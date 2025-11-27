  • An Giang
Thời trang 24/7

Chi tiết bất ngờ tạo nên điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/11/2025 08:00 GMT+7

Những chiếc váy, áo cổ lá sen, cổ ren, cổ bèo nhún, cổ sơ mi nhọn hay cổ nơ... có thể giúp nàng nâng tầm bất cứ bản phối nào. Từ chiếc váy dáng dài thanh lịch đến chiếc áo khoác cổ tròn đều trở nên ấn tượng và độc đáo hơn khi được kết hợp cùng chi tiết bất ngờ đầy thú vị này.

Cổ áo là chi tiết thường ít được quan tâm nhưng sẽ trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn nếu được chăm chút một cách tinh tế. Khi cách phối đồ xếp lớp lên ngôi trong mùa lạnh thì những chiếc váy, áo cổ sen, cổ phối ren... càng góp vai trò quan trọng. Chúng vừa là chi tiết gây chú ý, vừa tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ giúp quý cô chinh phục mọi phong cách thời trang.

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 1.

Chi tiết cổ áo góp phần làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ và thu hút ánh nhìn vào gương mặt nàng. Sự kết hợp đa chất liệu trên các tông màu nâu ấm như nâu sô cô la và nâu caramel, từ bề mặt dày mịn đến mỏng nhẹ và những sóng vải mềm mại tạo nên cấu trúc ấn tượng cho bản phối

ẢNH: RUE DES CHATS

Ghi dấu phong cách mùa lạnh độc đáo

Trong cách phối đồ xếp lớp, để tránh cảm giác dày cộm, chật chội hay vóc dáng bị phình to phi thực tế thì những món đồ mặc ở bên trong thường được lược bỏ phần tay áo. Vừa được làm từ những chất liệu mềm mại như len dệt kim, thun cotton, ren..., các thiết kế này vừa được gửi gắm chi tiết sáng tạo ở phần cổ áo. Khi kết hợp cùng các mẫu áo khoác, váy hoặc áo kiểu có dáng cổ tròn đơn giản thì chi tiết cổ lá sen, cổ ren, cổ nhọn, cổ hải quân... trở nên cực kỳ nổi bật và cuốn hút.

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 2.

Một bản phối đơn sắc tông màu trầm vẫn có thể thật nổi bật theo cách xuất sắc nhờ vào chi tiết bất ngờ nơi cổ áo

ẢNH: RUE DES CHATS

Sức hút từ những chiếc cổ áo không đụng hàng

Không khó để nhận ra sự khác biệt đáng kể giữa những thiết kế cổ áo được chăm chút một cách cầu kỳ và tinh tế so với các trang phục thông thường. Sự khác biệt đến từ màu sắc, họa tiết, chất vải độc đáo cho đến hình dáng đặc trưng - bo tròn mềm mại, xếp tầng bồng bềnh nữ tính hay sắc nhọn cá tính. Những điều này làm nên điểm nhấn thú vị và khác biệt cho các bản phối mùa đông.

Một điểm mới lạ nữa là hiện nay, có nhiều nhà mốt có thiết kế cổ áo rời. Kiểu cổ này có thể mặc kèm bất cứ chiếc áo/váy/áo khoác cổ tròn nào. Cổ áo màu trắng là gam màu tiêu biểu, nổi bật, dễ mặc và dễ đẹp bậc nhất.

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 3.

Váy dài màu xanh đen phối cổ sen độc đáo tạo nên điểm nhấn khó quên cho nàng. Trên hình dáng bo tròn của chiếc cổ áo lá sen điển hình là họa tiết ô quả trám điểm ánh kim lấp lánh và chất liệu ren lưới xuyên thấu quyến rũ

ẢNH: OYSTER

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 4.

Gam màu xám đá, chi tiết trang trí hai hàng cúc mang đến cho thiết kế váy midi dáng vẻ tối giản nhưng có phần thô cứng và nhàm chán. Tuy nhiên phần cổ ren hoa màu trắng đã giúp tạo nên sự cân bằng cho tổng thể khi mang đến nét nữ tính, sự mềm mại đi cùng gam màu tinh khiết và trong trẻo

ẢNH: OYSTER

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 5.

Áo khoác dáng ngắn tông màu trầm cực kỳ thịnh hành trong mùa lạnh. Lúc này chiếc cổ áo đặc biệt lộ ra bên ngoài áo khoác trở thành điểm nhấn mãn nhãn và cuốn hút mọi ánh nhìn

ẢNH: OYSTER

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 6.
Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 7.

Sự khác biệt tuy nhỏ nhưng rất đáng giá khi nàng chọn cho mình chi tiết cổ sơ mi rời màu trắng phối váy xám thêu hoa. Cổ áo bẻ luôn là chi tiết "ẩn số", mang đến sự chỉn chu, chuyên nghiệp cho mọi chiếc váy, áo

ẢNH: OYSTER

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 8.
Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 9.

Cổ sơ mi nhọn là một sáng tạo phát triển từ cổ áo sơ mi cổ điển. Chúng tạo nên ấn tượng từ vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế và nổi bật

ẢNH: MYAN, OYSTER

Chi tiết bất ngờ tạo điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách - Ảnh 10.

Cổ áo hình chiếc nơ điệu đà tựa như một áng thơ giàu nhịp điệu giữa dòng chảy bất tận của xu hướng thời trang mùa đông 2025

ẢNH: WHITE PLAN


