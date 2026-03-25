Chân váy tennis giao thoa giữa năng động và quyến rũ

Khám phá sức hút bất tận của chân váy tennis, món đồ mang lại vẻ ngoài năng động và cực kỳ sành điệu.
Vốn có nguồn gốc từ trang phục thể thao, chân váy tennis với những đường xếp ly đặc trưng đã bước ra khỏi "sân đấu" để trở thành biểu tượng thời trang đường phố. Thiết kế dáng xòe chữ A không chỉ giúp tôn vinh vòng eo thon gọn, mang lại sự thoải mái tối đa cho người mặc.
Chân váy mang họa tiết ca rô trên nền xám trung tính mang lại một diện mạo đầy hiện đại, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau.
Chân váy tennis màu xám muối tiêu luôn được yêu thích bởi khả năng tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân trông dài và thon thả hơn.
Sắc trắng tinh khôi của chân váy tennis mang lại cảm giác thanh khiết nhưng không kém phần sắc sảo khi được thiết kế với những đường xếp ly bản to.
Dù thời trang có thay đổi ra sao, chân váy tennis vẫn luôn giữ vững vị trí "ngôi vương" nhờ sự đa dạng và khả năng tôn dáng tuyệt vời. Chỉ cần một chút biến tấu trong cách phối phụ kiện, bạn đã có thể tự tin sải bước với nhiều phong cách khác nhau từ trẻ trung đến sang trọng.