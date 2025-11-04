Cách phối màu sắc 'hack' dáng, nâng tông da hiệu quả

Phối màu sắc trang phục tựa như một cuộc chơi với nhiều trải nghiệm thú vị và vô cùng mới lạ. Dưới đây là những bản phối gợi ý kết hợp các cặp đôi màu sắc 'hack' dáng, nâng tông da hiệu quả trong mùa thu đông và còn giúp ngầm khẳng định vị thế thời trang nổi bật của nàng.
Dù nàng là tín đồ của trang phục đơn sắc hay họa tiết thì một vài bản phối xen kẽ giữa những món đồ này cũng có thể tạo nên luồng gió mới cho phong cách cá nhân. Cách phối màu sắc theo gợi ý dưới đây mang đến các bản phối trendy khi kết hợp sắc xanh denim, gam màu nâu trầm, màu beige đi cùng sắc đỏ, trắng và đen cổ điển.
Cách phối màu sắc ấn tượng với màu nâu
Tông màu nâu sang trọng và hiện đại với nhiều sắc thái ấn tượng như camel, ca cao, sô cô la, nâu đất, nâu cam... Ngoài ra còn có những sắc nâu nhạt nhẹ nhàng như nâu kem, nâu beige hay nâu pastel. Để diện trang phục tông nâu đẹp, nàng hãy thử phối các cặp đôi nâu và beige, nâu nhạt và nâu đậm, nâu đất và tím...
Sắc xanh nhạt nhẹ nhàng như xanh ngọc, xanh da trời... hoàn hảo để tạo điểm nhấn tươi sáng cho các bản phối mang sắc nâu trầm chủ đạo
ẢNH: L’ALLÉE
Màu xanh denim
Mùa thời trang 2025 chứng kiến sự lên ngôi của chất vải denim cùng gam màu xanh denim cổ điển. Chân váy maxi, quần jeans, quần shorts hay chân váy chữ A từ denim thổi làn gió mới cho tủ đồ đa phong cách. Hầu hết mọi màu sắc đều có thể diện cùng màu xanh denim, tuy nhiên gợi ý phối sắc màu này cùng màu beige, trắng, kẻ sọc xanh... rất đáng để thử nghiệm vì đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, tôn da tôn dáng.
Màu trắng
Bất kể là xu hướng thời trang mùa nào thì trắng và đen vẫn luôn giữ vững vị trí và vai trò trong mọi tủ đồ, mọi bộ sưu tập. Mùa này, gam màu trắng được gợi ý kết hợp cùng xanh denim, màu đen và đỏ đô hay nâu trầm giúp tạo nên diện mạo vừa tương phản vừa hài hòa, nổi bật và tạo hiệu ứng tốt về thẩm mỹ.