Cảm hứng phối đồ cho tuần mới từ set đồng bộ thời thượng

Nàng không cần tìm kiếm đâu xa ý tưởng và cảm hứng phối đồ. Hãy tìm cách mặc mới cho các set đồ có sẵn trong tủ. Trang phục set đồng bộ có thể được làm mới chỉ bằng cách đổi cặp đôi giày và túi đi cùng hoặc đổi màu sắc, phụ kiện phối cùng trang phục.

Áo crop dáng cổ sen có phần vai chườm tinh tế che khéo khuyết điểm bắp tay. Gam màu pastel nhẹ nhàng, trong trẻo mang lại hình ảnh trang nhã, lịch sự để nàng diện đi bất cứ nơi đâu ẢNH: LAMER

Diện set đồng bộ mát nhẹ, nàng thảnh thơi ngày nắng

Nếu quý cô vẫn đang tìm kiếm ý tưởng mặc đẹp, mát nhẹ, thảnh thơi nhưng vẫn lịch sự dù đi làm hay đi chơi, hãy chọn set đồ đồng bộ. Mùa nắng, hãy dành ưu ái cho các gam màu pastel vì chúng dễ dàng mang lại cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng mà vẫn thanh lịch. Vải voan chiffon, lụa, cotton xô hoa... mềm nhẹ, thoáng mát cũng nên được ưu tiên.

Trang phục đồng bộ dễ dàng được nhận ra bởi sự hài hòa thống nhất về phom dáng, phong cách, chất vải đến màu sắc và họa tiết. Các cặp đôi phổ biến nhất của set đồng bộ là áo cách điệu và chân váy; áo gile, sơ mi và chân váy xòe; quần ống rộng và áo blouse...

Set áo và chân váy xòe vải tơ mỏng nhẹ tựa như một cơn gió hè mát rượi. Cấu trúc trang phục tuân thủ tỷ lệ 1 - 3 với phần áo dáng crop ngắn và chân váy dài giúp vóc dáng của nàng trở nên cân đối và hài hòa hơn ẢNH: IVY MODA

Chỉ thêm vào chi tiết peplum đã có thể tạo nên điểm nhấn bắt mắt cho set đồ nhẹ mát ẢNH: LAMER

Áo và chân váy dài luôn là cặp đôi linh hoạt, dễ mặc và dễ phối nhất nhì tủ đồ. Vào những ngày không còn thích sự đồng bộ, nàng có thể tách lẻ từng món đồ trong set để kết hợp ngẫu hứng với các thiết kế khác về màu sắc, họa tiết... ẢNH: IVY MODA

Dáng quần lửng ống rộng phối áo cách điệu tay ngắn và giày cao gót làm nổi bật thần thái sang trọng, sành điệu của nàng. Thiết kế có điểm nhấn thủ công là nhành hoa đặt trên nẹp áo tone sur tone với các phụ kiện và đường viền cổ áo màu đen ẢNH: SIXDO

Vẫn là hình ảnh quý cô tiểu thư quý phái, thời thượng trong set đồ mang phong cách nữ sinh cổ điển. Họa tiết kẻ ca rô đan xen nhiều gam màu, phối cổ đỏ hài hòa với chi tiết giày búp bê đỏ đậm và trang sức ánh vàng ẢNH: BOHEE

Áo gile, chân váy tông màu nâu vàng trên nền họa tiết kẻ cổ điển phối cùng sơ mi organza trắng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút của nàng ẢNH: BOHEE

Từ chân váy maxi đến quần ống rộng, chân váy midi nối tầng đều được kết hợp với những chiếc áo điệu đà giàu sức hút. Với set đồng bộ, nàng mặc đẹp hơn, thời thượng hơn mà chẳng tốn mấy thời gian ẢNH: NOSBYN STUDIO, SIXDO





