Biến hóa phong cách đa sắc, vừa linh hoạt vừa 'ăn gian' tuổi hiệu quả

Trang phục đa sắc có thể giúp nâng đỡ tinh thần, "kéo mood" cho nàng trong những ngày u ám hoặc mưa gió. Là một góc nhìn khác của thời trang, những bản phối nhiều sắc màu phản ánh tinh thần sôi nổi, sự trẻ trung trong tâm hồn và cách mà nàng nhìn ngắm cuộc sống đầy lạc quan thông qua sự diệu kỳ của màu sắc.

Tím, xanh denim điểm họa tiết hoa, vàng chanh, nâu caramel, hồng, xanh dương, trắng - một bản phối street wear có nhiều gam màu đậm nhạt khác nhau nhưng vẫn gây ấn tượng sành điệu nhờ tinh thần tươi trẻ, sự trẻ trung và thu hút ánh nhìn ẢNH: LAURA MAREE

Bản phối sử dụng ba gam màu chủ đạo là xanh lá, cam đất và vàng pastel. Họa tiết hoa thêu rải rác giúp tổng thể nữ tính và quyến rũ hơn. Bên cạnh đó, sự tăng giảm độ đậm nhạt của màu sắc chính là một bí quyết để tạo nên hiệu ứng thị giác cho bản phối đa sắc ẢNH: ELENALENA

Đầm suông màu xanh lá mạ "phát sáng" dưới ánh nắng rực rỡ kết hợp mượt mà cùng màu tím và cream. Nữ fashionista còn khéo léo phối họa tiết cho bản phối qua chi tiết khăn và vòng cổ ẢNH: IRINA KRO

Mẹo phối đồ đa sắc với tông xanh chủ đạo

Gam màu xanh chiếm giữ vị trí chủ đạo trên bản đồ xu hướng liên tục nhiều mùa thời trang. Xanh lá mạ, xanh lá đậm đến xanh ô liu, xanh dương hay xanh nhạt baby blue... được sử dụng linh hoạt cho các bản phối từ văn phòng đến đường phố. Các thiết kế xanh lá thường được mặc cùng vàng nhạt, cam đất, cream, tím... ; trong khi xanh dương kết hợp hài hòa với trắng, đen, nâu beige, xanh denim...

Xanh dương và trắng mang lại sắc thái tinh khôi, mát lạnh và sạch sẽ cho tổng thể. Kết hợp xanh denim, xanh dương và nâu beige cho thấy hình ảnh trưởng thành, lịch thiệp và sự thoải mái, êm dịu trong tiết trời mùa thu ẢNH: LAURA MAREE, ELENALENA



Nàng sẽ chọn bản phối màu vàng nào cho buổi hẹn cà phê? Vàng kẻ sọc ngang, xanh denim đậm và nâu hạt dẻ hay bản phối vàng, xanh ô liu và điểm nhấn họa tiết bò sữa trắng đen? ẢNH: LAURA MAREE

Sắc vàng nhạt chiếm ưu thế trên bản phối

Không chỉ có màu vàng bơ được yêu thích, sắc vàng xuất hiện dày đặc trên trang phục của tín đồ thời trang khắp thế giới qua những sắc thái đậm nhạt khác nhau. Màu vàng tươi sáng mang lại cảm giác ấm áp, sự tươi vui và lạc quan. Vì thế đừng ngại ngần thêm chúng vào các bản phối mùa này.

Vàng nhạt và xanh ô liu, xanh bơ là bản phối lãng mạn cho những buổi dạo phố cuối tuần ẢNH: ELENALENA

Hồng và xám đá là sự kết hợp thông minh, không quá nổi bật nhưng vẫn rạng rỡ, tươi sáng và giàu sức sống ẢNH: ELENALENA

Sắc đỏ, hồng tươi tắn

Không được mặc quá thường xuyên vì dễ bị gắn mác "bánh bèo" hoặc "chơi nổi" nhưng trang phục màu hồng và đỏ luôn là cách nhanh nhất để "nâng mood" cho tín đồ thời trang. Hãy tiết chế việc sử dụng các gam màu này trong bản phối để cân bằng hài hòa vẻ tươi vui bừng sáng và sự chói lóa gây chú ý một cách có chủ đích.

Hồng, đỏ và trắng kết hợp theo bậc tăng giảm dần đều về hiệu ứng thị giác, mang đến sự mượt mà, phong cách và khẳng định gu thời trang ổn định của nàng ẢNH: LAURA MAREE

Luôn có thể kết hợp nhiều sắc độ của một gam màu trên bản phối hoặc lặp lại một gam màu ở hai vị trí khác nhau. Điều này giúp tạo nên hình ảnh tone sur toe đồng thời cho thấy "trình" phối đồ cao tay của quý cô sành điệu ẢNH: ELENALENA



