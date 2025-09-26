  • An Giang
Thời trang 24/7

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/09/2025 12:00 GMT+7

Áo sơ mi trắng là một trong những trang phục cơ bản nhất của môi trường công sở. Áo sơ mi trắng phối với nhiều kiểu chân váy tạo nên phong cách đơn giản nhưng không hề đơn điệu.

Áo sơ mi trắng và chân váy là công thức phối quen thuộc nhưng vẫn luôn có nhiều cách biến hóa. Quan trọng là chọn kiểu dáng và phụ kiện phù hợp với hoàn cảnh công việc, từ đó tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không kém phần hiện đại.

'Quyền lực' công sở với chân váy bút chì 

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 1.

Chân váy bút chì luôn được coi là “người bạn đồng hành” của áo sơ mi trắng trong môi trường công sở

ẢNH: @K&K FASHION

Thiết kế ôm sát, dài ngang gối hoặc qua gối, giúp tôn dáng mà vẫn kín đáo. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ điển, bộ trang phục tạo nên sự chuẩn mực, đây là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho quý cô.

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 2.

Để hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp, giày cao gót mũi nhọn, đồng hồ mặt kim loại là các phụ kiện không thể thiếu

ẢNH: @LEIKA

Sơ mi tay phồng kết hợp với chân váy đen là một lựa chọn hoàn hảo cho các nàng có sở thích ăn mặc bánh bèo. Tổng thể phù hợp với môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc như họp bàn chiến lược hay gặp gỡ khách hàng.

Trẻ trung tinh gọn cùng chân váy chữ A

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 3.

Nếu các nàng thích phong cách trẻ trung năng động, việc kết hợp áo sơ mi trắng với chân váy chữ A ngắn là một lựa chọn thích hợp

ẢNH: @ANIMA

Mặc áo sơ mi cỡ rộng với một chiếc chân váy đen tạo ra một vẻ ngoài thanh lịch.

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 4.

Khi phối cùng sơ mi trắng, chân váy chữ A đem lại hình ảnh trẻ trung mà vẫn giữ được sự chỉn chu

ẢNH: @THE CIU

Người mặc có thể chọn các gam màu trung tính để dễ ứng dụng hằng ngày, hoặc thử những màu sắc tươi sáng hơn như hồng pastel để tạo điểm nhấn trong những ngày cần sự mới mẻ.

Uyển chuyển dịu dàng với chân váy xếp ly

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 5.

Chân váy xếp ly là lựa chọn giúp bộ trang phục trở nên mềm mại, phối cùng áo sơ mi trắng, sự đối lập giữa nét tinh gọn của áo và độ uyển chuyển của váy

ẢNH: @K&K FASHION

Đặc biệt, chân váy xếp ly dài không chỉ được nhiều cô gái trẻ yêu thích mà cả những quý cô trung niên ưu ái vì khả năng tôn dáng linh hoạt.

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 6.

Đối với quý cô năng động yêu thích vẻ đẹp trẻ trung thì phối áo sơ mi với chân váy ngắn xếp ly là sự lựa chọn đúng đắn

ẢNH: LAMER

Áo sơ mi cổ đức cứng cáp nên thường gắn liền với phong cách công sở. Với kiểu dáng xòe nhẹ và gam màu be trung tính, chân váy xếp ly phảng phất nét cổ điển pha lẫn thời trang hiện đại.

Phá cách hiện đại với chân váy jean

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 7.

Bên cạnh những lựa chọn truyền thống, sơ mi trắng cũng có thể kết hợp với chân váy jean để tạo nên hình ảnh hiện đại

ẢNH: @LEIKA

Váy jean phổ biến trong xu hướng thời trang hiện đại, kiểu váy này không phân biệt tuổi tác, mang đến vẻ trẻ trung cho phái đẹp.

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy- Ảnh 8.

Những cô nàng ưa thích vẻ đẹp hiện đại thì sẽ phải lòng mẫu chân váy jean ngay từ cái nhìn đầu tiên

ẢNH: @K&K FASHION

Chân váy jean phom dáng chữ A được thiết kế đơn giản với chiều dài qua gối dễ dàng phối cùng áo sơ mi trắng kẻ sọc tạo điểm nhấn. Thêm một đôi ankle boots hoặc giày thể thao giúp bộ trang phục vừa có tính ứng dụng vừa giữ sự cá tính.

 

