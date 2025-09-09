Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào

Từ những buổi dạo phố năng động, đến những sự kiện cần chút lãng mạn, chân váy bí đều có thể trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo.
Chân váy bí phối áo thun hack tuổi cho nàng xinh xắn
Phối cùng các phụ kiện tông đỏ như túi xách hay giày cao gót để đồng điệu với chân váy bí.
Chân váy bí màu đen, dáng phồng đơn giản không quá cầu kỳ giúp các nàng dễ dàng di chuyển. Kết hợp cùng chiếc áo thun trắng viền đen họa tiết đơn giản. Bộ trang phục lý tưởng cho những buổi đi chơi, dạo phố mang lại cảm giác dễ chịu nhưng vẫn thời trang.
Chân váy bí và áo sơ mi mang đến vẻ ngoài thanh lịch
Áo sơ mi sơ vin gọn gàng vào váy, kết hợp cùng thắt lưng giúp tôn lên vòng eo. Bộ trang phục giúp người mặc vừa năng động lại có chút tinh nghịch.
Váy bí có độ phồng vừa phải giúp bộ trang phục thêm bồng bềnh. Chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh pastel được mặc như một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài giúp bộ trang phục trở nên dịu dàng.
Nữ tính nhưng vẫn gợi cảm cùng chân váy bí và áo trễ vai
Bộ trang phục được cân bằng lại với chiếc áo trễ vai màu đen với thiết kế ôm sát, viền ren gợi cảm, tổng thể vừa đáng yêu vừa có gu thẩm mỹ độc đáo.
Phối cùng áo trễ vai màu xám có in hình graphic xen lẫn viền ren ở cổ là một sự kết hợp giữa nét dịu dàng và một chút cá tính.
Sành điệu, hiện đại cùng chân váy bí và áo yếm cổ chữ V
Áo cổ yếm màu đen với họa tiết chấm bi trắng tạo nên sự tương phản thú vị. Dáng áo chữ V sâu giúp tôn lên bờ vai và phần cổ, mang lại vẻ ngoài gợi cảm.
Tỏa sáng mọi lúc mọi nơi cùng chân váy bí và áo quây
Áo quây màu xám bạc đồng bộ với chân váy, tạo thành một bản phối linh hoạt lạ mắt. Chính sự linh hoạt đó đã giúp chân váy bí trở thành một món đồ cần phải có trong tủ đồ của mọi cô gái.