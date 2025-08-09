  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
09/08/2025 21:01 GMT+7

Khám phá phong cách thời trang đa sắc màu khi nàng biết cách biến hóa linh hoạt với chiếc áo bra. Từ dạo phố đến những buổi tiệc tối, mỗi bước đi đều toát lên vẻ cuốn hút không thể rời mắt.

Tiết trời mùa hè ngập nắng và đầy năng lượng chính là thời điểm lý tưởng để các cô nàng “bung lụa” với những phong cách thời trang gợi cảm mà vẫn không kém phần thanh lịch. Trong đó, áo bra - một món đồ tưởng chừng chỉ dành cho phòng gym hoặc những khoảnh khắc riêng tư, nay lại trở thành nhân vật chính đầy thăng hoa trong những bản phối hiện đại. Từ những buổi dạo phố đến hẹn hò cuối tuần hay thậm chí là thời trang công sở, áo bra ngày nay có thể xuất hiện một cách đầy bất ngờ, mới lạ và ấn tượng.

Áo bra kết hợp chân váy ngắn cuốn hút

Với những cô nàng muốn thêm nét cuốn hút thì không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo bra và chân váy ngắn. Hoa hậu Kỳ Duyên lựa chọn chiếc bra tone sur tone với chân váy ngắn màu be đơn giản nhưng tinh tế. 

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 1.

Để giảm bớt sự gợi cảm, nàng hậu đã khéo léo mặc thêm một chiếc áo polo crop top bên trong bra. Cách phối phá cách này giúp nàng hậu thêm phần nổi bật, không đụng hàng với bất kỳ ai

ẢNH: @KYDUYEN1311

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 2.

Nét năng động được tăng lên khi các nàng diện lên mình chiếc bra dáng ôm kết hợp cùng chân váy ngắn cùng tông quyến rũ. Các cô gái có thể hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc mũ trắng cùng đôi giày thể thao năng động, thích hợp những buổi đi vận động cùng bạn bè

ẢNH: @ANNMINLADA

Áo bra kết hợp chân váy dài thanh lịch

Áo bra kết hợp chân váy dài khẽ tôn dáng nàng đầy thanh lịch. Các nàng có thể kết hợp áo bra ren cùng chân váy dài xếp ly, nửa kín nửa hở vô cùng mê hoặc. 

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 3.

Khoác ngoài bằng chiếc áo crop top là nàng đã toát lên khí chất sang trọng

ẢNH: HOYANG

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 4.

Nối tiếp nét thanh lịch pha trộn sự ngọt ngào là sự kết hợp của áo bra dệt len cùng chân váy lụa dài. Nàng có thể phối cùng sơ mi hồng pastel bên ngoài để tăng nét nữ tính

ẢNH: @ARCHITASIRI

Một chiếc băng đô tông xanh và kính mắt oval thời trang là nàng đã sở hữu bản phối cực hợp để dạo biển hay xuống phố.

Tone sur tone với áo bra

Các nàng sẽ tạo điểm nhấn riêng với áo bra kết hợp chân váy đen tone sur tone. Hương Giang khéo léo lựa chọn chiếc áo bra thể thao phối cùng chân váy nỉ để tôn lên làn da mịn màng cùng xương quai xanh thanh mảnh. 

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 5.

Cô nàng còn kết hợp thêm chiếc nón lưỡi trai và đôi bốt da cao cổ để hoàn thiện bản phối cool ngầu

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 6.

Khác với nét cá tính đó, Thiên Ân lựa chọn chiếc áo bra trễ vai phối cùng chân váy lông vũ, mang đến vẻ ngoài cực sang trọng

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Tông màu đen xuyên suốt bộ trang phục cùng những chiếc lông vũ đính trên chân váy dài khiến cô nàng đầy sức mê hoặc.

Áo bra họa tiết đa dạng

Bỏ qua những chiếc áo bra trơn nhàm chán, áo bra mang các họa tiết khác nhau sẽ đem đến sự đa dạng trong phong cách. Cô nàng Thiên Ân lựa chọn chiếc áo bra kẻ và chân váy xòe tone sur tone để tôn lên vóc dáng chuẩn hoa hậu của mình. 

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 7.

Áo bra được cách điệu bằng chiếc nơ có dây buông dài khiến bộ trang phục thêm tinh thần trẻ trung

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra- Ảnh 8.

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên phá cách khi phối áo bra họa tiết logo thương hiệu cùng quần jeans ống rộng. Khoác ngoài là chiếc áo thể thao năng động, giúp nàng hậu càng thêm khác biệt

ẢNH: @KYDUYEN1311

Với sự đa dạng của áo bra, nàng không chỉ làm mới diện mạo mà còn định hình dấu ấn thời trang riêng. Hãy tự tin tỏa sáng, bởi phong cách đa sắc luôn thuộc về những ai dám khác biệt.

áo bra thể thao phong cách thời trang chân váy ngắn phối đồ với áo bra

Bài viết khác

Biến tấu năng động cùng phong cách athleisure

Biến tấu năng động cùng phong cách athleisure

Cách chọn trang phục và phối đồ tôn lên chiều cao

Cách chọn trang phục và phối đồ tôn lên chiều cao

Mặc đẹp, sang cực dễ nhờ diện set đồng bộ vào mùa thu

Mặc đẹp, sang cực dễ nhờ diện set đồng bộ vào mùa thu

Màu trung tính lên ngôi, ‘phủ sóng’ từ công sở đến đường phố

Màu trung tính lên ngôi, ‘phủ sóng’ từ công sở đến đường phố

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ

Bí quyết diện áo ren trễ vai đẹp chuẩn nàng thơ

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn

Tôn dáng yêu kiều với áo hai dây phối chân váy ngày giao mùa

Tôn dáng yêu kiều với áo hai dây phối chân váy ngày giao mùa

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top