Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng

Không cần thay đổi cả bản phối, đôi khi chỉ một chiếc cài áo nhỏ đặt đúng vị trí cũng đủ làm thay đổi toàn bộ thần thái trang phục.
Trâm cài áo chính là một trong những phụ kiện nhỏ nhưng đầy thu hút. Không chỉ đơn thuần là món trang sức gắn trên ve áo, cài áo còn đóng vai trò như một “trung tâm thị giác” giúp định hình bố cục trang phục, dẫn hướng ánh nhìn và hoàn thiện thần thái người mặc.
Một chiếc cài áo kim loại hình hoa có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của bộ trang phục nếu được đặt đúng vị trí.
Trong những bản phối mang tinh thần tối giản, việc lựa chọn một chiếc cài áo mang logo nhỏ có thể đóng vai trò như dấu chấm hoàn thiện trang phục.
Thay vì chỉ sử dụng một điểm nhấn duy nhất, việc kết hợp nhiều chiếc cài áo theo bố cục có chủ đích mang lại hiệu ứng thị giác giàu nhịp điệu hơn.
Một chiếc cài áo không cần thay đổi quá nhiều để tạo nên khác biệt. Mỗi thiết kế đã mang một cá tính riêng, chính vì thế phụ kiện này luôn giữ được vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách cá nhân.