  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/03/2026 11:01 GMT+7

Không cần thay đổi cả bản phối, đôi khi chỉ một chiếc cài áo nhỏ đặt đúng vị trí cũng đủ làm thay đổi toàn bộ thần thái trang phục.

Trâm cài áo chính là một trong những phụ kiện nhỏ nhưng đầy thu hút. Không chỉ đơn thuần là món trang sức gắn trên ve áo, cài áo còn đóng vai trò như một “trung tâm thị giác” giúp định hình bố cục trang phục, dẫn hướng ánh nhìn và hoàn thiện thần thái người mặc.

Một chiếc cài áo kim loại hình hoa có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của bộ trang phục nếu được đặt đúng vị trí.

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 1.

Trên nền trang phục tweed, chiếc cài áo hình hoa trở thành trung tâm thị giác, tránh sự đơn điệu cho trang phục. Chiếc cài áo kim loại với những cánh hoa được xếp khéo léo, ánh vàng trên bề mặt kim loại không phô trương mà vẫn mang sắc thái sang trọng

ẢNH: @BY.TRAM

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 2.

Chiếc cài áo hình bướm bằng kim loại ánh bạc giúp áo blazer công sở nữ tính hơn. Thiết kế hình bướm tinh tế, không quá to để lấn át trang phục. Kết hợp cùng áo cổ lọ mỏng hoặc váy lụa bên trong, mang đến sự quyền lực mà các quý cô hiện đại mong muốn

ẢNH: @ZHAOLUSI

Trong những bản phối mang tinh thần tối giản, việc lựa chọn một chiếc cài áo mang logo nhỏ có thể đóng vai trò như dấu chấm hoàn thiện trang phục.

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 3.

Không cần hình khối phức tạp, chiếc cài áo đính đá mang logo thương hiệu với những hạt đá nhỏ chạy dọc xung quanh nổi bật trên nền set trang phục vải tweed với thiết kế nữ tính khiến người mặc tựa nàng thơ

ẢNH: @LULITA

Thay vì chỉ sử dụng một điểm nhấn duy nhất, việc kết hợp nhiều chiếc cài áo theo bố cục có chủ đích mang lại hiệu ứng thị giác giàu nhịp điệu hơn.

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 4.

Phối cài áo kim loại bạc trên áo blazer hoặc áo khoác dạ có ve rộng, cách sắp xếp này giúp trang phục mang hơi thở thời trang cao cấp. Những chiếc cài áo dọc hai bên ve cổ, thiết kế hình thoi với phần hoa nổi bên trên tạo điểm nhấn cho tổng thế

ẢNH: BY JENNY

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 5.

Những bản phối monochrome đen luôn cần một điểm sáng đủ tinh tế để tránh cảm giác nặng nề thị giác. Một chiếc cài áo kim loại đặt đúng vị trí trên ngực áo có thể đóng vai trò như tâm điểm ánh nhìn, chiếc cài áo mang biểu tượng thương hiệu với phần tua rua tựa ngàn ánh sao, giúp người mặc thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @_P.ZANG10

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 6.

Bộ suit tweed đen với chiếc cài áo logo kim loại nổi bật có thiết kế nhỏ mang hình dáng ngộ nghĩnh. Khi phối cùng áo cổ lọ trắng bên trong, chân váy xếp ly đồng chất liệu và dây đai ngọc trai ngang hông, mang đến sự thời thượng cho người mặc

ẢNH: LALUNE DU CIEL

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng- Ảnh 7.

Chiếc cài áo hình nơ kim loại nhỏ xuất hiện trên nền trang phục trắng như một chi tiết trang sức. Không cầu kỳ về kích thước, chiếc cài được tạo hình bằng những đường cong mảnh với ánh vàng nhẹ. Khi kết hợp cùng sơ mi trắng và cà vạt đen bản nhỏ, chiếc cài áo trở thành yếu tố kết nối tinh thần cổ điển kiểu preppy với nét thanh lịch hiện đại

ẢNH: SWEETEA

Một chiếc cài áo không cần thay đổi quá nhiều để tạo nên khác biệt. Mỗi thiết kế đã mang một cá tính riêng, chính vì thế phụ kiện này luôn giữ được vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách cá nhân.

cài áo Phụ kiện trâm cài áo phong cách cá nhân trang phục

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top