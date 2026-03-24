Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng

Trâm cài áo chính là một trong những phụ kiện nhỏ nhưng đầy thu hút. Không chỉ đơn thuần là món trang sức gắn trên ve áo, cài áo còn đóng vai trò như một “trung tâm thị giác” giúp định hình bố cục trang phục, dẫn hướng ánh nhìn và hoàn thiện thần thái người mặc.



Một chiếc cài áo kim loại hình hoa có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của bộ trang phục nếu được đặt đúng vị trí.

Trên nền trang phục tweed, chiếc cài áo hình hoa trở thành trung tâm thị giác, tránh sự đơn điệu cho trang phục. Chiếc cài áo kim loại với những cánh hoa được xếp khéo léo, ánh vàng trên bề mặt kim loại không phô trương mà vẫn mang sắc thái sang trọng ẢNH: @BY.TRAM

Chiếc cài áo hình bướm bằng kim loại ánh bạc giúp áo blazer công sở nữ tính hơn. Thiết kế hình bướm tinh tế, không quá to để lấn át trang phục. Kết hợp cùng áo cổ lọ mỏng hoặc váy lụa bên trong, mang đến sự quyền lực mà các quý cô hiện đại mong muốn ẢNH: @ZHAOLUSI

Trong những bản phối mang tinh thần tối giản, việc lựa chọn một chiếc cài áo mang logo nhỏ có thể đóng vai trò như dấu chấm hoàn thiện trang phục.

Không cần hình khối phức tạp, chiếc cài áo đính đá mang logo thương hiệu với những hạt đá nhỏ chạy dọc xung quanh nổi bật trên nền set trang phục vải tweed với thiết kế nữ tính khiến người mặc tựa nàng thơ ẢNH: @LULITA

Thay vì chỉ sử dụng một điểm nhấn duy nhất, việc kết hợp nhiều chiếc cài áo theo bố cục có chủ đích mang lại hiệu ứng thị giác giàu nhịp điệu hơn.



Phối cài áo kim loại bạc trên áo blazer hoặc áo khoác dạ có ve rộng, cách sắp xếp này giúp trang phục mang hơi thở thời trang cao cấp. Những chiếc cài áo dọc hai bên ve cổ, thiết kế hình thoi với phần hoa nổi bên trên tạo điểm nhấn cho tổng thế ẢNH: BY JENNY

Những bản phối monochrome đen luôn cần một điểm sáng đủ tinh tế để tránh cảm giác nặng nề thị giác. Một chiếc cài áo kim loại đặt đúng vị trí trên ngực áo có thể đóng vai trò như tâm điểm ánh nhìn, chiếc cài áo mang biểu tượng thương hiệu với phần tua rua tựa ngàn ánh sao, giúp người mặc thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @_P.ZANG10

Bộ suit tweed đen với chiếc cài áo logo kim loại nổi bật có thiết kế nhỏ mang hình dáng ngộ nghĩnh. Khi phối cùng áo cổ lọ trắng bên trong, chân váy xếp ly đồng chất liệu và dây đai ngọc trai ngang hông, mang đến sự thời thượng cho người mặc ẢNH: LALUNE DU CIEL

Chiếc cài áo hình nơ kim loại nhỏ xuất hiện trên nền trang phục trắng như một chi tiết trang sức. Không cầu kỳ về kích thước, chiếc cài được tạo hình bằng những đường cong mảnh với ánh vàng nhẹ. Khi kết hợp cùng sơ mi trắng và cà vạt đen bản nhỏ, chiếc cài áo trở thành yếu tố kết nối tinh thần cổ điển kiểu preppy với nét thanh lịch hiện đại ẢNH: SWEETEA

Một chiếc cài áo không cần thay đổi quá nhiều để tạo nên khác biệt. Mỗi thiết kế đã mang một cá tính riêng, chính vì thế phụ kiện này luôn giữ được vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách cá nhân.

