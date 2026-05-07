'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

Quần tây cạp cao là một trong những kiểu quần công sở dễ mặc, dễ phối nhất tủ đồ. Chỉ với chiếc quần vải màu đen, quý cô có thể biến hóa qua nhiều phong cách để đi làm, đi chơi.
Quần tây công sở ngày càng được ưa chuộng cả bên ngoài và bên trong môi trường công sở. Các thiết kế cạp cao thường được tuyển chọn từ chất vải mềm mại nhưng đứng phom, dễ phối với nhiều mẫu áo, mang đến hình ảnh vừa thanh lịch, hiện đại vừa linh hoạt.
Tỏa sáng mọi khoảnh khắc chỉ với chiếc quần tây màu đen
Quần tây ống đứng luôn được xếp đầu bảng danh sách những mẫu quần tôn dáng, tôn chân tốt nhất. Trái ngược với vẻ ngoài bóng bẩy phá cách của trang phục streetwear hay thời trang trình diễn, kiểu quần này mang đến lợi ích bền vững từ chất liệu, phom dáng và tính tiện dụng khi phối đồ. Hãy mạnh dạn kết hợp mẫu quần dài công sở thanh lịch này cùng áo ren cách điệu, sơ mi cổ điển, áo blouse, áo polo dệt kim, áo peplum, áo vest...
Dành cho nàng đang tìm kiếm một diện mạo vừa chuyên nghiệp, vừa thoải mái cho những ngày bận rộn, thì bản phối áo sơ mi trắng và quần ống rộng đen lưng cao luôn là lựa chọn hoàn hảo. Hãy chọn sơ mi có đường cắt may tinh tế, chất vải cao cấp đứng phom và thoáng mát, nhẹ nhàng. Ngoài quần ống rộng, hãy thử nghiệm cả quần ống đứng, quần ống suông màu đen để tìm ra "chân ái" của riêng mình