Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán

Mùa của những chiếc áo phao đã trở lại, bất kể bạn chọn dáng crop top trẻ trung hay kiểu dài đến gối để chống rét. Thế nhưng, câu hỏi lặp lại mỗi mùa vẫn là: Làm thế nào để mặc áo phao thật thời trang?
Chia sẻ bài viết
Hầu hết chúng ta lại vô thức chọn chiếc áo phao đen vì nó an toàn và dễ mặc nhất. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách tiếp cận một chút, bạn hoàn toàn có thể biến áo phao thành một món đồ thời thượng chẳng kém cạnh áo khoác dạ hay trench coat.
Mùa đông không chỉ là thời điểm để giữ ấm, mà còn là cơ hội để thử nghiệm những cách phối đồ mới mẻ cùng áo phao. Khi biết cách kết hợp màu sắc, phom dáng và phụ kiện, áo phao hoàn toàn có thể trở thành món đồ thể hiện gu thẩm mỹ riêng của mỗi người.