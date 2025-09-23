Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic

Không còn bó hẹp trong phòng tập gym hay sân vận động, phong cách sporty chic (kết hợp giữa phong cách thể thao và trang phục đời thường) đã "càn quét" đường phố và trở thành lựa chọn hàng đầu của những cô nàng yêu thích sự tiện dụng.
Áo jacket tạo nên phong cách thể thao cá tính
Áo thun oversized tạo cảm giác phóng khoáng
Điểm nhấn là dòng chữ in đậm phía trước, phối cùng quần jeans ống suông, đem đến một phong cách chuẩn sporty.
Họa tiết số 7 màu cam nổi bật trên nền trắng tạo cảm giác phóng khoáng. Sự kết hợp đồng điệu với chiếc quần đùi cùng màu cam, mang đến một tổng thể đầy năng lượng.
Quần legging giúp tôn dáng khỏe khoắn
Thiết kế ôm sát, tôn lên từng đường cong, khi phối cùng áo hai dây và áo khoác mỏng buộc ngang eo, bạn đã có ngay một vẻ ngoài đầy năng lượng, phù hợp cho cả buổi tập luyện hay những buổi dạo chơi ngoài trời.
Mũ lưỡi trai hoàn thiện phong cách sporty
Thiết kế lưỡi cong nhẹ và phom ôm sát gọn gàng, hãy thử phối cùng áo ba lỗ trắng và quần kẻ sọc, tổng thể trang phục sẽ giúp bạn toát lên sự năng động.
Gam màu trắng trung tính dễ phối, trở thành điểm nhấn hài hòa khi mặc cùng áo ba lỗ ôm sát và quần suông rộng, mang lại một phong cách trẻ trung.
Đây là công thức hoàn hảo cho những ngày bận rộn, khi bạn cần một trang phục vừa thoải mái di chuyển, vừa đủ ấn tượng để tỏa sáng.