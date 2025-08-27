Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Trong bảng màu thời trang, tông nâu thường bị xem là gam trầm, thế nhưng khi phối nó với những tông màu khác thì lại mang hiệu ứng, nổi bật bất ngờ về sự thanh lịch và thời thượng. Vượt qua khuôn khổ của một gam màu trung tính, tông nâu mang trong mình sự trầm ấm và khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp cho nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau.



Các thương hiệu Việt đang nhanh nhạy ứng dụng tông nâu vào thiết kế công sở và dạ tiệc, đáp ứng nhu cầu sang trọng nhưng dễ mặc của nhiều thế hệ khách hàng ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Tính ứng dụng cao, tông nâu là gam màu 'must have' của các tín đồ

Điểm đặc biệt của gam nâu nằm ở tính ứng dụng. Từ những bộ suit tailored sang trọng, những chiếc trench coat cổ điển cho đến váy liền mềm mại, áo len cashmere hay túi da, tông nâu đều dễ dàng hòa nhập mà vẫn tỏa sáng. Khác với sự lạnh lùng của đen hay sự an toàn của xám, nâu tạo cảm giác gần gũi, gợi nhắc đến thiên nhiên và sự bền vững - điều mà thời trang đương đại ngày càng hướng đến.

Gam nâu - từ chocolate, mocha đến beige được Hermès, Max Mara cùng nhiều thương hiệu Việt khai thác trong các bộ sưu tập biểu tượng. Sự dịch chuyển tinh tế giữa các sắc độ giúp nâu trở nên phong phú, thời thượng và dễ ứng dụng

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Trong thiết kế hiện đại, gam nâu được khai thác đa chiều: từ chocolate đậm, mocha, caramel cho đến beige nhạt. Mỗi sắc độ lại mang một cá tính khác nhau: nâu đậm gợi vẻ quyền lực, bí ẩn; nâu caramel ngọt ngào, trẻ trung; còn beige nhẹ nhàng, tinh khôi, dễ phối trong phong cách tối giản. Chính sự đa dạng này khiến nâu trở thành gam màu "must have" trong tủ đồ, đặc biệt với những ai yêu thích vẻ đẹp thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ.

Với khả năng phối hợp linh hoạt cùng trắng, đen hoặc xanh rêu..., màu nâu khẳng định vị thế gam màu “không lỗi mốt” trong thời trang đương đại ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Màu sắc 'không tuổi' trong guồng quay thời trang

Các thương hiệu thời trang quốc tế cũng không ngừng đưa màu nâu vào các bộ sưu tập lớn. Hermès, Burberry hay Max Mara đều khai thác triệt để tông màu này trong các thiết kế mang tính biểu tượng: áo khoác dáng dài, suit, túi da cao cấp. Ở Việt Nam, nhiều thương hiệu trẻ cũng nhanh nhạy ứng dụng màu nâu trong các thiết kế hiện đại, từ đầm midi, áo sơ mi lụa cho đến set váy công sở - mang lại sự sang trọng dễ mặc cho nhiều thế hệ khách hàng.

Những bộ cánh mang màu nâu caramel hoặc pha trắng sữa là minh chứng cho vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung nhưng vẫn giữ tinh thần cổ điển và thanh lịch ẢNH: MES DEMOISELLES

Một ưu điểm khác khiến gam nâu trở nên "không lỗi mốt" chính là khả năng phối hợp. Màu nâu đi cùng màu trắng tạo cảm giác thanh nhã; kết hợp với màu đen mang lại vẻ cá tính, hiện đại; còn phối cùng xanh rêu hay cam đất thì trở nên giàu chất thời thượng; sáng tạo hơn thì các thương hiệu luân chuyển các gam với nhau, áo nâu nhạt, chân váy maxi nâu đậm hoặc tương tự... Chính sự linh hoạt ấy giúp màu nâu giữ vững vị thế trong mọi mùa mốt, không bị ràng buộc bởi xu hướng ngắn hạn.

Gam nâu chính là lời khẳng định rằng thời trang không chỉ chạy theo sự mới mẻ, mà còn tôn vinh giá trị bền vững và tinh thần thanh lịch vượt thời gian. Trong guồng quay liên tục của xu hướng, một chiếc đầm liền tông nâu hay chiếc áo khoác dài màu mocha luôn là khoản đầu tư xứng đáng, giúp người mặc tự tin với phong cách tinh tế và không bao giờ lỗi nhịp.

Suit tông nâu mang đến sự sang trọng quyền lực, trở thành lựa chọn bền vững cho tủ đồ công sở hiện đại của các nàng ẢNH: MES DEMOISELLES



