Cô bé 11 tuổi chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Tạ Lâm Nhi, thí sinh thuộc đội TyhD Thùy Dương đã vượt lên dẫn đầu cuộc thi tài năng người mẫu nhí. Khẳng định phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu bền bỉ suốt hành trình, cô bé 11 tuổi được gọi tên ở ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026.
Tạ Lâm Nhi trở thành Quán quân Model Kid Vietnam 2026
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lâm Nhi sớm cho thấy tố chất nổi bật ngay từ ngày đầu casting. Cô chinh phục Ban giảm khảo bằng màn trình diễn xiếc điêu luyện cùng khả năng kiểm soát hình thể ấn tượng.
Được ưu ái gọi là “công chúa nhí làng xiếc", cô bé 11 tuổi cho thấy sức hút nổi bật khi được cả ba mentor yêu thích và muốn chiêu mộ về đội của mình.
Trên suốt hành trình Model Kid Vietnam, Lâm Nhi luôn ghi điểm bởi tinh thần "chiến đấu" hết mình trước những thử thách chương trình đưa ra. Mentor TyhD nhận xét: “Nancy (Lâm Nhi) luôn giơ tay xung phong thực hiện các thử thách khó và thay mặt đội của mình để thực hiện thử thách".
Được khởi động trong mùa hè 2026, Model Kid Vietnam 2026 mang đến một mùa hè sôi động và ý nghĩa dành cho trẻ em cả nước. Chương trình chủ trương giữ đúng tinh thần trẻ trung, hồn nhiên của lứa tuổi thanh thiếu niên nên các thử thách trong 5 tập phát sóng được thiết kế nhằm giúp các thí sinh thể hiện cá tính riêng, xây dựng sự tự tin và bản lĩnh sân khấu. Chương trình còn mở ra các hoạt động gắn kết các thế hệ, giúp các thành viên trong gia đình hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.
Đồng Á quân Model Kid Vietnam 2026 được trao cho Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An, những gương mặt đã góp phần tạo nên một mùa giải thú vị và giàu cảm xúc.
Ba thí sinh Vũ Bảo Nam (Jacob), Trần Bảo Nam và Trần Hà Hiểu Lam giành giải 3 chung cuộc.
Dàn giám khảo đêm chung kết bao gồm 2 HLV TyhD và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, nhà thiết kế Lê Hà và bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình. HLV Quỳnh Anh đã chủ động xin rút lui khỏi chương trình, đồng thời không góp mặt tại đêm chung kết sau những ồn ào liên quan đến đời tư gần đây.