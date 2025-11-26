  • An Giang
Thời trang 24/7

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
26/11/2025 20:00 GMT+7

Thời trang hiện đại có tính ứng dụng cao, ẩn chứa tinh thần 'tùy biến' đầy sáng tạo, nơi mỗi cách phối đồ trẻ trung được ưu tiên tuyệt đối.

Các phương pháp phối đồ trẻ trung không chỉ đề cao tính thẩm mỹ mà còn ưu tiên sự thoải mái và bản sắc cá nhân trong từng bản phối. Từ các sàn diễn quốc tế đến phong cách đời thường tại VN, các công thức phối đồ nổi bật đang trở thành "ngôn ngữ chung" của thế hệ yêu thích sự sáng tạo.

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 1.

Sự tinh ý trong phối màu và phối trang phục không chỉ tạo ra sự chỉn chu, trẻ trung mà còn có thể tạo nên phong cách riêng - thời thượng, ứng dụng và đầy năng lượng

ẢNH: MAISON MARGIELA

Layering nhẹ - trẻ trung, tối giản nhưng giàu chiều sâu  

Sau nhiều mùa lên ngôi, layering vẫn giữ vị trí quan trọng nhưng được tinh chỉnh để phù hợp khí hậu nhiệt đới. Cách phối đồ này tạo sự trẻ trung khiến các tín đồ rất ưa chuộng. Những mẹo phối áo tank hoặc crop top với cardigan mỏng, blazer không độn vai hoặc áo khoác lửng nhẹ với sơ mi... gợi nhớ về phong cách học sinh nhưng lại có đủ độ tự do, phóng khoáng và trưởng thành, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 2.
Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 3.

Cách kết hợp váy midi mềm với cardigan mỏng hoặc pullover (áo chui đầu) giúp tổng thể vừa nữ tính vừa năng động, là lựa chọn hoàn hảo cho diện mạo trẻ trung và duyên dáng

ẢNH" CHANEL

Tonal look - đồng điệu màu sắc đầy tinh tế 

Tonal look - nơi các sắc thái khác nhau của cùng một gam màu chủ đạo được phối kết khéo léo để tạo ra sự sang chảnh, sành điệu và tinh tế. Ở mùa thời trang này, nó tiếp tục là lựa chọn yêu thích nhờ hiệu ứng "kéo dài tỷ lệ" và tạo cảm giác chỉn chu ngay lập tức.

Các tín đồ thường ưu ái các gam màu đất (earth tone), be, nâu, ô liu hoặc pastel dịu, phù hợp phong cách "calm luxury" (sự sang trọng trầm tĩnh). Khi phối đồ theo tonal (phối cùng tông màu), điều quan trọng là cân bằng chất liệu: len mỏng - satin - tweed nhẹ, tạo sự tương phản tinh tế trong cùng một tông màu. Từ văn phòng đến sự kiện nghệ thuật, phong cách này luôn đảm bảo sự lịch thiệp và dễ ứng dụng.

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 4.

Bộ sưu tập của Moschino (xuân hè 2026) kết hợp các tông màu tone sur tone cùng phụ kiện mini giúp tổng thể vừa hiện đại vừa thanh thoát lại năng động trẻ trung

ẢNH: MOSCHINO

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 5.

Emporio Armani mang đến hiệu ứng thời trang trẻ trung chỉ với gam màu chủ đạo sáng bạc và tông sắc xung quanh nó

ẢNH; EMPORIO ARMANI

Denim on denim - kinh điển nhưng luôn mới 

Công thức "double denim" trở lại mạnh mẽ trong 2026 với phom dáng hiện đại: áo khoác denim dáng boxy, quần ống đứng hoặc wide-leg vừa phải. Điểm nhấn đến từ kỹ thuật wash loang nhẹ, patchwork nghệ thuật hoặc đường chỉ nổi. Các thương hiệu Việt cũng bắt nhịp xu hướng bằng denim màu xám tro, xanh steel và đen bạc, giúp denim on denim trở nên sắc sảo hơn. Khi phối với giày sneaker chunky hoặc bốt cổ thấp, tổng thể mang đậm tinh thần tự do và cá tính.

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 6.

Những thiết kế denim bắt mắt, duyên dáng và lạ lẫm của Alaia trong mùa thời trang 2026

ẢNH: ALAIA

Metallic accents - điểm sáng của sự tối giản hiện đại 

Sau mùa ánh kim 2025, xu hướng metallic chuyển hướng tinh tế hơn trong 2026: không còn phủ kín mà chỉ xuất hiện ở dạng điểm nhấn. Giới trẻ ưa chuộng lớp ánh bạc trên áo tank, đường viền metallic ở chân váy hoặc phụ kiện như túi mini và thắt lưng bản mảnh. Sự kết hợp giữa nền trang phục tối giản (đen - trắng - xám - nude) cùng metallic giúp bản phối trở nên nổi bật mà không phô trương. Đây là công thức lý tưởng cho những buổi hẹn tối, sự kiện sáng tạo hoặc phong cách Y2K cải tiến.

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 7.

Metallic accents - điểm nhấn kim loại là công thức lý tưởng cho những buổi hẹn tối, sự kiện sáng tạo hoặc phong cách Y2K cải tiến

ẢNH: BALMAIN

Sporty chic - năng động nhưng vẫn thời thượng 

Sporty chic tiếp tục lan rộng nhờ sự thoải mái và tính thực dụng. Hoodie dáng vừa, quần jogger chất liệu mềm, váy tennis skirt, áo khoác varsity, bomber lửng… đều được đưa vào cách phối đồ hằng ngày. Các NTK quốc tế cập nhật xu hướng này bằng phom dáng regular-boxy (dáng hộp) và chất liệu cao cấp như nylon tái chế, jersey co giãn. Khi phối cùng sneaker trắng hoặc mũ lưỡi trai, tổng thể vừa khỏe khoắn vừa hiện đại, phù hợp nhịp sống bận rộn của đô thị.

Công thức phối đồ 'hack' tuổi, trẻ trung được ứng dụng nhiều nhất - Ảnh 8.

Bản phối là sự cân bằng giữa các yếu tố "chic" (áo sơ mi, blazer, găng tay, thắt lưng) và các yếu tố "sporty" (quần jeans, đặc biệt là đôi giày sneakers hầm hố), tạo ra một vẻ ngoài vừa năng động, trẻ trung đậm vẻ sporty chic

ẢNH: BALMAIN

 

