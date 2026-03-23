Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt

Mỗi chất liệu vải không chỉ đơn thuần là yếu tố cấu thành trang phục mà còn là "ngôn ngữ" thể hiện phong cách. Khi hiểu rõ đặc tính của từng loại vải và biết cách phối hợp khéo léo, các cô gái hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng hình ảnh.

Vải lụa đem đến sự quý phái

Chất liệu lụa luôn là lựa chọn hàng đầu cho những cô gái theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Chiếc váy lụa sắc đỏ được chiết eo khéo léo giúp tôn lên đường cong mềm mại. Phần chân váy xòe nhẹ nhàng kết hợp cùng tay áo bồng bềnh, chỉ cần kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh và khuyên tai ngọc trai hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng ẢNH: @IVY_MODA

Chiếc váy lụa sắc kem trễ vai gợi cảm, thiết kế ôm body dáng dài được cách điệu phần cổ buông lơi tạo sự thướt tha. Bông hoa hồng được đính kết tỉ mỉ ngay trước ngực độc đáo. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay dáng hộp đồng điệu là các cô gái đã tự tin sải bước tại các buổi dạ tiệc ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Vải voan trên những trang phục thanh lịch

Nếu lụa đại diện cho sự quyến rũ, thì voan lại mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Áo sơ mi voan trắng dài tay được cách điệu với cổ bèo nhún và chi tiết thắt nơ nữ tính. Khi được sơ vin gọn gàng cùng chân váy cạp cao dáng dài màu nâu trà hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy tinh tế nơi công sở ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Áo sơ mi voan với họa tiết chìm mang tới sự trẻ trung, thiết kế cổ đức cùng cánh tiên tạo phom dáng thoải mái. Kết hợp cùng chân váy midi dáng dài sắc trắng với đường nếp xếp ly, nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng da mảnh là điểm nhấn giúp kết nối bộ trang phục hài hòa hơn ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Chất liệu denim đem đến sự cá tính

Phong cách đường phố cùng sự thoải mái được tái hiện qua chiếc quần denim. Áo tank top mặc bên trong, khoác nhẹ chiếc áo khoác dáng ngắn tone sur tone bên ngoài. Phối cùng quần denim xanh dáng suông được kết nối bằng thắt lưng da bản lớn tông nâu trầm tôn lên sắc vóc năng động của người mặc ẢNH: PANTIO

Chiếc áo len dệt kim màu xanh pastel với họa tiết kẻ sọc hiện đại, sơ vin khéo léo cùng quần denim cạp cao màu xanh bạc với phom dáng suông rộng. Chiếc thắt lưng da dáng mảnh sắc trắng được nàng lựa chọn làm điểm nhấn, tránh sự đơn điệu cho trang phục ẢNH: PANTIO

Váy dạ tweed yêu kiều

Váy dạ tweed đen dáng ngắn được chiết eo khéo léo giúp định hình phom dáng, chất liệu dạ tweed được đính kết những hạt cúc mạ đồng bản lớn với họa tiết hoa hồng kiêu sa. Nâng tầm diện mạo với chiếc túi xách cầm tay và khuyên tai đính đá để nàng tự tin xuất hiện tại các bữa tiệc hay buổi họp quan trọng ẢNH: LEMIA DESIGN