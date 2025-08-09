Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra

Tiết trời mùa hè ngập nắng và đầy năng lượng chính là thời điểm lý tưởng để các cô nàng “bung lụa” với những phong cách thời trang gợi cảm mà vẫn không kém phần thanh lịch. Trong đó, áo bra - một món đồ tưởng chừng chỉ dành cho phòng gym hoặc những khoảnh khắc riêng tư, nay lại trở thành nhân vật chính đầy thăng hoa trong những bản phối hiện đại. Từ những buổi dạo phố đến hẹn hò cuối tuần hay thậm chí là thời trang công sở, áo bra ngày nay có thể xuất hiện một cách đầy bất ngờ, mới lạ và ấn tượng.

Áo bra kết hợp chân váy ngắn cuốn hút

Với những cô nàng muốn thêm nét cuốn hút thì không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo bra và chân váy ngắn. Hoa hậu Kỳ Duyên lựa chọn chiếc bra tone sur tone với chân váy ngắn màu be đơn giản nhưng tinh tế.

Để giảm bớt sự gợi cảm, nàng hậu đã khéo léo mặc thêm một chiếc áo polo crop top bên trong bra. Cách phối phá cách này giúp nàng hậu thêm phần nổi bật, không đụng hàng với bất kỳ ai ẢNH: @KYDUYEN1311

Nét năng động được tăng lên khi các nàng diện lên mình chiếc bra dáng ôm kết hợp cùng chân váy ngắn cùng tông quyến rũ. Các cô gái có thể hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc mũ trắng cùng đôi giày thể thao năng động, thích hợp những buổi đi vận động cùng bạn bè ẢNH: @ANNMINLADA

Áo bra kết hợp chân váy dài thanh lịch

Áo bra kết hợp chân váy dài khẽ tôn dáng nàng đầy thanh lịch. Các nàng có thể kết hợp áo bra ren cùng chân váy dài xếp ly, nửa kín nửa hở vô cùng mê hoặc.

Khoác ngoài bằng chiếc áo crop top là nàng đã toát lên khí chất sang trọng ẢNH: HOYANG

Nối tiếp nét thanh lịch pha trộn sự ngọt ngào là sự kết hợp của áo bra dệt len cùng chân váy lụa dài. Nàng có thể phối cùng sơ mi hồng pastel bên ngoài để tăng nét nữ tính ẢNH: @ARCHITASIRI

Một chiếc băng đô tông xanh và kính mắt oval thời trang là nàng đã sở hữu bản phối cực hợp để dạo biển hay xuống phố.

Tone sur tone với áo bra

Các nàng sẽ tạo điểm nhấn riêng với áo bra kết hợp chân váy đen tone sur tone. Hương Giang khéo léo lựa chọn chiếc áo bra thể thao phối cùng chân váy nỉ để tôn lên làn da mịn màng cùng xương quai xanh thanh mảnh.

Cô nàng còn kết hợp thêm chiếc nón lưỡi trai và đôi bốt da cao cổ để hoàn thiện bản phối cool ngầu ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Khác với nét cá tính đó, Thiên Ân lựa chọn chiếc áo bra trễ vai phối cùng chân váy lông vũ, mang đến vẻ ngoài cực sang trọng ẢNH: @ANTHIENDOAN

Tông màu đen xuyên suốt bộ trang phục cùng những chiếc lông vũ đính trên chân váy dài khiến cô nàng đầy sức mê hoặc.

Áo bra họa tiết đa dạng

Bỏ qua những chiếc áo bra trơn nhàm chán, áo bra mang các họa tiết khác nhau sẽ đem đến sự đa dạng trong phong cách. Cô nàng Thiên Ân lựa chọn chiếc áo bra kẻ và chân váy xòe tone sur tone để tôn lên vóc dáng chuẩn hoa hậu của mình.

Áo bra được cách điệu bằng chiếc nơ có dây buông dài khiến bộ trang phục thêm tinh thần trẻ trung ẢNH: @ANTHIENDOAN

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên phá cách khi phối áo bra họa tiết logo thương hiệu cùng quần jeans ống rộng. Khoác ngoài là chiếc áo thể thao năng động, giúp nàng hậu càng thêm khác biệt ẢNH: @KYDUYEN1311

Với sự đa dạng của áo bra, nàng không chỉ làm mới diện mạo mà còn định hình dấu ấn thời trang riêng. Hãy tự tin tỏa sáng, bởi phong cách đa sắc luôn thuộc về những ai dám khác biệt.