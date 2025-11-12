  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
12/11/2025 18:00 GMT+7

Chỉ cần kết hợp chân váy chữ A cùng đôi bốt yêu thích, bạn đã có ngay phong cách vừa nữ tính vừa sành điệu đủ để tự tin xuống phố hay nổi bật trong bất kỳ buổi hẹn nào.

Dù xuất hiện nơi công sở, dạo phố hay trong buổi hẹn cuối tuần, cặp đôi chân váy chữ A và bốt luôn đảm bảo một diện mạo chỉn chu, đầy sức hút.

Cặp đôi chân váy chữ A và bốt 'đốn tim' tín đồ thời trang

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 1.

Cặp đôi hoàn hảo cho những ngày gió se lạnh: chân váy chữ A phối cùng bốt cao cổ, mang đến vẻ thanh lịch pha chút kiêu kỳ, cổ điển và hiện đại

ẢNH: @SWAPBONNEE

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 2.

Ở đây, mỗi món đồ đều có chi tiết bắt mắt: áo có thắt lưng, tay áo phồng, váy chữ A dáng dài có viền bằng chất liệu khác nhau và bốt da mũi nhọn

ẢNH: @PAUSEONLINE

Chân váy chữ A và bốt, hai món đồ cực hoàn hảo cho mùa thu đông, hoàn hảo đến mức chúng đã trở thành một cặp đôi hợp thời trang khiến ai cũng phải ngoái nhìn trên đường phố.

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 3.

Chiếc váy màu sắc tươi sáng chỉ cần một chiếc áo len không tay và đôi bốt bó sát đã có ngay combo xóa tan ngày thu đông ảm đạm

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 4.

Chân váy chữ A bằng vải denim được kết hợp với bốt đế xuồng, được bổ sung bởi áo polo nhiều màu, áo khoác bụi bặm trong bảng màu và các phụ kiện hợp thời trang

ẢNH: @NEVERMINDRESSING

Từ trang phục vải tuýt kết hợp với bốt đến phong cách bất đối xứng... một vài ý tưởng độc đáo để kết hợp chân váy chữ A và bốt một cách thuyết phục với các món đồ khác trong tủ quần áo, và tạo kiểu theo sở thích của bạn.

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 5.

Chiếc váy nỉ phù hợp được mặc cùng với áo sơ mi nam tính và bốt da bóng bó sát

ẢNH: @MARCORAMBALDI_

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 6.

Chân váy vải tuýt được mặc cùng áo sơ mi trắng phối nơ maxi ở cổ, kết hợp cùng đôi bốt cổ cao

ẢNH: @SWAPBONNEE

Những ý tưởng trang phục đẹp nhất với chân váy chữ A dáng xòe và bốt được bắt gặp trong phong cách đường phố của các buổi trình diễn thời trang mới nhất. Chân váy chữ A với dáng xòe nhẹ luôn mang lại cảm giác nữ tính và duyên dáng. Khi phối cùng bốt cao cổ, tổng thể trở nên cân đối và sang trọng hơn, vừa giúp giữ ấm đôi chân, vừa tạo điểm nhấn ấn tượng cho bộ trang phục. Chỉ cần thêm một chiếc áo len ôm, áo sơ mi cổ nơ hay blazer dáng suông, bạn đã có ngay một set đồ đậm chất mùa thu - nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng.

Chân váy Váy chữ A bốt bốt cao cổ Thu đông

