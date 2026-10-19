Cô bé 11 tuổi chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Tạ Lâm Nhi, thí sinh thuộc đội TyhD Thùy Dương đã vượt lên dẫn đầu cuộc thi tài năng người mẫu nhí. Khẳng định phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu bền bỉ suốt hành trình, cô bé 11 tuổi được gọi tên ở ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026.

Tạ Lâm Nhi là Quán quân Model Kid Vietnam 2026 ẢNH: BTC

Tạ Lâm Nhi trở thành Quán quân Model Kid Vietnam 2026

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lâm Nhi sớm cho thấy tố chất nổi bật ngay từ ngày đầu casting. Cô chinh phục Ban giảm khảo bằng màn trình diễn xiếc điêu luyện cùng khả năng kiểm soát hình thể ấn tượng.

Được ưu ái gọi là “công chúa nhí làng xiếc", cô bé 11 tuổi cho thấy sức hút nổi bật khi được cả ba mentor yêu thích và muốn chiêu mộ về đội của mình.

Trên suốt hành trình Model Kid Vietnam, Lâm Nhi luôn ghi điểm bởi tinh thần "chiến đấu" hết mình trước những thử thách chương trình đưa ra. Mentor TyhD nhận xét: “Nancy (Lâm Nhi) luôn giơ tay xung phong thực hiện các thử thách khó và thay mặt đội của mình để thực hiện thử thách".

Tạ Lâm Nhi nhận được phần thưởng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng tại thời trang Canifa ẢNH: BTC

Bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình trao giải cho các thí sinh Model Kid Vietnam 2026 ẢNH: BTC

Được khởi động trong mùa hè 2026, Model Kid Vietnam 2026 mang đến một mùa hè sôi động và ý nghĩa dành cho trẻ em cả nước. Chương trình chủ trương giữ đúng tinh thần trẻ trung, hồn nhiên của lứa tuổi thanh thiếu niên nên các thử thách trong 5 tập phát sóng được thiết kế nhằm giúp các thí sinh thể hiện cá tính riêng, xây dựng sự tự tin và bản lĩnh sân khấu. Chương trình còn mở ra các hoạt động gắn kết các thế hệ, giúp các thành viên trong gia đình hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Đồng Á quân Model Kid Vietnam 2026 được trao cho Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An, những gương mặt đã góp phần tạo nên một mùa giải thú vị và giàu cảm xúc.

Tuệ Lam 7 tuổi trong phần thi catwalk. Cô bé là đồng Á quân của cuộc thi ẢNH: BTC

Khánh An trình diễn catwalk tự tin, năng động và cuốn hút ẢNH: BTC

Gia Nguyễn trong phần thi thử thách Photoshoot ẢNH: BTC

Top 15 thí sinh xuất sắc nhất mang đến những màn trình diễn cuốn hút. Mỗi gương mặt là một cá tính khác biệt nhưng đều tự tin khoe thần thái, khả năng trình diễn cùng nguồn năng lượng tươi vui, hồn nhiên ẢNH: BTC

Ba thí sinh Vũ Bảo Nam (Jacob), Trần Bảo Nam và Trần Hà Hiểu Lam giành giải 3 chung cuộc.

Dàn giám khảo đêm chung kết bao gồm 2 HLV TyhD và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, nhà thiết kế Lê Hà và bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình. HLV Quỳnh Anh đã chủ động xin rút lui khỏi chương trình, đồng thời không góp mặt tại đêm chung kết sau những ồn ào liên quan đến đời tư gần đây.

Hiểu Lam gây ấn tượng với cá tính mạnh mẽ, thần thái sắc sảo. Trên hành trình tại Model Kid Vietnam 2026, cô bé 7 tuổi đã có sự chuyển mình đầy bất ngờ khi không chỉ biến hóa linh hoạt hơn trên sàn diễn mà còn bộc lộ nét hồn nhiên, tươi sáng đúng lứa tuổi ẢNH: BTC

Jacob Bảo Nam 11 tuổi đến từ Hà Nội. Cậu có ngoại hình sáng, sự tự tin và khả năng biến hóa đa dạng. Mỗi lần xuất hiện, Jacob đều biết cách tạo ấn tượng với BGK qua màn ảo thuật thú vị hay giọng hát ngọt ngào...

ẢNH: BTC

Trần Bảo Nam trên sân khấu Model Kid Vietnam 2026. Cậu bé 10 tuổi đến từ Hà Nội là một diễn viên nhí triển vọng, từng góp mặt trong phim điện ảnh Tết Mùi phở ẢNH: BTC



