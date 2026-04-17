Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè

Chân váy chấm bi đang là món đồ thời trang được mặc nhiều cả ở nơi công sở lẫn đường phố. Dù được phối theo phong cách nào, hình ảnh của người mặc đều vương vấn nét cổ điển lãng mạn nổi bật giữa khung cảnh đô thị hiện đại, sầm uất.
Chia sẻ bài viết
Chân váy chấm bi là thiết kế họa tiết với các chấm tròn có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, phổ biến nhất vẫn là sự kết hợp của hai gam màu đen và trắng.
Diện chân váy chấm bi, nàng nổi bật, rực rỡ giữa phố đông
Chân váy chấm bi "bước" vào tủ đồ công sở qua các bản phối đen trắng cổ điển được làm mới qua phom dáng, chất vải và kích thước của các chấm tròn. Vải lụa satin, tơ nhăn, cotton là những ứng viên hàng đầu cho kiểu họa tiết retro lãng mạn này.
Váy chấm bi có thể mặc cùng áo lụa satin đơn sắc, tank top, áo thun lệch vai, gile, sơ mi trắng... Quý cô có thể tăng giảm mật độ họa tiết trên mỗi bản phối thông qua việc chọn thiết kế có chấm bi nhỏ hoặc lớn, kết hợp set chấm bi đồng bộ hoặc chọn sự tương đồng giữa áo và chân váy có cùng kiểu họa tiết nhưng khác về màu sắc hoặc kích thước họa tiết.
Chân váy chấm bi màu vàng nổi bật, chân váy trắng chấm bi đen, chân váy lụa xanh dương chấm bi trắng nhỏ nhắn hoặc các họa tiết nhỏ li ti trên nền vải khác màu cũng có thể tạo nên hiệu ứng thị giác tương tự như váy chấm bi.