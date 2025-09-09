Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào

Từ những buổi dạo phố năng động, đến những sự kiện cần chút lãng mạn, chân váy bí đều có thể trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo.

Chân váy bí phối áo thun hack tuổi cho nàng xinh xắn

Chân váy bí với thiết kế dáng phồng nhẹ mang sắc đỏ sang trọng kết hợp cùng áo thun đen trơn, ôm sát cơ thể giúp “ăn gian” chiều cao hiệu quả, mang đến vẻ ngoài bí ẩn ẢNH: @21.OCTOBER_

Phối cùng các phụ kiện tông đỏ như túi xách hay giày cao gót để đồng điệu với chân váy bí.

Bộ trang phục với tông màu trắng - đen tưởng chừng đơn giản nhưng rất trẻ trung ẢNH: @GREENPEA.S

Chân váy bí màu đen, dáng phồng đơn giản không quá cầu kỳ giúp các nàng dễ dàng di chuyển. Kết hợp cùng chiếc áo thun trắng viền đen họa tiết đơn giản. Bộ trang phục lý tưởng cho những buổi đi chơi, dạo phố mang lại cảm giác dễ chịu nhưng vẫn thời trang.

Chân váy bí và áo sơ mi mang đến vẻ ngoài thanh lịch

Xuống phố thanh lịch với chân váy bí màu xanh đậm, họa tiết kẻ ca rô cổ điển phối cùng áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt ẢNH: @KCLOSET

Áo sơ mi sơ vin gọn gàng vào váy, kết hợp cùng thắt lưng giúp tôn lên vòng eo. Bộ trang phục giúp người mặc vừa năng động lại có chút tinh nghịch.

Chân váy bí màu trắng với những họa tiết hoa thêu nhỏ xinh là điểm nhấn nhẹ nhàng ẢNH: @RACHSTORE.1004

Váy bí có độ phồng vừa phải giúp bộ trang phục thêm bồng bềnh. Chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh pastel được mặc như một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài giúp bộ trang phục trở nên dịu dàng.

Nữ tính nhưng vẫn gợi cảm cùng chân váy bí và áo trễ vai

Gợi cảm khi phối chân váy bí màu trắng kem với nhiều lớp bèo nhún tạo cảm giác mềm mại ẢNH: @DIIROOM.CLOTHES

Bộ trang phục được cân bằng lại với chiếc áo trễ vai màu đen với thiết kế ôm sát, viền ren gợi cảm, tổng thể vừa đáng yêu vừa có gu thẩm mỹ độc đáo.

Chân váy bí màu trắng phồng nhẹ làm bật lên vẻ tươi trẻ của bộ trang phục ẢNH: @MIASWEETIEE

Phối cùng áo trễ vai màu xám có in hình graphic xen lẫn viền ren ở cổ là một sự kết hợp giữa nét dịu dàng và một chút cá tính.

Sành điệu, hiện đại cùng chân váy bí và áo yếm cổ chữ V

Chân váy bí màu đen có độ phồng lớn giúp cân bằng với phần trên ôm sát ẢNH: @GOMHOUSEHCM

Áo cổ yếm màu đen với họa tiết chấm bi trắng tạo nên sự tương phản thú vị. Dáng áo chữ V sâu giúp tôn lên bờ vai và phần cổ, mang lại vẻ ngoài gợi cảm.

Tỏa sáng mọi lúc mọi nơi cùng chân váy bí và áo quây

Cá tính hơn với bộ đôi chân váy bí màu xám bạc dáng xòe đặc trưng mang lại vẻ ngoài sành điệu ẢNH: @WWHYCHAM_

Áo quây màu xám bạc đồng bộ với chân váy, tạo thành một bản phối linh hoạt lạ mắt. Chính sự linh hoạt đó đã giúp chân váy bí trở thành một món đồ cần phải có trong tủ đồ của mọi cô gái.