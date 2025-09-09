  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/09/2025 16:00 GMT+7

Không cần những trang phục cầu kỳ, bạn vẫn có thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bí quyết nằm ở chiếc chân váy bí, thu hút bởi vẻ đẹp đáng yêu.

Từ những buổi dạo phố năng động, đến những sự kiện cần chút lãng mạn, chân váy bí đều có thể trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo.

Chân váy bí phối áo thun hack tuổi cho nàng xinh xắn

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 1.

Chân váy bí với thiết kế dáng phồng nhẹ mang sắc đỏ sang trọng kết hợp cùng áo thun đen trơn, ôm sát cơ thể giúp “ăn gian” chiều cao hiệu quả, mang đến vẻ ngoài bí ẩn

ẢNH: @21.OCTOBER_

Phối cùng các phụ kiện tông đỏ như túi xách hay giày cao gót để đồng điệu với chân váy bí.

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 2.

Bộ trang phục với tông màu trắng - đen tưởng chừng đơn giản nhưng rất trẻ trung

ẢNH: @GREENPEA.S

Chân váy bí màu đen, dáng phồng đơn giản không quá cầu kỳ giúp các nàng dễ dàng di chuyển. Kết hợp cùng chiếc áo thun trắng viền đen họa tiết đơn giản. Bộ trang phục lý tưởng cho những buổi đi chơi, dạo phố mang lại cảm giác dễ chịu nhưng vẫn thời trang.

Chân váy bí và áo sơ mi mang đến vẻ ngoài thanh lịch

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 3.

Xuống phố thanh lịch với chân váy bí màu xanh đậm, họa tiết kẻ ca rô cổ điển phối cùng áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt

ẢNH: @KCLOSET

Áo sơ mi sơ vin gọn gàng vào váy, kết hợp cùng thắt lưng giúp tôn lên vòng eo. Bộ trang phục giúp người mặc vừa năng động lại có chút tinh nghịch.

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 4.

Chân váy bí màu trắng với những họa tiết hoa thêu nhỏ xinh là điểm nhấn nhẹ nhàng

ẢNH: @RACHSTORE.1004

Váy bí có độ phồng vừa phải giúp bộ trang phục thêm bồng bềnh. Chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh pastel được mặc như một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài giúp bộ trang phục trở nên dịu dàng.

Nữ tính nhưng vẫn gợi cảm cùng chân váy bí và áo trễ vai 

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 5.

Gợi cảm khi phối chân váy bí màu trắng kem với nhiều lớp bèo nhún tạo cảm giác mềm mại

ẢNH: @DIIROOM.CLOTHES

Bộ trang phục được cân bằng lại với chiếc áo trễ vai màu đen với thiết kế ôm sát, viền ren gợi cảm, tổng thể vừa đáng yêu vừa có gu thẩm mỹ độc đáo.

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 6.

Chân váy bí màu trắng phồng nhẹ làm bật lên vẻ tươi trẻ của bộ trang phục

ẢNH: @MIASWEETIEE

Phối cùng áo trễ vai màu xám có in hình graphic xen lẫn viền ren ở cổ là một sự kết hợp giữa nét dịu dàng và một chút cá tính.

Sành điệu, hiện đại cùng chân váy bí và áo yếm cổ chữ V 

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 7.

Chân váy bí màu đen có độ phồng lớn giúp cân bằng với phần trên ôm sát

ẢNH: @GOMHOUSEHCM

Áo cổ yếm màu đen với họa tiết chấm bi trắng tạo nên sự tương phản thú vị. Dáng áo chữ V sâu giúp tôn lên bờ vai và phần cổ, mang lại vẻ ngoài gợi cảm.

Tỏa sáng mọi lúc mọi nơi cùng chân váy bí và áo quây

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào - Ảnh 8.

Cá tính hơn với bộ đôi chân váy bí màu xám bạc dáng xòe đặc trưng mang lại vẻ ngoài sành điệu

ẢNH: @WWHYCHAM_

Áo quây màu xám bạc đồng bộ với chân váy, tạo thành một bản phối linh hoạt lạ mắt. Chính sự linh hoạt đó đã giúp chân váy bí trở thành một món đồ cần phải có trong tủ đồ của mọi cô gái.

chân váy bí màu trắng trang phục Áo yếm áo trễ vai

Bài viết khác

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng

Nét dịu dàng, lãng mạn lên ngôi với váy maxi

Nét dịu dàng, lãng mạn lên ngôi với váy maxi

Set đồng bộ sành điệu, vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng nhất tủ đồ

Set đồng bộ sành điệu, vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng nhất tủ đồ

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở

Nét chấm phá ngọt ngào cho nàng với trang phục bèo nhún

Nét chấm phá ngọt ngào cho nàng với trang phục bèo nhún

Blazer, áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi' khi nàng ưu tiên cho vẻ ngoài phong cách

Blazer, áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi' khi nàng ưu tiên cho vẻ ngoài phong cách

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top