết khác nhau sẽ đem đến sự đa dạng trong phong cách. Cô nàng Thiên Ân lựa chọn chiếc áo bra kẻ và chân váy xòe tone sur tone để tôn lên vóc dáng chuẩn hoa hậu của mình.
Với sự đa dạng của áo bra, nàng không chỉ làm mới diện mạo mà còn định hình dấu ấn thời trang riêng. Hãy tự tin tỏa sáng, bởi phong cách đa sắc luôn thuộc về những ai dám khác biệt.