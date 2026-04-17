Thời trang 24/7

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè

Kim Ngọc
17/04/2026 08:00 GMT+7

Chân váy chấm bi đang là món đồ thời trang được mặc nhiều cả ở nơi công sở lẫn đường phố. Dù được phối theo phong cách nào, hình ảnh của người mặc đều vương vấn nét cổ điển lãng mạn nổi bật giữa khung cảnh đô thị hiện đại, sầm uất.

Chân váy chấm bi là thiết kế họa tiết với các chấm tròn có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, phổ biến nhất vẫn là sự kết hợp của hai gam màu đen và trắng.

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 1.

Cặp đôi màu sắc vàng và đen càng trở nên nổi bật hơn qua sự tương phản từ những họa tiết chấm bi trên chân váy. Cặp đôi áo lệch vai, chân váy dài và giày Mary Jane đế bệt phản ánh hình ảnh thanh lịch, tinh giản nhưng có thể thu hút mọi sự chú ý của quý cô thành thị

ẢNH: @TARA WHITEMAN

Diện chân váy chấm bi, nàng nổi bật, rực rỡ giữa phố đông

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 2.

Phong cách hè của nàng trở nên nổi bật hơn khi diện chân váy chấm bi và áo tơ cách điệu có phần vai lệch. Cặp đôi sáng màu tôn trọn vẻ trẻ trung tươi mới, mang lại dáng vẻ ngọt ngào và mát mẻ trong những ngày nắng

ẢNH: PANTIO

Chân váy chấm bi "bước" vào tủ đồ công sở qua các bản phối đen trắng cổ điển được làm mới qua phom dáng, chất vải và kích thước của các chấm tròn. Vải lụa satin, tơ nhăn, cotton là những ứng viên hàng đầu cho kiểu họa tiết retro lãng mạn này.

Váy chấm bi có thể mặc cùng áo lụa satin đơn sắc, tank top, áo thun lệch vai, gile, sơ mi trắng... Quý cô có thể tăng giảm mật độ họa tiết trên mỗi bản phối thông qua việc chọn thiết kế có chấm bi nhỏ hoặc lớn, kết hợp set chấm bi đồng bộ hoặc chọn sự tương đồng giữa áo và chân váy có cùng kiểu họa tiết nhưng khác về màu sắc hoặc kích thước họa tiết.

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 3.

Mang đến làn gió mới cho phong cách công sở qua bản phối chấm bi kết hợp áo gile và chân váy dài. Gam màu mới phản ánh một lát cắt thị giác mới mẻ, nơi họa tiết cổ điển giao hòa cùng tư duy thời trang hiện đại giàu tính ứng dụng

ẢNH: PANTIO

Chân váy chấm bi màu vàng nổi bật, chân váy trắng chấm bi đen, chân váy lụa xanh dương chấm bi trắng nhỏ nhắn hoặc các họa tiết nhỏ li ti trên nền vải khác màu cũng có thể tạo nên hiệu ứng thị giác tương tự như váy chấm bi.

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 4.

Hãy ưu tiên phối giày, túi có một trong số các gam màu trên thiết kế váy chấm bi. Sắc màu đồng điệu vừa tạo nên sự liên kết cho bản phối vừa chứng tỏ gu mặc sành điệu, trendy của nàng

ẢNH: PANTIO

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 5.

Set đồng bộ thoáng mát và có khả năng "hack" dáng tốt nhờ kết cấu áo crop và chân váy dài dáng xòe. Họa tiết chấm nhỏ trên nền xanh như mang đến cho nàng những cơn gió mát lành từ biển khơi xanh thẳm

ẢNH: OYSTER

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 6.

Á hậu Dương Tú Anh chọn bản phối chấm bi đen trắng khi dự một sự kiện thời trang. Điểm nhấn từ bản phối này là kiểu giày trắng phối mũi đen tone sur tone với chân váy organza in họa tiết

ẢNH: INSTAGRAM DUONGTUANH

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 7.

Vẫn là sự giao hòa của đen và trắng nhưng cách nữ fashionista kết hợp họa tiết chấm bi mới thật "cao tay". Áo tay bồng buộc nơ tông màu trắng tươi sáng khiến thân trên mảnh mai hơn, chân váy đen chấm bi trắng vừa tone sur tone vừa tương phản với áo

ẢNH: @YASIA_MIRO_

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè- Ảnh 8.

Thêm màu sắc vào các mẫu chân váy chấm bi để nàng có thể trải nghiệm vô số những sắc thái thời trang họa tiết mới lạ. Người đẹp Thái Lan khoe phong cách đường phố phóng khoáng với cặp đôi tank top đen và chân váy satin chấm bi nhỏ màu xanh dương

ẢNH:@ANNSCOTTKEMMIS

chân váy chấm bi váy chấm bi họa tiết chấm bi chân váy cổ điển chân váy họa tiết chân váy dài

