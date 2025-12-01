Chân váy xếp ly ăn gian vóc dáng, cho vẻ ngoài cuốn hút

Chân váy xếp ly dài qua gối màu be nhạt, phom rũ nhẹ tạo chuyển động uyển chuyển khi bước đi, mang đến vẻ ngoài dịu dàng và thướt tha. Màu be trung tính giúp tôn da phối cùng áo sơ mi trắng tinh khôi cho tổng thể nữ tính và lãng mạn.

Chân váy xếp ly dáng dài luôn mang theo một tinh thần tiểu thư nhẹ nhàng đầy cuốn hút ẢNH: LEIKA

Khi phối chân váy xếp ly theo phong cách tone sur tone, không chỉ trông cao hơn mà còn có được vẻ ngoài thống nhất, thanh lịch ẢNH: FIONA

Ở set đồ này, nàng chọn bộ trang phục đồng màu camel, gồm chân váy xếp ly dài qua gối với độ bồng nhẹ tạo độ phồng tự nhiên. Chiếc váy được phối cùng áo sơ vin với hoa 3D ở vai, tạo hiệu ứng “liền mạch” sang trọng, giúp cơ thể trông thon gọn và cao ráo hơn.

Những gam màu nhẹ nhàng như xanh xám luôn mang lại cảm giác trẻ trung ẢNH: NK FASHION

Khi kết hợp cùng thiết kế xếp ly, vẻ ngoài của nàng càng thêm mềm mại mà vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Diện một set đồ xanh xám dịu mắt, trong đó chân váy xếp ly dài ngang bắp chân giúp “kéo dài” đôi chân và làm tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn.

Gam hồng phấn mang theo nét ngọt ngào, nhưng khi phối tinh tế cùng chi tiết hiện đại, bộ trang phục lại trở nên quyến rũ và vô cùng khí chất ẢNH: ALVIN STORE

Diện chân váy xếp ly xòe nhẹ dài ngang bắp chân với tông hồng phấn ngọt ngào, tôn lên vẻ nữ tính nổi bật. Phần phối đồ trở nên thời thượng hơn nhờ chiếc áo hai dây dáng peplum lệch vạt, được đính cúc tạo hiệu ứng điểm nhấn tinh tế ở eo giúp vóc dáng thon gọn và mềm mại.

Chân váy xếp ly không chỉ dành cho những buổi dạo phố, khi được phối khéo léo chiếc váy này hoàn toàn có thể trở thành “vũ khí” nâng đẳng cấp thời trang công sở ẢNH: HERADG

Chân váy xếp ly dài qua gối màu nâu đất mang đến vẻ cổ điển nhưng đầy thanh lịch. Màu nâu trầm ấm giúp tổng thể trở nên sang hơn và tạo cảm giác vóc dáng thon gọn, phối cùng áo sơ mi trắng dài tay, nổi bật với chi tiết ren thêu tinh tế ở cổ và ngực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đầy tinh xảo.

Với giới điệu mộ yêu thích vẻ ngoài gọn gàng và thanh lịch, chân váy xếp ly cạp cao chính là lựa chọn giúp tôn eo, “ăn gian” chiều cao và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối ẢNH: LAMIA DESIGN

Lựa chọn chân váy xếp ly dáng midi màu nâu sữa, sở hữu phần cạp cao bản rộng cùng hàng cúc vàng nổi bật giúp định hình vòng eo thon gọn. Chiếc váy được phối cùng áo sơ mi trắng chất liệu mỏng, có đường sọc dệt tinh tế và khuy vàng ở cổ, tạo sự đồng nhất với chi tiết váy.

Chân váy xếp ly họa tiết hoa

Họa tiết hoa khi kết hợp với phom dáng xếp ly sẽ mang đến vẻ ngoài bay bổng như một làn gió mùa xuân nhẹ nhàng ẢNH: LEIKA

Lựa chọn chân váy xếp ly midi màu trắng kem với họa tiết cành hoa tím nhạt, mang lại cảm giác mềm mại. Phối cùng áo sơ mi sát nách màu tím nhạt, điểm thêm bèo nhún vai để tăng sự điệu đà và nữ tính.

Những họa tiết thiên nhiên mang đến tinh thần phóng khoáng và trẻ trung. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly, bản phối của nàng sẽ trở nên nổi bật và đầy sức sống ẢNH: EVA DE EVA

Chân váy xếp ly midi màu trắng điểm họa tiết cây cọ và hoa pastel, tạo cảm giác tươi mới, năng động và rất hợp không khí mùa hè. Phối với áo crop top trắng dáng vest cộc tay, có hoa 3D ở cổ áo, khiến tổng thể vừa hiện đại vừa thanh lịch.



