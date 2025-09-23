  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/09/2025 16:00 GMT+7

Đánh thức vẻ đẹp năng động bên trong bạn với phong cách sporty chic. Đây không chỉ là một xu hướng, mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về sự năng động.

Không còn bó hẹp trong phòng tập gym hay sân vận động, phong cách sporty chic (kết hợp giữa phong cách thể thao và trang phục đời thường) đã "càn quét" đường phố và trở thành lựa chọn hàng đầu của những cô nàng yêu thích sự tiện dụng.

Áo jacket tạo nên phong cách thể thao cá tính  

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 1.

Áo jacket với chất liệu da bóng, thiết kế nổi bật với hai đường kẻ màu sáng chạy dọc tay áo, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khi kết hợp cùng áo crop top ôm sát và quần shorts ngắn, bộ trang phục vừa tôn nét gợi cảm vừa năng động

ẢNH: @HADES

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 2.

Áo jacket dáng ngắn với gam màu đen chủ đạo cùng chi tiết mảng kẻ ngang màu sáng ở ngực và tay áo làm tổng thể thêm nổi bật. Khi phối cùng áo crop top tối màu và quần jeans ống rộng, tổng thể thêm sự phóng khoáng

ẢNH: @KYDUYEN1311

Áo thun oversized tạo cảm giác phóng khoáng 

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 3.

Chiếc áo màu đỏ rực nổi bật với phom dáng rộng rãi, không chỉ che đi khuyết điểm mà còn tạo cảm giác thoải mái

ẢNH: @DIRTYCOINS

Điểm nhấn là dòng chữ in đậm phía trước, phối cùng quần jeans ống suông, đem đến một phong cách chuẩn sporty.

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 4.

Đột phá cùng phong cách sporty với chiếc áo thun trắng oversized chất liệu lưới

ẢNH: @DIRTYCOINS

Họa tiết số 7 màu cam nổi bật trên nền trắng tạo cảm giác phóng khoáng. Sự kết hợp đồng điệu với chiếc quần đùi cùng màu cam, mang đến một tổng thể đầy năng lượng.

Quần legging giúp tôn dáng khỏe khoắn 

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 5.

Quần legging xám nhạt ôm sát tôn đường cong và đôi chân, thiết kế cạp cao vừa đem đến sự thoải mái khi vận động vừa giúp eo trông thon thả hơn. Khi phối cùng áo bra trắng và áo khoác mỏng, tổng thể trang phục mang nét quyến rũ

ẢNH: @CHIPUPU

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 6.

Với quần legging đen, bạn có thể tự tin khoe trọn vẻ đẹp hình thể và sự khỏe khoắn của mình

ẢNH: @DOHA.HHVN

Thiết kế ôm sát, tôn lên từng đường cong, khi phối cùng áo hai dây và áo khoác mỏng buộc ngang eo, bạn đã có ngay một vẻ ngoài đầy năng lượng, phù hợp cho cả buổi tập luyện hay những buổi dạo chơi ngoài trời.

Mũ lưỡi trai hoàn thiện phong cách sporty 

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 7.

Mũ lưỡi trai tối giản vừa che nắng vừa tạo điểm nhấn cá tính cho phong cách sporty

ẢNH: @DIEPLAMANH89

Thiết kế lưỡi cong nhẹ và phom ôm sát gọn gàng, hãy thử phối cùng áo ba lỗ trắng và quần kẻ sọc, tổng thể trang phục sẽ giúp bạn toát lên sự năng động.

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic- Ảnh 8.

Chiếc mũ lưỡi trai màu trắng với phần chóp tròn cao vừa vặn, phần lưỡi mũ cong nhẹ giúp che nắng hiệu quả, đồng thời làm gương mặt trông thanh thoát hơn

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Gam màu trắng trung tính dễ phối, trở thành điểm nhấn hài hòa khi mặc cùng áo ba lỗ ôm sát và quần suông rộng, mang lại một phong cách trẻ trung.

 Đây là công thức hoàn hảo cho những ngày bận rộn, khi bạn cần một trang phục vừa thoải mái di chuyển, vừa đủ ấn tượng để tỏa sáng.

Phong cách sporty chic phong cách thể thao Năng động Cá tính

Bài viết khác

Giày cao gót, tâm điểm của mọi bản phối công sở cùng váy dài, quần ống rộng

Giày cao gót, tâm điểm của mọi bản phối công sở cùng váy dài, quần ống rộng

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn

Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top