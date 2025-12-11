Công thức phối đồ sang trọng, đẹp mắt chỉ với hai tông màu đen trắng

Dù đang bước vào mùa lễ hội cực kỳ rộn rã nhưng nhiều quý cô vẫn trung thành với phong cách tinh giản đã theo đuổi nhiều năm. Công thức phối đồ đen trắng mang đến cái hình linh hoạt về trang phục đơn sắc, xóa tan những lo lắng về khả năng làm mới hình ảnh khi giúp nàng hiện thực hóa ý tưởng trang phục phù hợp với nhiều không gian.

Diện đồ đen trắng không còn nhàm chán nhờ vào những phom dáng trang phục vô cùng sáng tạo. Chân váy vải mềm có điểm nhấn ở phần cạp và nhún bèo, áo cổ trụ với chi tiết viền bản lớn tạo sự khác biệt thú vị cho tổng thể ẢNH: LUCY

Phối đồ giản đơn, linh hoạt với tông màu đen trắng

Đen trắng vốn dĩ là hai tông màu cơ bản luôn có mặt trong mọi tủ đồ thời trang. Mọi phong cách từ công sở đến dạo phố, dự tiệc hay tham gia các sự kiện và lễ hội, trang phục đen trắng đều có thể là lựa chọn hàng đầu cho mọi cô nàng.

Mùa này, quý cô hãy chọn các bản phối tone sur tone với sự đồng bộ của áo và chân váy/quần âu khi diện sắc đen trắng. Kết cấu và phom dáng của trang phục nên được chú ý để tạo nên sự kết hợp ăn ý. Ngoài các bản phối chỉ bao gồm toàn bộ là thiết kế đơn sắc, các món đồ mang họa tiết chấm bi và họa tiết kẻ sọc đen trắng cũng có thể được thêm vào để bản phối có điểm nhấn riêng.

Chân váy tennis và áo dệt kim ngắn tay là bản phối dạo phố trẻ trung và năng động. Chi tiết tất dài màu trắng, khăn quàng chấm bi điểm thêm nét đáng yêu và sự thú vị cho hình ảnh của nàng ẢNH: SOMEHOW

Phom dáng chính là yếu tố làm nên sức mạnh cho các bản phối đen trắng. Cấu trúc chân váy bút chì dáng dài kết hợp áo hở vai dáng crop tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, chất vải mềm nhẹ càng tăng thêm nét nữ tính cho nàng ẢNH: LUCY

Chọn phụ kiện, giày và túi mang sắc đen khi diện set đồ all white chính là một cách để nàng tạo điểm nhấn cho bản phối ẢNH: LUCY

Mỗi quý cô đều thỏa sức biến hóa phong cách dù chỉ giới hạn ở hai gam màu trắng đen. Công thức all white, all black hoặc xen kẽ ngẫu hứng giữa đen và trắng làm nên sự bất ngờ cho các bản phối thường ngày ẢNH: SOMEHOW

Quý cô tỏa sáng khí chất sang trọng và quý phái khi chọn áo vest và chân váy maxi. Chất liệu cao cấp và những đường cắt sắc sảo ngay lập tức gây sự chú ý. Mặt vải trơn bóng nhưng óng ả, chất liệu đứng phom nhưng vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái

ẢNH: DECODE HOUSE

Nếu muốn "giấu" phần cơ thể nào có nhiều khuyết điểm, quý cô hãy chọn sắc đen. Sự tương phản của màu sắc và những cấu trúc hình dáng đặc trưng của trang phục sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ tôn da, tôn dáng ẢNH: LUCY

Vừa điệu đà nữ tính vừa rất đỗi trẻ trung khi nàng phối váy hai dây xếp tầng, áo dệt kim tay dài, dép xỏ và tất ống chân. Bản phối dành cho buổi chiều dạo phố, hẹn hò cà phê, gặp gỡ bạn bè... ẢNH: DOTTIE

Cảm nhận sự ấm áp và êm ái lan tỏa khi diện cặp đôi áo và chân váy dài. Thiết kế len dệt kim phối sơ mi trắng và chân váy màu trắng chính là sự kết hợp hoàn hảo và tinh tế. Phụ kiện giày loafer cùng túi xách da là điểm sáng cho diện mạo xuống phố, đi làm ẢNH: ROUTINE



