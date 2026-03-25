Chân váy tennis giao thoa giữa năng động và quyến rũ

Vốn có nguồn gốc từ trang phục thể thao, chân váy tennis với những đường xếp ly đặc trưng đã bước ra khỏi "sân đấu" để trở thành biểu tượng thời trang đường phố. Thiết kế dáng xòe chữ A không chỉ giúp tôn vinh vòng eo thon gọn, mang lại sự thoải mái tối đa cho người mặc.



Chân váy mang họa tiết ca rô trên nền xám trung tính mang lại một diện mạo đầy hiện đại, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau.

Chân váy tennis với những nếp xếp ly đều đặn tạo độ rủ tự nhiên, phần cạp cao tôn lên vòng 2 của người mặc. Ở trên kết hợp cùng áo thun trắng, khoác ngoài là áo khoác đen tạo nên sự tương phản màu sắc cho phong cách dạo phố thêm ấn tượng ẢNH: @_DEE.KOIIIIII

Chân váy tennis màu xám muối tiêu luôn được yêu thích bởi khả năng tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân trông dài và thon thả hơn.



Chân váy xám với chất liệu nỉ giữ phom dáng chuẩn mực ngay cả khi bạn vận động mạnh cả ngày dài. Sắc xám tối giản dễ dàng phối với các kiểu áo khác nhau, chỉ cần một đôi bốt với thiết kế xỏ ngón độc đáo là có thể tự tin xuống phố ẢNH: @_THUN.MEO_

Sắc trắng tinh khôi của chân váy tennis mang lại cảm giác thanh khiết nhưng không kém phần sắc sảo khi được thiết kế với những đường xếp ly bản to.



Chân váy tennis với phom dáng cứng cáp, thiết kế đơn giản để có thể linh hoạt với những bản phối khác nhau. Sự kết hợp giữa chân váy tennis trắng và sơ mi crop top đem đến sự hài hòa mà vẫn năng động ẢNH: @_KYDUYN997

Chân váy tennis đen xếp ly nhỏ, gam màu xanh than không chỉ dễ phối đồ mà còn mang lại chiều sâu cho trang phục, giúp vòng 3 trông đầy đặn hơn. Phối cùng blazer cùng màu và một chiếc cà vạt kẻ sọc mang đậm hơi thở preppy đầy tinh tế ẢNH: @_SU1023_

Những đường sọc mảnh trên nền xám giúp chiếc chân váy tennis trở nên bắt mắt, thiết kế ngắn mang hơi hướng thể thao mạnh mẽ. Sánh đôi cùng áo dáng ôm sắc trắng và giày thể thao đơn giản là dễ dàng tạo phong cách năng động khi xuống phố ẢNH: @_MINGOCNGUYEN

Chất liệu nhung tăm kết hợp cùng sắc nâu ấm áp mang đến một làn gió mới lạ cho dáng váy tennis truyền thống. Những nếp gấp dày dặn tạo nên vẻ ngoài sang trọng, phối cùng áo quây họa tiết ca rô hoàn thiện phong cách vintage cổ điển ẢNH: @_KHLINH.07

Chân váy tennis đen với đường cắt ngắn táo bạo giúp khoe trọn lợi thế đôi chân, phối cùng áo khoác lông loang màu phù hợp cho những ngày hơi se lạnh, hoàn thiện phong cách sang chảnh ẢNH: @_TINANGUYEN2323

Việc sử dụng họa tiết sọc tối màu xuyên suốt từ áo đến váy, những đường xếp ly được xử lý tinh tế giúp chân váy có độ xòe vừa phải. Nguyên set áo và chân váy tennis sọc tối màu mang lại vẻ ngoài đồng điệu, dù đi chơi hay làm việc cũng phù hợp ẢNH: @_KJMBAE

Dù thời trang có thay đổi ra sao, chân váy tennis vẫn luôn giữ vững vị trí "ngôi vương" nhờ sự đa dạng và khả năng tôn dáng tuyệt vời. Chỉ cần một chút biến tấu trong cách phối phụ kiện, bạn đã có thể tự tin sải bước với nhiều phong cách khác nhau từ trẻ trung đến sang trọng.

