Công thức phối đồ sang trọng, đẹp mắt chỉ với hai tông màu đen trắng

Áp dụng công thức phối đồ chỉ với hai gam màu đen trắng cho thấy khả năng biến hóa phong cách của quý cô. Các lựa chọn mặc đẹp và sang trọng trải dài từ phong cách dự tiệc sành điệu, phong thái quý phái trên thảm đỏ sự kiện, công sở thanh lịch đến các bản phối dạo phố tươi trẻ và giàu sức sống.
Dù đang bước vào mùa lễ hội cực kỳ rộn rã nhưng nhiều quý cô vẫn trung thành với phong cách tinh giản đã theo đuổi nhiều năm. Công thức phối đồđen trắng mang đến cái hình linh hoạt về trang phục đơn sắc, xóa tan những lo lắng về khả năng làm mới hình ảnh khi giúp nàng hiện thực hóa ý tưởng trang phục phù hợp với nhiều không gian.
Phối đồ giản đơn, linh hoạt với tông màu đen trắng
Đen trắng vốn dĩ là hai tông màu cơ bản luôn có mặt trong mọi tủ đồ thời trang. Mọi phong cách từ công sở đến dạo phố, dự tiệc hay tham gia các sự kiện và lễ hội, trang phục đen trắng đều có thể là lựa chọn hàng đầu cho mọi cô nàng.
Mùa này, quý cô hãy chọn các bản phối tone sur tone với sự đồng bộ của áo và chân váy/quần âu khi diện sắc đen trắng. Kết cấu và phom dáng của trang phục nên được chú ý để tạo nên sự kết hợp ăn ý. Ngoài các bản phối chỉ bao gồm toàn bộ là thiết kế đơn sắc, các món đồ mang họa tiết chấm bi và họa tiết kẻ sọc đen trắng cũng có thể được thêm vào để bản phối có điểm nhấn riêng.
Mỗi quý cô đều thỏa sức biến hóa phong cách dù chỉ giới hạn ở hai gam màu trắng đen. Công thức all white, all black hoặc xen kẽ ngẫu hứng giữa đen và trắng làm nên sự bất ngờ cho các bản phối thường ngày