  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/03/2026 08:00 GMT+7

Khi chất liệu vải trở thành linh hồn của thiết kế, thời trang không còn dừng lại ở kiểu dáng mà chuyển mình thành trải nghiệm thị giác.

Mỗi chất liệu vải không chỉ đơn thuần là yếu tố cấu thành trang phục mà còn là "ngôn ngữ" thể hiện phong cách. Khi hiểu rõ đặc tính của từng loại vải và biết cách phối hợp khéo léo, các cô gái hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng hình ảnh.

Vải lụa đem đến sự quý phái

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 1.

Chất liệu lụa luôn là lựa chọn hàng đầu cho những cô gái theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Chiếc váy lụa sắc đỏ được chiết eo khéo léo giúp tôn lên đường cong mềm mại. Phần chân váy xòe nhẹ nhàng kết hợp cùng tay áo bồng bềnh, chỉ cần kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh và khuyên tai ngọc trai hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng

ẢNH: @IVY_MODA

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 2.

Chiếc váy lụa sắc kem trễ vai gợi cảm, thiết kế ôm body dáng dài được cách điệu phần cổ buông lơi tạo sự thướt tha. Bông hoa hồng được đính kết tỉ mỉ ngay trước ngực độc đáo. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay dáng hộp đồng điệu là các cô gái đã tự tin sải bước tại các buổi dạ tiệc

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Vải voan trên những trang phục thanh lịch

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 3.

Nếu lụa đại diện cho sự quyến rũ, thì voan lại mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Áo sơ mi voan trắng dài tay được cách điệu với cổ bèo nhún và chi tiết thắt nơ nữ tính. Khi được sơ vin gọn gàng cùng chân váy cạp cao dáng dài màu nâu trà hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy tinh tế nơi công sở

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 4.

Áo sơ mi voan với họa tiết chìm mang tới sự trẻ trung, thiết kế cổ đức cùng cánh tiên tạo phom dáng thoải mái. Kết hợp cùng chân váy midi dáng dài sắc trắng với đường nếp xếp ly, nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng da mảnh là điểm nhấn giúp kết nối bộ trang phục hài hòa hơn

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Chất liệu denim đem đến sự cá tính

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 5.

Phong cách đường phố cùng sự thoải mái được tái hiện qua chiếc quần denim. Áo tank top mặc bên trong, khoác nhẹ chiếc áo khoác dáng ngắn tone sur tone bên ngoài. Phối cùng quần denim xanh dáng suông được kết nối bằng thắt lưng da bản lớn tông nâu trầm tôn lên sắc vóc năng động của người mặc

ẢNH: PANTIO

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 6.

Chiếc áo len dệt kim màu xanh pastel với họa tiết kẻ sọc hiện đại, sơ vin khéo léo cùng quần denim cạp cao màu xanh bạc với phom dáng suông rộng. Chiếc thắt lưng da dáng mảnh sắc trắng được nàng lựa chọn làm điểm nhấn, tránh sự đơn điệu cho trang phục

ẢNH: PANTIO

Váy dạ tweed yêu kiều

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 7.

Váy dạ tweed đen dáng ngắn được chiết eo khéo léo giúp định hình phom dáng, chất liệu dạ tweed được đính kết những hạt cúc mạ đồng bản lớn với họa tiết hoa hồng kiêu sa. Nâng tầm diện mạo với chiếc túi xách cầm tay và khuyên tai đính đá để nàng tự tin xuất hiện tại các bữa tiệc hay buổi họp quan trọng

ẢNH: LEMIA DESIGN

Chất liệu vải khác nhau tạo nên phong cách riêng biệt- Ảnh 8.

Chiếc váy dạ tweed sắc xanh pastel nhã nhặn, được cách điệu bằng khóa kéo dáng dài cùng phần cổ trụ cứng cáp. Phom dáng ngắn được đính kết những chiếc túi dáng hộp chuẩn tinh thần của váy dạ tiệc

ẢNH: @SIXDOVN

 

Vải Chất liệu vải lụa Dạ tweed denim vải voan

Bài viết khác

Gile nhỏ gọn: phối chuẩn xu hướng, nâng tầm phong cách mỗi ngày

Phối thông minh để biến đồ thể thao thành thời trang hằng ngày

Sức hút của blazer phom rộng trong tủ đồ quý cô hiện đại

Sự trỗi dậy của vẻ đẹp quyến rũ với áo corset

Mini skirt trở lại: Công thức phối giúp váy ngắn dễ mặc và nổi bật

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang

Áo hai dây tôn nét nữ tính cho nàng những ngày đầu hè

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top