Chút tinh nghịch xuống phố với mũ vành tròn

Với thiết kế phần chóp mềm ôm nhẹ đầu và vành tròn bao quanh, buông rủ tự nhiên, mũ vành tròn không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi đội mà còn tạo nên nét phóng khoáng rất riêng. Một bản phối dạo phố lý tưởng thường bắt đầu từ những món đồ cơ bản, nơi sự tối giản đóng vai trò làm nền để phụ kiện tỏa sáng.

Trẻ trung với chiếc áo thun dáng rộng, sơ vin hờ hoặc để suông, phom áo vẫn giữ được độ phóng khoáng cần thiết. Mũ tai bèo vành tròn sắc be xuất hiện như một điểm nối mềm mại, liên kết hài hòa với túi đeo chéo và đôi sneaker đồng tông, tạo nên sự liền mạch về thị giác ẢNH: @DPA_101

Những bản phối mùa hè thường cần một điểm trung hòa để cân bằng màu sắc. Và ở đây chiếc mũ tai bèo vành tròn đã phát huy rõ vai trò đó.



Bản phối được Tóc Tiên tạo nên như một cuộc “dạo chơi” của sắc màu với sự kết hợp đầy táo bạo của áo crop top hồng fuchsia và áo sơ mi xanh khoác ngoài. Chiếc mũ trắng vành tròn vừa giúp cân bằng lại bảng màu vừa có tác dụng che nắng, phù hợp với không gian ngoài trời ẢNH: @TOCTIEN1305

Chiếc áo khoác với các đường line trắng chạy dọc tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể, giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn. Chiếc mũ tai bèo vành tròn rủ nhẹ đã làm dịu đi toàn bộ cảm giác cứng nhắc. Chiếc mũ không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn là yếu tố chuyển đổi tinh thần của bản phối - từ một set đồ thuần thể thao sang phong cách athleisure dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày ẢNH: @ANTHIENDOAN

Chiếc váy đen với phom dáng ôm sát cơ thể giúp tôn lên đường cong, mang lại vẻ ngoài quyến rũ. Lúc này, sắc trắng của mũ không chỉ giúp gương mặt sáng hơn dưới ánh nắng mà còn tạo điểm tách biệt rõ ràng với nền trang phục tối màu ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Thiết kế jumpsuit với tay bồng cổ điển, kết hợp cùng quần shorts tạo nên sự trẻ trung. Trên nền trắng tinh khôi ấy, chiếc mũ vành tròn với dây buộc bản to buông lơi mang lại sự độc đáo. Thắt lưng bản nhỏ xuất hiện như điểm nhấn tinh tế, định hình vòng eo của người mặc ẢNH: @SAIGON.HAT

Trong những bản phối mang gam màu trung tính như beige, sự đồng nhất chính là yếu tố tạo nên vẻ ngoài cao cấp.

Áo khoác bomber dáng lửng kết hợp cùng quần jogger hiện đại và đậm chất thời trang đường phố. Chiếc mũ tai bèo với vành tròn ngắn cùng tông không chỉ lặp lại sắc độ mà còn góp phần hoàn thiện tỷ lệ cơ thể khi nhìn từ xa ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Mũ vành tròn sẽ không quá thần thánh đến mức làm thay đổi phong cách của cả bộ trang phục, nhưng chúng lại có khả năng điều chỉnh cảm giác của một set đồ. Chỉ cần đặt đúng vị trí, nó có thể làm dịu, làm điểm nối hoặc là cả điểm nhấn của bất kỳ phong cách nào.

