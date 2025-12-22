  • An Giang
Thời trang 24/7

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/12/2025 18:00 GMT+7

Mùa của những chiếc áo phao đã trở lại, bất kể bạn chọn dáng crop top trẻ trung hay kiểu dài đến gối để chống rét. Thế nhưng, câu hỏi lặp lại mỗi mùa vẫn là: Làm thế nào để mặc áo phao thật thời trang?

Hầu hết chúng ta lại vô thức chọn chiếc áo phao đen vì nó an toàn và dễ mặc nhất. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách tiếp cận một chút, bạn hoàn toàn có thể biến áo phao thành một món đồ thời thượng chẳng kém cạnh áo khoác dạ hay trench coat.

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 1.

Nếu muốn biến áo phao thành một món đồ dễ thương, hãy ưu tiên các gam màu pastel cùng phom dáng thoải mái. Một chiếc áo phao xanh mint nhẹ nhàng mang lại cho fashionista Sofie Arnes cảm giác ấm áp chỉ bằng ánh nhìn, nhất là khi kết hợp cùng áo len

ẢNH: INSTAGRAM SOFIEAARNES

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 2.

Áo phao "béo" phối cùng quần denim ống đứng tạo hiệu ứng thẳng, gọn và không gây cảm giác cồng kềnh. Khi không muốn choàng khăn to bản, một chiếc khăn len nhỏ, nhẹ là đủ để cô nàng Florette Nacer tạo điểm nhấn cho tổng thể

ẢNH: INSTAGRAM FLORETTENACER

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 3.

Ngay cả trong những ngày đông xám lạnh, bạn vẫn có thể "chơi màu" cùng áo phao, chỉ cần chọn áo màu trung tính và phối với quần họa tiết hoặc tông rực rỡ. Bí quyết của Florette Nacer nằm ở việc giữ sự tương quan về sắc độ để tổng thể trẻ trung mà không rối mắt

ẢNH: INSTAGRAM FLORETTENACER

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 4.

Một chiếc áo phao đỏ rực có thể ngay lập tức nâng tinh thần và mang lại năng lượng tích cực cho những ngày lạnh giá. Đặc biệt, kiểu dáng crop top kết hợp mũ trùm phồng giúp tạo vẻ dễ thương cho Anni Scholz

ẢNH: INSTAGRAM ANNISCHOLZ

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 5.

Những tông trung tính như kaki đậm hoặc nâu chính là lựa chọn phù hợp. Các gam này mang cảm giác hiện đại và an toàn, dễ phối với mọi trang phục. Khi Alicia Franzén kết hợp cùng quần tông kem, bộ đồ trông sang và tinh tế hơn

ẢNH: INSTAGRAM ALICIAFRANZEN

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 6.

Áo phao beige với sắc độ mềm mại là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích layering. Nếu cảm thấy trang phục quá đơn giản, thử áp dụng xu hướng kéo bốt cao bên ngoài ống quần giống fashionista Rita Montezuma để thêm chút cá tính

ẢNH: INSTAGRAM RITAMONTEZUMA

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 7.

Áo phao oversized không chỉ giữ ấm tốt mà còn đem lại vẻ ngoài phóng khoáng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn pha chút nổi loạn vào sự nữ tính thường ngày. Chỉ cần khoác lên người một cách tự nhiên như Anna Winck, bạn có ngay một set đồ thu hút

ẢNH: INSTAGRAM ANNAWINCK

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán- Ảnh 8.

Áo phao lót lông màu xanh quân đội tạo vẻ ấm áp và khỏe khoắn, phối cùng váy ca rô tối màu và bốt lông màu nâu giúp cô nàng Seoha vừa nữ tính vừa cá tính. Chiếc mũ lông đồng điệu hoàn thiện set đồ, mang đậm tinh thần mùa đông ấm áp

ẢNH: INSTAGRAM SEOHA.U

Mùa đông không chỉ là thời điểm để giữ ấm, mà còn là cơ hội để thử nghiệm những cách phối đồ mới mẻ cùng áo phao. Khi biết cách kết hợp màu sắc, phom dáng và phụ kiện, áo phao hoàn toàn có thể trở thành món đồ thể hiện gu thẩm mỹ riêng của mỗi người.

