  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
07/04/2026 20:00 GMT+7

Không cần bikini, nàng vẫn tỏa sáng đầy cuốn hút với những lựa chọn trang phục đi biển tinh tế và thời thượng. Từ nét bay bổng nhẹ nhàng đến phong cách hiện đại, mỗi bản phối đều giúp nàng tự tin ghi dấu ấn riêng.

Bỏ qua hình ảnh bikini quen thuộc, nàng vẫn hoàn toàn có thể ghi điểm với loạt trang phục đi biển vừa tinh tế vừa giàu tính thẩm mỹ. Không gian biển xanh - nắng vàng trở thành "phông nền" lý tưởng để nàng thử nghiệm những bản phối đa dạng, từ nhẹ nhàng bay bổng đến hiện đại, phóng khoáng. Chính sự linh hoạt trong cách lựa chọn kiểu dáng, chất liệu và bảng màu đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới, giúp nàng thể hiện cá tính riêng mà vẫn giữ được nét cuốn hút rất tự nhiên.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 1.
Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 2.

Gợi cảm theo cách kín đáo và đầy tinh tế, bản phối tông xanh pastel mang đến cảm giác dịu mát như hòa vào làn nước biển trong veo

ẢNH: @MINMINMIN0712

Thiết kế đồ bơi liền thân cúp ngực không dây giúp nàng khéo léo tôn lên bờ vai thanh thoát, trong khi chi tiết đính sao biển tạo điểm nhấn mang hơi thở "mermaidcore" thời thượng. Khi kết hợp cùng chân váy quấn voan mỏng buộc lệch hông, tổng thể trở nên uyển chuyển và mềm mại hơn, đồng thời tạo hiệu ứng tôn dáng rõ nét. Sự giao thoa giữa chất liệu co giãn và lớp vải xuyên thấu giúp nàng giữ được vẻ quyến rũ vừa phải mà không hề phô trương.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 3.
Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 4.

Mang tinh thần "nữ thần biển" đầy cuốn hút, chiếc váy maxi xanh pastel trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo biển hay tiệc nhẹ bên bờ cát

ẢNH: @BLMHUONG

Phom dáng cổ yếm tôn vai, kết hợp các khoảng cut out hai bên eo giúp nàng khéo léo khoe đường cong mềm mại. Điểm nhấn đính kết lấp lánh ở phần cổ và eo tạo hiệu ứng bắt sáng tinh tế, trong khi thiết kế hở lưng cùng dây đan mảnh phía sau lại tăng thêm nét quyến rũ. Chất liệu lụa mềm rủ giúp tà váy chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước chân, mang lại vẻ ngoài thanh thoát nhưng vẫn nổi bật.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 5.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm sắc không gian, nàng có thể lựa chọn bảng màu nâu đất kết hợp ánh vàng đồng để tạo nên tổng thể ấm áp và sang trọng

ẢNH: HOANG.YENNN_

Áo quây ngắn giúp khoe trọn vòng eo, trong khi lớp voan phủ nhẹ phía ngoài mang lại cảm giác bay bổng đầy chất thơ. Đi cùng là chân váy dài ôm sát với chất liệu lưới xuyên thấu, được đính kết tinh xảo tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh nắng. Sự đối lập giữa chất liệu mềm mại và bề mặt ánh kim giúp bản phối trở nên có chiều sâu, thể hiện rõ tinh thần boho chic hiện đại và phóng khoáng.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 6.

Không cần quá cầu kỳ, nàng vẫn có thể ghi điểm với bản phối mang gam nâu trầm thanh lịch

ẢNH: @YAMMATIRA

Áo crop top cách điệu từ đồ bơi với phần tay loe tạo cảm giác mềm mại, kết hợp cùng chân váy maxi ôm nhẹ phần hông rồi xòe dần giúp tôn dáng hiệu quả. Tỷ lệ giữa áo ngắn và váy cạp cao mang lại sự cân đối, vừa khoe khéo vòng eo vừa giữ được nét kín đáo cần thiết. Khi phối cùng mũ cói, túi cói hay kính mát, tổng thể trở nên hài hòa, gợi lên tinh thần retro pha lẫn hơi thở hiện đại.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 7.
Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 8.

Sự tối giản đôi khi lại chính là chìa khóa giúp nàng nổi bật giữa không gian biển rộng lớn. Áo hai dây ôm sát tông cam rực rỡ tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, trong khi quần bermuda màu be trung tính giúp cân bằng tổng thể

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Phom dáng thoải mái cùng chất liệu cotton mang lại cảm giác dễ chịu trong suốt ngày dài. Khi tiết chế họa tiết và tập trung vào mảng màu, bản phối trở nên hiện đại, tinh gọn nhưng vẫn đủ sức hút, đặc biệt phù hợp cho những chuyến du lịch năng động.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 9.

Nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa, phong cách "clean girl" mang đến cho nàng diện mạo trong trẻo và đầy cuốn hút

ẢNH: @DREAMAPICHAYA

Áo ctop top ôm kết hợp cùng quần shorts dáng rộng tạo sự thoải mái, trong khi gam trắng kem chủ đạo giúp tổng thể trở nên thanh thoát hơn. Điểm nhấn chi tiết dập ly dọc thân quần giúp tăng thêm nét nữ tính, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Một chiếc mũ tông màu sáng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện, giúp bản phối hài hòa mà vẫn nổi bật.

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 10.

Tinh thần thanh lịch được đẩy lên một tầm cao mới khi nàng thử sức với bản phối "all white" đầy tinh tế

ẢNH: LUONGTHUYLINH

Áo thun trắng dáng basic kết hợp cùng quần ống suông cạp cao mang lại vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại và dễ ứng dụng. Chất liệu cotton thoáng nhẹ giúp nàng luôn cảm thấy dễ chịu dưới nắng hè. Điểm nhấn nằm ở cách phối phụ kiện khi nàng kết hợp mũ bucket tông nâu và túi xách màu hồng để tạo sự tương phản nhẹ nhàng. 

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 11.
Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút - Ảnh 12.

Một chiếc khăn lụa nhỏ được biến tấu linh hoạt sẽ giúp tổng thể thêm phần sinh động mà không phá vỡ tinh thần tối giản

ẢNH: LUONGTHUYLINH

Không cần đến những công thức bikini quen thuộc, nàng vẫn có thể tự tin tỏa sáng với những bản phối đi biển đầy sáng tạo. Từ bảng màu nổi bật đến phong cách tối giản thanh lịch, mỗi lựa chọn đều mở ra một diện mạo riêng, giúp nàng vừa thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ vừa giữ trọn thần thái cuốn hút. 

trang phục đi biển váy maxi Áo hai dây áo crop top Voan

Bài viết khác

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát không thể vắng mặt trong mùa hè

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát không thể vắng mặt trong mùa hè

Xua tan cái nắng ngày hè với những kiểu áo gam màu xanh mát lạnh

Xua tan cái nắng ngày hè với những kiểu áo gam màu xanh mát lạnh

Quần shorts denim cho chuyến du lịch mùa hè: Gọn nhẹ mà vẫn nổi bật

Quần shorts denim cho chuyến du lịch mùa hè: Gọn nhẹ mà vẫn nổi bật

'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top