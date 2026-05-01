Chút tinh nghịch xuống phố với mũ vành tròn

Không còn là món phụ kiện gắn liền với những chuyến đi hay phong cách dã ngoại, mũ vành tròn đang dần trở lại như một điểm nhấn thời trang đầy tinh tế trong nhịp sống đô thị.
Với thiết kế phần chóp mềm ôm nhẹ đầu và vành tròn bao quanh, buông rủ tự nhiên, mũ vành tròn không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi đội mà còn tạo nên nét phóng khoáng rất riêng. Một bản phối dạo phố lý tưởng thường bắt đầu từ những món đồ cơ bản, nơi sự tối giản đóng vai trò làm nền để phụ kiện tỏa sáng.
Những bản phối mùa hè thường cần một điểm trung hòa để cân bằng màu sắc. Và ở đây chiếc mũ tai bèo vành tròn đã phát huy rõ vai trò đó.
Trong những bản phối mang gam màu trung tính như beige, sự đồng nhất chính là yếu tố tạo nên vẻ ngoài cao cấp.
Mũ vành tròn sẽ không quá thần thánh đến mức làm thay đổi phong cách của cả bộ trang phục, nhưng chúng lại có khả năng điều chỉnh cảm giác của một set đồ. Chỉ cần đặt đúng vị trí, nó có thể làm dịu, làm điểm nối hoặc là cả điểm nhấn của bất kỳ phong cách nào.