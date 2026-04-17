Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng

Gam màu trắng của
quần shorts dễ dàng làm nổi bật làn da và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát. Nhờ tính ứng dụng cao, nàng có thể linh hoạt diện từ dạo phố, du lịch cho đến những buổi hẹn hò hay cà phê cuối tuần.
Bản phối là sự kết hợp giữa
áo blazer cộc tay dáng lửng màu đen và quần shorts trắng thanh lịch. Thiết kế áo blazer với đường cắt gọn gàng tạo hiệu ứng phần vai cân đối, đồng thời làm nổi bật vòng eo khi phối cùng quần shorts trắng cạp cao. Điểm nhấn tinh tế nằm ở đường viền gấu quần được xử lý tỉ mỉ, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn
Điểm nhấn của set đồ là chiếc quần
shorts trắng dáng suông cạp cao, tôn vóc dáng thanh thoát. Kết hợp khéo léo cùng áo sơ mi kẻ sọc xanh denim khoác ngoài áo tank top tối giản, mang tới phong cách trẻ trung
Mang hơi thở thanh lịch pha chút cổ điển hiện đại, áo polo len tăm cộc tay tông be trung tính khi kết hợp cùng quần
shorts trắng ống rộng, phần xếp ly giúp tăng độ mềm mại cho thiết kế. Sự xuất hiện của túi xách màu nâu xám và xăng đan trắng đồng điệu gợi nên hình ảnh người phụ nữ thành thị thanh lịch
Sự kết hợp giữa áo tank top len tăm màu xanh ghi ôm sát và quần
shorts trắng mang đến diện mạo gọn gàng. Thiết kế quần đi kèm thắt lưng đồng bộ giúp nhấn mạnh vòng eo, phối cùng túi xách cầm tay nhỏ gọn đầy năng lượng
Áo sát nách cổ sơ mi kẻ sọc với phần gấu xếp bèo mềm mại mang đến nét duyên dáng. Kết hợp cùng quần
shorts trắng dáng chữ A phồng nhẹ, mảnh ghép hoàn hảo với đôi giày sneaker đỏ rực rỡ đi kèm tất cao cổ màu trắng
Bộ trang phục mang đậm tinh thần năng động với sự kết hợp giữa áo tank top hồng và quần
shorts trắng. Thiết kế shorts denim với phần gấu sờn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, hoàn thiện cùng giày sneakers giúp nàng tự tin dạo phố đầy phong cách
Set đồ ghi điểm với sự kết hợp tinh tế giữa áo tank top và sơ mi khoác ngoài gam trắng kem dịu mắt. Thiết kế quần
shorts dáng đứng được may đo chỉn chu, đi kèm thắt lưng mảnh giúp tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho vòng eo. Khi kết hợp cùng giày loafer đen bóng, tổng thể trở nên cân bằng giữa nét thanh lịch và năng động
Chiếc áo blouse trắng cổ chữ V cách điệu với chi tiết bèo nhún kết hợp cùng quần
shorts trắng cạp cao ống đứng tinh giản. Hàng cúc đồng màu tăng tính thẩm mỹ cho thiết kế, thêm một chiếc băng đô ngọc trai trắng hoàn thiện diện mạo nữ tính khi xuống phố