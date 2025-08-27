  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
27/08/2025 22:39 GMT+7

Khi xu hướng tối giản lên ngôi, tông nâu - vốn được mệnh danh là gam màu không bao giờ lỗi mốt lại trở thành lựa chọn của các tín đồ thời trang sành điệu.

Trong bảng màu thời trang, tông nâu thường bị xem là gam trầm, thế nhưng khi phối nó với những tông màu khác thì lại mang hiệu ứng, nổi bật bất ngờ về sự thanh lịch và thời thượng. Vượt qua khuôn khổ của một gam màu trung tính, tông nâu mang trong mình sự trầm ấm và khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp cho nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau.

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 1.
Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 2.

Các thương hiệu Việt đang nhanh nhạy ứng dụng tông nâu vào thiết kế công sở và dạ tiệc, đáp ứng nhu cầu sang trọng nhưng dễ mặc của nhiều thế hệ khách hàng

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Tính ứng dụng cao, tông nâu là gam màu 'must have' của các tín đồ

Điểm đặc biệt của gam nâu nằm ở tính ứng dụng. Từ những bộ suit tailored sang trọng, những chiếc trench coat cổ điển cho đến váy liền mềm mại, áo len cashmere hay túi da, tông nâu đều dễ dàng hòa nhập mà vẫn tỏa sáng. Khác với sự lạnh lùng của đen hay sự an toàn của xám, nâu tạo cảm giác gần gũi, gợi nhắc đến thiên nhiên và sự bền vững - điều mà thời trang đương đại ngày càng hướng đến.

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 3.
Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 4.
Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 5.

Gam nâu - từ chocolate, mocha đến beige được Hermès, Max Mara cùng nhiều thương hiệu Việt khai thác trong các bộ sưu tập biểu tượng. Sự dịch chuyển tinh tế giữa các sắc độ giúp nâu trở nên phong phú, thời thượng và dễ ứng dụng

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Trong thiết kế hiện đại, gam nâu được khai thác đa chiều: từ chocolate đậm, mocha, caramel cho đến beige nhạt. Mỗi sắc độ lại mang một cá tính khác nhau: nâu đậm gợi vẻ quyền lực, bí ẩn; nâu caramel ngọt ngào, trẻ trung; còn beige nhẹ nhàng, tinh khôi, dễ phối trong phong cách tối giản. Chính sự đa dạng này khiến nâu trở thành gam màu "must have" trong tủ đồ, đặc biệt với những ai yêu thích vẻ đẹp thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ.

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 6.

Với khả năng phối hợp linh hoạt cùng trắng, đen hoặc xanh rêu..., màu nâu khẳng định vị thế gam màu “không lỗi mốt” trong thời trang đương đại

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Màu sắc 'không tuổi' trong guồng quay thời trang

Các thương hiệu thời trang quốc tế cũng không ngừng đưa màu nâu vào các bộ sưu tập lớn. Hermès, Burberry hay Max Mara đều khai thác triệt để tông màu này trong các thiết kế mang tính biểu tượng: áo khoác dáng dài, suit, túi da cao cấp. Ở Việt Nam, nhiều thương hiệu trẻ cũng nhanh nhạy ứng dụng màu nâu trong các thiết kế hiện đại, từ đầm midi, áo sơ mi lụa cho đến set váy công sở - mang lại sự sang trọng dễ mặc cho nhiều thế hệ khách hàng.

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 7.
Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 8.

Những bộ cánh mang màu nâu caramel hoặc pha trắng sữa là minh chứng cho vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung nhưng vẫn giữ tinh thần cổ điển và thanh lịch

ẢNH: MES DEMOISELLES

Một ưu điểm khác khiến gam nâu trở nên "không lỗi mốt" chính là khả năng phối hợp. Màu nâu đi cùng màu trắng tạo cảm giác thanh nhã; kết hợp với màu đen mang lại vẻ cá tính, hiện đại; còn phối cùng xanh rêu hay cam đất thì trở nên giàu chất thời thượng; sáng tạo hơn thì các thương hiệu luân chuyển các gam với nhau, áo nâu nhạt, chân váy maxi nâu đậm hoặc tương tự... Chính sự linh hoạt ấy giúp màu nâu giữ vững vị thế trong mọi mùa mốt, không bị ràng buộc bởi xu hướng ngắn hạn.

Gam nâu chính là lời khẳng định rằng thời trang không chỉ chạy theo sự mới mẻ, mà còn tôn vinh giá trị bền vững và tinh thần thanh lịch vượt thời gian. Trong guồng quay liên tục của xu hướng, một chiếc đầm liền tông nâu hay chiếc áo khoác dài màu mocha luôn là khoản đầu tư xứng đáng, giúp người mặc tự tin với phong cách tinh tế và không bao giờ lỗi nhịp.

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 9.
Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt- Ảnh 10.

Suit tông nâu mang đến sự sang trọng quyền lực, trở thành lựa chọn bền vững cho tủ đồ công sở hiện đại của các nàng

ẢNH: MES DEMOISELLES


nâu màu nâu tông nâu màu nâu trầm trang phục màu nâu

Bài viết khác

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Những lý do khiến váy ngắn trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính

Những lý do khiến váy ngắn trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính

Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top