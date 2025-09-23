Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic

Không còn bó hẹp trong phòng tập gym hay sân vận động, phong cách sporty chic (kết hợp giữa phong cách thể thao và trang phục đời thường) đã "càn quét" đường phố và trở thành lựa chọn hàng đầu của những cô nàng yêu thích sự tiện dụng.

Áo jacket tạo nên phong cách thể thao cá tính

Áo jacket với chất liệu da bóng, thiết kế nổi bật với hai đường kẻ màu sáng chạy dọc tay áo, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khi kết hợp cùng áo crop top ôm sát và quần shorts ngắn, bộ trang phục vừa tôn nét gợi cảm vừa năng động ẢNH: @HADES

Áo jacket dáng ngắn với gam màu đen chủ đạo cùng chi tiết mảng kẻ ngang màu sáng ở ngực và tay áo làm tổng thể thêm nổi bật. Khi phối cùng áo crop top tối màu và quần jeans ống rộng, tổng thể thêm sự phóng khoáng ẢNH: @KYDUYEN1311

Áo thun oversized tạo cảm giác phóng khoáng

Chiếc áo màu đỏ rực nổi bật với phom dáng rộng rãi, không chỉ che đi khuyết điểm mà còn tạo cảm giác thoải mái ẢNH: @DIRTYCOINS

Điểm nhấn là dòng chữ in đậm phía trước, phối cùng quần jeans ống suông, đem đến một phong cách chuẩn sporty.

Đột phá cùng phong cách sporty với chiếc áo thun trắng oversized chất liệu lưới ẢNH: @DIRTYCOINS

Họa tiết số 7 màu cam nổi bật trên nền trắng tạo cảm giác phóng khoáng. Sự kết hợp đồng điệu với chiếc quần đùi cùng màu cam, mang đến một tổng thể đầy năng lượng.

Quần legging giúp tôn dáng khỏe khoắn

Quần legging xám nhạt ôm sát tôn đường cong và đôi chân, thiết kế cạp cao vừa đem đến sự thoải mái khi vận động vừa giúp eo trông thon thả hơn. Khi phối cùng áo bra trắng và áo khoác mỏng, tổng thể trang phục mang nét quyến rũ ẢNH: @CHIPUPU

Với quần legging đen, bạn có thể tự tin khoe trọn vẻ đẹp hình thể và sự khỏe khoắn của mình ẢNH: @DOHA.HHVN

Thiết kế ôm sát, tôn lên từng đường cong, khi phối cùng áo hai dây và áo khoác mỏng buộc ngang eo, bạn đã có ngay một vẻ ngoài đầy năng lượng, phù hợp cho cả buổi tập luyện hay những buổi dạo chơi ngoài trời.

Mũ lưỡi trai hoàn thiện phong cách sporty

Mũ lưỡi trai tối giản vừa che nắng vừa tạo điểm nhấn cá tính cho phong cách sporty ẢNH: @DIEPLAMANH89

Thiết kế lưỡi cong nhẹ và phom ôm sát gọn gàng, hãy thử phối cùng áo ba lỗ trắng và quần kẻ sọc, tổng thể trang phục sẽ giúp bạn toát lên sự năng động.

Chiếc mũ lưỡi trai màu trắng với phần chóp tròn cao vừa vặn, phần lưỡi mũ cong nhẹ giúp che nắng hiệu quả, đồng thời làm gương mặt trông thanh thoát hơn ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Gam màu trắng trung tính dễ phối, trở thành điểm nhấn hài hòa khi mặc cùng áo ba lỗ ôm sát và quần suông rộng, mang lại một phong cách trẻ trung.

Đây là công thức hoàn hảo cho những ngày bận rộn, khi bạn cần một trang phục vừa thoải mái di chuyển, vừa đủ ấn tượng để tỏa sáng.