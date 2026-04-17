Thời trang 24/7

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
17/04/2026 10:00 GMT+7

Quần shorts trắng vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ mùa hè của phái đẹp nhờ khả năng tạo nên diện mạo trẻ trung mà vẫn thanh lịch.

Gam màu trắng của quần shorts dễ dàng làm nổi bật làn da và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát. Nhờ tính ứng dụng cao, nàng có thể linh hoạt diện từ dạo phố, du lịch cho đến những buổi hẹn hò hay cà phê cuối tuần.

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 1.

Bản phối là sự kết hợp giữa áo blazer cộc tay dáng lửng màu đen và quần shorts trắng thanh lịch. Thiết kế áo blazer với đường cắt gọn gàng tạo hiệu ứng phần vai cân đối, đồng thời làm nổi bật vòng eo khi phối cùng quần shorts trắng cạp cao. Điểm nhấn tinh tế nằm ở đường viền gấu quần được xử lý tỉ mỉ, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn

ẢNH: IVYMODA

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 2.

Điểm nhấn của set đồ là chiếc quần shorts trắng dáng suông cạp cao, tôn vóc dáng thanh thoát. Kết hợp khéo léo cùng áo sơ mi kẻ sọc xanh denim khoác ngoài áo tank top tối giản, mang tới phong cách trẻ trung

ẢNH: BBSTORES

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 3.

Mang hơi thở thanh lịch pha chút cổ điển hiện đại, áo polo len tăm cộc tay tông be trung tính khi kết hợp cùng quần shorts trắng ống rộng, phần xếp ly giúp tăng độ mềm mại cho thiết kế. Sự xuất hiện của túi xách màu nâu xám và xăng đan trắng đồng điệu gợi nên hình ảnh người phụ nữ thành thị thanh lịch

ẢNH: BBSTORES

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa áo tank top len tăm màu xanh ghi ôm sát và quần shorts trắng mang đến diện mạo gọn gàng. Thiết kế quần đi kèm thắt lưng đồng bộ giúp nhấn mạnh vòng eo, phối cùng túi xách cầm tay nhỏ gọn đầy năng lượng

ẢNH: CARDINA

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 5.

Áo sát nách cổ sơ mi kẻ sọc với phần gấu xếp bèo mềm mại mang đến nét duyên dáng. Kết hợp cùng quần shorts trắng dáng chữ A phồng nhẹ, mảnh ghép hoàn hảo với đôi giày sneaker đỏ rực rỡ đi kèm tất cao cổ màu trắng

ẢNH: THECIU

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 6.

Bộ trang phục mang đậm tinh thần năng động với sự kết hợp giữa áo tank top hồng và quần shorts trắng. Thiết kế shorts denim với phần gấu sờn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, hoàn thiện cùng giày sneakers giúp nàng tự tin dạo phố đầy phong cách

ẢNH: KAYLIN

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 7.

Set đồ ghi điểm với sự kết hợp tinh tế giữa áo tank top và sơ mi khoác ngoài gam trắng kem dịu mắt. Thiết kế quần shorts dáng đứng được may đo chỉn chu, đi kèm thắt lưng mảnh giúp tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho vòng eo. Khi kết hợp cùng giày loafer đen bóng, tổng thể trở nên cân bằng giữa nét thanh lịch và năng động

ẢNH: ROUTINE

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng- Ảnh 8.

Chiếc áo blouse trắng cổ chữ V cách điệu với chi tiết bèo nhún kết hợp cùng quần shorts trắng cạp cao ống đứng tinh giản. Hàng cúc đồng màu tăng tính thẩm mỹ cho thiết kế, thêm một chiếc băng đô ngọc trai trắng hoàn thiện diện mạo nữ tính khi xuống phố

ẢNH: CALIE

 

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè

Xinh xắn xuống phố cùng bộ đôi áo polo và quần jeans năng động

Vẻ ngoài trẻ trung và nổi bật nhờ áo khoác denim dễ phối

Gây thương nhớ ngày hè với đầm hở lưng

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài

Aristino xuân hè tiếp nối bản ghi chép về phong thái quý ông Việt

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng

