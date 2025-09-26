'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy

Áo sơ mi trắng và chân váy là công thức phối quen thuộc nhưng vẫn luôn có nhiều cách biến hóa. Quan trọng là chọn kiểu dáng và phụ kiện phù hợp với hoàn cảnh công việc, từ đó tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không kém phần hiện đại.
'Quyền lực' công sở với chân váy bút chì
Thiết kế ôm sát, dài ngang gối hoặc qua gối, giúp tôn dáng mà vẫn kín đáo. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ điển, bộ trang phục tạo nên sự chuẩn mực, đây là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho quý cô.
Sơ mi tay phồng kết hợp với chân váy đen là một lựa chọn hoàn hảo cho các nàng có sở thích ăn mặc bánh bèo. Tổng thể phù hợp với môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc như họp bàn chiến lược hay gặp gỡ khách hàng.
Trẻ trung tinh gọn cùng chân váy chữ A
Mặc áo sơ mi cỡ rộng với một chiếc chân váy đen tạo ra một vẻ ngoài thanh lịch.
Người mặc có thể chọn các gam màu trung tính để dễ ứng dụng hằng ngày, hoặc thử những màu sắc tươi sáng hơn như hồng pastel để tạo điểm nhấn trong những ngày cần sự mới mẻ.
Uyển chuyển dịu dàng với chân váy xếp ly
Đặc biệt, chân váy xếp ly dài không chỉ được nhiều cô gái trẻ yêu thích mà cả những quý cô trung niên ưu ái vì khả năng tôn dáng linh hoạt.
Áo sơ mi cổ đức cứng cáp nên thường gắn liền với phong cách công sở. Với kiểu dáng xòe nhẹ và gam màu be trung tính, chân váy xếp ly phảng phất nét cổ điển pha lẫn thời trang hiện đại.
Phá cách hiện đại với chân váy jean
Váy jean phổ biến trong xu hướng thời trang hiện đại, kiểu váy này không phân biệt tuổi tác, mang đến vẻ trẻ trung cho phái đẹp.
Chân váy jean phom dáng chữ A được thiết kế đơn giản với chiều dài qua gối dễ dàng phối cùng áo sơ mi trắng kẻ sọc tạo điểm nhấn. Thêm một đôi ankle boots hoặc giày thể thao giúp bộ trang phục vừa có tính ứng dụng vừa giữ sự cá tính.