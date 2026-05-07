Thời trang 24/7

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

Kim Ngọc
07/05/2026 08:00 GMT+7

Quần tây cạp cao là một trong những kiểu quần công sở dễ mặc, dễ phối nhất tủ đồ. Chỉ với chiếc quần vải màu đen, quý cô có thể biến hóa qua nhiều phong cách để đi làm, đi chơi.

Quần tây công sở ngày càng được ưa chuộng cả bên ngoài và bên trong môi trường công sở. Các thiết kế cạp cao thường được tuyển chọn từ chất vải mềm mại nhưng đứng phom, dễ phối với nhiều mẫu áo, mang đến hình ảnh vừa thanh lịch, hiện đại vừa linh hoạt.

Hãy làm chủ phong cách tối giản nhưng không đơn điệu cùng bản phối áo trắng cách điệu lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh hoa với tạo hình xếp nếp vùng eo phối quần tây cạp cao màu đen có phần ống loe nhẹ nhàng tôn chân. Cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu, chuyên nghiệp mang lại sự tự tin cho nàng nơi công sở

Tỏa sáng mọi khoảnh khắc chỉ với chiếc quần tây màu đen

Hình ảnh vừa sang trọng quý phái vừa kiêu sa của quý cô công sở được tạo thành từ cặp đôi quần đen cạp cao ống đứng phối áo ren màu cam đất và giày cao gót

Quần tây ống đứng luôn được xếp đầu bảng danh sách những mẫu quần tôn dáng, tôn chân tốt nhất. Trái ngược với vẻ ngoài bóng bẩy phá cách của trang phục streetwear hay thời trang trình diễn, kiểu quần này mang đến lợi ích bền vững từ chất liệu, phom dáng và tính tiện dụng khi phối đồ. Hãy mạnh dạn kết hợp mẫu quần dài công sở thanh lịch này cùng áo ren cách điệu, sơ mi cổ điển, áo blouse, áo polo dệt kim, áo peplum, áo vest...

Làm chủ vẻ đẹp kiêu sa và sự bí ẩn qua bản phối tông đen có điểm nhấn là ví cầm tay màu xám bạc. Sắc đen đồng điệu có tác dụng giấu nhược điểm tốt, tôn vẻ sắc sảo trưởng thành trong phong cách. Bản phối ren xuyên thấu phối lụa satin khéo khơi gợi nét quyến rũ và sự quyền quý của người mặc

Dành cho nàng đang tìm kiếm một diện mạo vừa chuyên nghiệp, vừa thoải mái cho những ngày bận rộn, thì bản phối áo sơ mi trắng và quần ống rộng đen lưng cao luôn là lựa chọn hoàn hảo. Hãy chọn sơ mi có đường cắt may tinh tế, chất vải cao cấp đứng phom và thoáng mát, nhẹ nhàng. Ngoài quần ống rộng, hãy thử nghiệm cả quần ống đứng, quần ống suông màu đen để tìm ra "chân ái" của riêng mình

Những phom dáng kinh điển nhưng được làm mới bằng tư duy thời trang hiện đại luôn khiến trang phục trở nên sắc sảo, tinh tế và tôn dáng tốt hơn. Phối áo peplum và quần ống rộng gấp ly đồng bộ mang lại diện mạo chuyên nghiệp và sành điệu cho ngày thường

Quần baggy là tuyệt phẩm để quý cô nhỏ nhắn vận dụng qua nhiều phong cách. Quần đen hoặc xanh đen phối áo vest không tay, giày và túi tông trắng nổi bật cùng điểm nhấn hoa vải cài áo

Dáng quần ống suông vừa giấu khuyết điểm tốt vừa tạo nên cảm giác thoáng mát, dễ chịu khi diện cả ngày dài. Mùa này, hãy ưu ái các thiết kế áo không tay/ngắn tay để có được sự dễ chịu và thông thoáng nhất

Làm mới diện mạo với thiết kế áo trễ vai ứng dụng kỹ thuật xếp nếp tỉ mỉ, khoe trọn bờ vai thon và vòng eo. Tông màu xanh pastel dịu mát khi bắt cặp cùng quần suông đen tối giản tạo nên một tổng thể vừa trẻ trung, vừa thanh lịch. Đây là lựa chọn hoàn hảo để nàng tự tin xuống phố hay tận hưởng những buổi cà phê cuối tuần cùng bạn bè, người thân

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Lên đồ cùng áo gile denim tôn lên vẻ năng động

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản

Đầm cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

