Cách phối màu sắc 'hack' dáng, nâng tông da hiệu quả

Dù nàng là tín đồ của trang phục đơn sắc hay họa tiết thì một vài bản phối xen kẽ giữa những món đồ này cũng có thể tạo nên luồng gió mới cho phong cách cá nhân. Cách phối màu sắc theo gợi ý dưới đây mang đến các bản phối trendy khi kết hợp sắc xanh denim, gam màu nâu trầm, màu beige đi cùng sắc đỏ, trắng và đen cổ điển.

Quý cô khẳng định bản lĩnh và gu thời trang sành điệu qua bản phối tông xanh denim kết hợp xanh kẻ sọc trắng vừa cổ điển vừa cực kỳ hiện đại, thời thượng ẢNH: HAGOO

Cách phối màu sắc ấn tượng với m àu nâu

Tông màu nâu sang trọng và hiện đại với nhiều sắc thái ấn tượng như camel, ca cao, sô cô la, nâu đất, nâu cam... Ngoài ra còn có những sắc nâu nhạt nhẹ nhàng như nâu kem, nâu beige hay nâu pastel. Để diện trang phục tông nâu đẹp, nàng hãy thử phối các cặp đôi nâu và beige, nâu nhạt và nâu đậm, nâu đất và tím...

Nâu và beige mang đến hình ảnh vừa thanh lịch, nữ tính vừa có sự chững chạc trưởng thành. Áo dệt kim tay dài và chân váy chữ A dáng maxi là hình ảnh đại diện cho một bản phối đa năng, phù hợp với mục đích đi làm, đi học ẢNH: HAGOO

Nâu nhạt và nâu đậm luôn mang đến cảm giác thanh lịch, sang trọng và đúng đắn. Sắc nâu nhạt nhẹ nhàng trải dài trên bản phối suit cổ điển, có điểm nhấn là item túi xách và giày cao gót mang sắc nâu đậm - gam màu nâu mocha, nâu sô cô la hoặc nâu đất đều hợp lý ẢNH: HAGOO

Nâu đất và tím cộng hưởng giúp tạo nên một bản phối chỉn chu, chuyên nghiệp và sành điệu. Chất vải dệt kim mỏng và mềm mại tôn đường cong được gợi ý phối cùng váy da dáng đuôi cá lộng lẫy và kiêu kỳ ẢNH: L’ALLÉE

Sắc xanh nhạt nhẹ nhàng như xanh ngọc, xanh da trời... hoàn hảo để tạo điểm nhấn tươi sáng cho các bản phối mang sắc nâu trầm chủ đạo ẢNH: L’ALLÉE

Xanh denim cổ điển, xanh chàm có thể diện cùng màu be để tăng thêm hiệu quả tôn da, tôn dáng trong tiết trời mùa lạnh ẢNH: HAGOO

Màu xanh denim

Mùa thời trang 2025 chứng kiến sự lên ngôi của chất vải denim cùng gam màu xanh denim cổ điển. Chân váy maxi, quần jeans, quần shorts hay chân váy chữ A từ denim thổi làn gió mới cho tủ đồ đa phong cách. Hầu hết mọi màu sắc đều có thể diện cùng màu xanh denim, tuy nhiên gợi ý phối sắc màu này cùng màu beige, trắng, kẻ sọc xanh... rất đáng để thử nghiệm vì đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, tôn da tôn dáng.

Xanh dương kẻ sọc và xanh denim mở ra hình ảnh quý cô hiện đại, thời thượng và cá tính ẢNH: HAGOO

Gam màu xanh đen đậm đà phối sắc trắng nổi bật, tương phản rạng rỡ qua đó có thể giấu nhược điểm và nâng tông da hiệu quả. Sắc xanh chàm ấn tượng này phản chiếu sắc độ mát lạnh của denim, phối cùng áo sơ mi trắng, giày trắng tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn ẢNH: HAGOO

Trắng và đen vốn dĩ quen thuộc và thường xuyên đi đôi với nhau. Tuy nhiên sắc trắng kem (cream) và đen than chì lại phản ánh một góc nhìn mới lạ, vừa hài hòa vừa tương phản ấn tượng của cặp đôi này ẢNH: HAGOO

Màu trắng

Bất kể là xu hướng thời trang mùa nào thì trắng và đen vẫn luôn giữ vững vị trí và vai trò trong mọi tủ đồ, mọi bộ sưu tập. Mùa này, gam màu trắng được gợi ý kết hợp cùng xanh denim, màu đen và đỏ đô hay nâu trầm giúp tạo nên diện mạo vừa tương phản vừa hài hòa, nổi bật và tạo hiệu ứng tốt về thẩm mỹ.

Chi tiết cape trắng mềm mại tạo nên vẻ nữ tính và dịu dàng cho bản phối cổ điển. Quý cô luôn đúng khi chọn diện hai sắc trắng đen cho mọi dịp, mọi mùa trong năm ẢNH: L’ALLÉE

Làm mới các bản phối đi làm, đi chơi với ý tưởng phối trắng và đỏ đô. Thiết kế quần ống đứng tôn chân hack dáng kết hợp áo cách điệu lấy cảm hứng từ trench coat tạo nên hình ảnh cá tính, trendy đầy sức cuốn hút ẢNH: HAGOO



