Chọn cardigan cho nàng lên đồ thu thời thượng, sành điệu bất ngờ

Cardigan dù kết hợp với chân váy ngắn, quần ống suông hay váy dài - midi, sẽ luôn làm nên một món đồ mang tính ứng dụng cao đồng thời là mảnh ghép thời trang giúp hoàn thiện phong cách của phái đẹp.



Cardigan mùa thu: thanh lịch từ chất liệu đến phong cách

Cardigan mùa thu thường được chọn từ những chất liệu nhẹ, thoáng nhưng vẫn giữ được độ ấm vừa phải. Các thương hiệu ngày càng chú trọng đến sự đa dạng chất liệu, từ len mềm mại, cotton co giãn, cashmere cao cấp đến các loại vải dệt kim có hoa văn và độ dày mỏng khác nhau. Len và cotton mang lại sự trẻ trung, dễ kết hợp cùng nhiều trang phục thường nhật; cashmere lại đem đến nét sang trọng, tinh tế; trong khi vải dệt kim linh hoạt giúp tạo điểm nhấn độc đáo cho phong cách cá nhân. Dù ở chất liệu, kiểu dáng nào thì các thiết kế từ cardigan vẫn mang lại cho các nàng một dáng vẻ thanh lịch vô đối.

Cardigan tinh chỉnh tỷ lệ từ dáng crop top ôm gọn cơ thể, tôn vóc dáng, đến phom oversized phóng khoáng, tạo nên bản phối linh hoạt giữa nữ tính và hiện đại ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

Một ưu điểm nổi bật của cardigan là khả năng phối đồ đa dạng. Với thời tiết thu, phái đẹp có thể khoác nhẹ cardigan mỏng ngoài áo hai dây, áo thun hoặc sơ mi để vừa giữ ấm vừa tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Khi trời trở lạnh về chiều, một chiếc cardigan dáng dài phối cùng váy midi hoặc quần jeans ống đứng giúp giữ trọn phong thái thời thượng mà vẫn thoải mái vận động. Đó chính là lý do cardigan trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những người yêu thời trang.

Trong các thiết kế ngắn, dù là dáng xòe hay dáng suông, đầm liền ôm dáng, dù là khoác ngoài hay mặc đơn, trực tiếp như sơ mi thì các thiết kế cardigan vẫn tạo ra được sự chuyển dịch uyển chuyển tinh tế cho phép người mặc khai thác nhiều phong cách - từ tối giản hiện đại đến phóng khoáng.

Cardigan - điểm nhấn tái định nghĩa phong cách cho các nàng

Các stylist và tín đồ thời trang không ngừng sáng tạo trong kiểu dáng: từ cardigan crop top năng động, cardigan oversized phóng khoáng, đến cardigan dáng dài mang hơi hướng minimalism. Những gam màu trung tính như be, nâu, xám, trắng luôn được ưa chuộng vì dễ phối đồ và bền mốt. Bên cạnh đó, sắc màu nổi bật như xanh cô ban, đỏ rượu vang hay vàng mù tạt cũng được các nhà mốt Việt khai thác, mang đến sự tươi mới cho mùa thu vốn trầm lắng.

Phối kết với váy dài các nữ tín đồ vừa có dáng vẻ sành điệu, thời thượng lại vừa tỏa sáng vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Đây cũng chính là lý do mà các "combo" chân váy dài, cardigan dáng ôm và giày cao gót trở thành món đồ "must have" trong các tủ thời trang cá nhân ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

Một số stylist còn gợi ý cách biến cardigan thành "điểm nhấn chủ đạo" cho cả set đồ. Chẳng hạn, thay vì chỉ mặc khoác ngoài, bạn có thể cài khuy, kết hợp thắt lưng bản nhỏ để tôn dáng, hay phối cardigan oversized với bốt cao cổ để tạo phong cách hiện đại. Sự biến hóa này khiến cardigan không chỉ dừng lại ở vai trò "áo khoác" mà còn trở thành trung tâm của phong cách mùa thu.

Kết hợp với quần ống suông các nàng sẽ sở hữu một set đồ công sở thanh lịch vô đối ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

Từ kiểu crop top làm điểm nhấn tôn vòng eo đến áo khoác lửng nhẹ nhàng tạo hiệu ứng layer thời thượng, các mẫu áo cardigan luôn giúp các nàng khẳng định nét nữ tính và thể hiện tính linh hoạt trong tủ đồ mùa thu ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION



