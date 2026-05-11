Cảm hứng phối đồ cho tuần mới từ set đồng bộ thời thượng

Set đồng bộ công sở là ý tưởng trang phục dễ dàng, sành điệu và ít tốn thời gian phối đồ. Mùa này, các bản phối theo set ưu tiên gam màu sáng, chất vải mỏng nhẹ thoáng mát.
Nàng không cần tìm kiếm đâu xa ý tưởng và cảm hứng phối đồ. Hãy tìm cách mặc mới cho các set đồ có sẵn trong tủ. Trang phục set đồng bộ có thể được làm mới chỉ bằng cách đổi cặp đôi giày và túi đi cùng hoặc đổi màu sắc, phụ kiện phối cùng trang phục.
Diện set đồng bộ mát nhẹ, nàng thảnh thơi ngày nắng
Nếu quý cô vẫn đang tìm kiếm ý tưởng mặc đẹp, mát nhẹ, thảnh thơi nhưng vẫn lịch sự dù đi làm hay đi chơi, hãy chọn set đồ đồng bộ. Mùa nắng, hãy dành ưu ái cho các gam màu pastel vì chúng dễ dàng mang lại cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng mà vẫn thanh lịch. Vải voan chiffon, lụa, cotton xô hoa... mềm nhẹ, thoáng mát cũng nên được ưu tiên.
Trang phục đồng bộ dễ dàng được nhận ra bởi sự hài hòa thống nhất về phom dáng, phong cách, chất vải đến màu sắc và họa tiết. Các cặp đôi phổ biến nhất của set đồng bộ là áo cách điệu và chân váy; áo gile, sơ mi và chân váy xòe; quần ống rộng và áo blouse...
Từ chân váy maxi đến quần ống rộng, chân váy midi nối tầng đều được kết hợp với những chiếc áo điệu đà giàu sức hút. Với set đồng bộ, nàng mặc đẹp hơn, thời thượng hơn mà chẳng tốn mấy thời gian