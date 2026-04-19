Cách phối áo phông xuống phố giúp nàng năng động, cuốn hút

Trong thế giới thời trang hiện đại, những thiết kế đơn giản nhưng mang tinh thần tự do luôn có sức hút đặc biệt. Áo phông chính là một trong số đó, món đồ này mang đến vẻ ngoài phóng khoáng trong những bản phối năng động thường ngày hay phong cách đường phố nổi bật.

Nếu yêu thích phong cách streetwear phóng khoáng mang hơi thở thành thị trẻ trung, bản phối giữa áo phông oversized và quần jeans dáng rộng chính là lựa chọn lý tưởng để khẳng định cá tính.

Chiếc áo phông in họa tiết nổi bật tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, quần jeans ống rộng mang lại cảm giác thoải mái và bụi bặm đúng tinh thần đường phố. Chiếc quần với màu sắc loang độc đáo, phối cùng phụ kiện trung tính như túi xách hay kính mắt tròn hoàn thiện vẻ ngoài cá tính ẢNH: @_KRIXIMMI

Sự kết hợp giữa gam màu đỏ nổi bật và sắc kem nhẹ nhàng tạo nên một tổng thể vừa bắt mắt vừa trẻ trung. Chiếc áo phông dáng rộng thoải mái, hàng chữ trắng trên áo giúp tăng thêm nét sinh động, phối thêm chiếc áo khoác buộc ngang hông và mũ lưỡi trai để hoàn thiện tổng thể ẢNH: OUTERITY

Những gam màu trung tính luôn mang đến cảm giác thời thượng và dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chiếc áo phông oversized màu xám với họa tiết chữ nổi bật được phối cùng quần đen dáng rộng vừa đơn giản vừa cá tính. Phần quần suông rộng với sắc đen huyền bí, thiết kế quần cong để che khuyết điểm của mọi đôi chân ẢNH: @YENMEO.1098

Nếu muốn tiết chế lại sự phóng khoáng và thêm sự nhẹ nhàng nữ tính thì áo phông kết hợp với chân váy là sự lựa chọn hoàn hảo.

Áo phông cổ chữ V màu trắng phối viền hồng nổi bật, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu xám ngắn năng động, tất cao cổ trắng cùng giày thể thao đen tương phản, vừa tôn lên đôi chân thon gọn lại thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @TAWZUE

Áo phông dáng rộng phối quần shorts chính là sự lựa chọn tối ưu, mang lại vẻ ngoài năng động và cân đối.

Áo thun trắng với họa tiết in màu nổi bật khi kết hợp cùng quần shorts đồng điệu giúp kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Điểm nhấn phá cách nằm ở việc kết hợp cùng đôi bốt cao cổ và các phụ kiện tông màu rực rỡ tăng sự thu hút ẢNH: @PLA.ELINHI_

Bản phối hồng và trắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn phá cách. Bộ trang phục kết hợp khéo léo chiếc áo thun hồng oversized với họa tiết in nổi bật cùng quần lửng trắng cá tính, phụ kiện đơn giản như đôi bốt hoàn thiện vẻ ngoài độc đáo ẢNH: @YENMEO.1098

Với phong cách streetwear cá tính và có chút bụi bặm, áo phông dáng rộng là “mảnh đất” hoàn hảo để bạn thỏa sức thể hiện chất riêng.

Chiếc áo phông màu tím in họa tiết nổi bật được phối cùng quần jeans tối màu ống rộng. Phần áo được buộc nhẹ để lộ vòng eo giúp tổng thể trông gọn gàng hơn mà vẫn giữ được vẻ năng động. Mũ lưỡi trai màu nâu và chiếc túi da tối màu là những điểm nhấn giúp trang phục thêm ấn tượng ẢNH: @YENMEO.1098

Sự kết hợp giữa áo phông đen in chữ và quần bò thụng tạo nên một diện mạo đầy phá cách. Cách phối lớp với áo trắng bên trong cùng các phụ kiện như dây xích và mũ lưỡi trai giúp bộ trang phục thêm phần sành điệu ẢNH: @DIRTYCOINS.VN

Áo phông dáng rộng không chỉ là lựa chọn cho sự thoải mái, mà còn là “chìa khóa” để tạo nên phong cách riêng. Từ cá tính đến nữ tính, chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ, bạn đã có thể biến món đồ quen thuộc này thành điểm nhấn khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.