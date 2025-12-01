Chân váy xếp ly ăn gian vóc dáng, cho vẻ ngoài cuốn hút

Chân váy xếp ly dài qua gối màu be nhạt, phom rũ nhẹ tạo chuyển động uyển chuyển khi bước đi, mang đến vẻ ngoài dịu dàng và thướt tha. Màu be trung tính giúp tôn da phối cùng áo sơ mi trắng tinh khôi cho tổng thể nữ tính và lãng mạn.
Ở set đồ này, nàng chọn bộ trang phục đồng màu camel, gồm chân váy xếp ly dài qua gối với độ bồng nhẹ tạo độ phồng tự nhiên. Chiếc váy được phối cùng áo sơ vin với hoa 3D ở vai, tạo hiệu ứng “liền mạch” sang trọng, giúp cơ thể trông thon gọn và cao ráo hơn.
Khi kết hợp cùng thiết kế xếp ly, vẻ ngoài của nàng càng thêm mềm mại mà vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Diện một set đồ xanh xám dịu mắt, trong đó chân váy xếp ly dài ngang bắp chân giúp “kéo dài” đôi chân và làm tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn.
Diện chân váy xếp ly xòe nhẹ dài ngang bắp chân với tông hồng phấn ngọt ngào, tôn lên vẻ nữ tính nổi bật. Phần phối đồ trở nên thời thượng hơn nhờ chiếc áo hai dây dáng peplum lệch vạt, được đính cúc tạo hiệu ứng điểm nhấn tinh tế ở eo giúp vóc dáng thon gọn và mềm mại.
Chân váy xếp ly dài qua gối màu nâu đất mang đến vẻ cổ điển nhưng đầy thanh lịch. Màu nâu trầm ấm giúp tổng thể trở nên sang hơn và tạo cảm giác vóc dáng thon gọn, phối cùng áo sơ mi trắng dài tay, nổi bật với chi tiết ren thêu tinh tế ở cổ và ngực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đầy tinh xảo.
Lựa chọn chân váy xếp ly dáng midi màu nâu sữa, sở hữu phần cạp cao bản rộng cùng hàng cúc vàng nổi bật giúp định hình vòng eo thon gọn. Chiếc váy được phối cùng áo sơ mi trắng chất liệu mỏng, có đường sọc dệt tinh tế và khuy vàng ở cổ, tạo sự đồng nhất với chi tiết váy.
Chân váy xếp ly họa tiết hoa
Lựa chọn chân váy xếp ly midi màu trắng kem với họa tiết cành hoa tím nhạt, mang lại cảm giác mềm mại. Phối cùng áo sơ mi sát nách màu tím nhạt, điểm thêm bèo nhún vai để tăng sự điệu đà và nữ tính.
Chân váy xếp ly midi màu trắng điểm họa tiết cây cọ và hoa pastel, tạo cảm giác tươi mới, năng động và rất hợp không khí mùa hè. Phối với áo crop top trắng dáng vest cộc tay, có hoa 3D ở cổ áo, khiến tổng thể vừa hiện đại vừa thanh lịch.