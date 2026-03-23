Đầm bèo nhún đa tầng tạo nét đẹp bay bổng, lãng mạn

Trang phục bèo nhún từ lâu vẫn chiếm giữ một vị trí khiêm tốn trong tủ đồ của mọi cô gái. Tuy vậy những chiếc váy đầm bèo nhún bồng bềnh nhiều tầng hiện diện ngày một dày đặc hơn vì chúng giúp người mặc trở nên nổi bật giữa đám đông và thu hút mọi ánh mắt ngắm nhìn.

Đầm maxi cổ yếm xếp nhiều tầng khoe trọn vẻ nữ tính quyến rũ của người mặc. Bên cạnh phom dáng phóng khoáng nổi bật là điểm chạm thị giác đến từ bảng màu họa tiết đẹp như một bức tranh màu nước

Nổi bật cùng đầm bèo nhún đa tầng bay bổng lãng mạn

Khi diện đầm bèo nhún rực rỡ, cách kết hợp cùng phụ kiện và trang sức ánh vàng gold càng góp phần tạo nên viber sang chảnh, quý phái và kiêu kỳ cho quý cô ẢNH: SARA LEGGE

Vừa kết hợp vẻ đẹp ngọt ngào lãng mạn vừa mang đến sức cuốn hút quyến rũ, những chiếc đầm bèo nhún đa tầng khiến quý cô liên tưởng ngay đến hình ảnh của cô nàng tiểu thư - điệu đà và sang trọng, quý phái và trendy. Mùa xuân hè 2026, các thiết kế kiêu kỳ này xuất hiện cùng bảng màu đa sắc hòa quyện trên những dáng váy hở lưng, váy lệch tầng, đầm suông phối bèo, đầm và chân váy nhún bồng bềnh, bông xốp, nhẹ nhàng như những đám mây.

Nữ fashionista khoe vẻ cuốn hút trong mẫu đầm xếp tầng với vô số bèo nhún được đan cài hòa quyện cùng bảng màu đa sắc ấn tượng. Lựa chọn giày cao gót màu nude giúp bản phối đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo ẢNH: SARA LEGGE

Đầm xếp tầng lệch tà là cơ hội để mọi cô gái khoe trọn đôi chân dài và gu thời trang "chất lượng cao" qua những lựa chọn phối đồ thú vị. Bản phối họa tiết, bèo nhún bồng bềnh này được gia tăng thêm nét cá tính mạnh mẽ qua chất liệu da họa tiết động vật trên bốt cổ cao và dây lưng bản lớn ẢNH: VICTORIA HAMUCHE

Vẻ ngoài ngọt ngào lãng mạn của cô nàng yêu thích trang phục bèo nhún phủ sóng mọi phong cách - từ những thiết kế dự tiệc và dự sự kiện cầu kỳ đến trang phục dạo phố, trang phục thường ngày nhẹ nhàng mà duyên dáng ẢNH: SAP

Đầm suông vải tơ trong suốt phối bèo nhún lạ mắt, đem đến cảm nhận về sự hòa quyện khéo léo giữa tinh thần tối giản và phong cách tiểu thư đậm chất "bánh bèo" ẢNH: MAUVE

Hơn mọi kỹ thuật giấu dáng, các đường viền bèo nhún trên áo cúp ngực, đầm cúp ngực chính là bí quyết để nàng có vòng 1 nhỏ nhắn cảm thấy tự tin hơn. Nàng thoải mái "chill" trong những bộ trang phục có thiết kế thông minh, để được là chính mình - xinh đẹp, thoải mái mà vẫn mang nét cá tính riêng ẢNH: JM

Phong cách trẻ trung của cô nàng thành thị ưa thích sự phóng khoáng, nét mới lạ đến từ phom dáng đến các chi tiết phá cách trên từng bộ trang phục. Quý cô thỏa sức sáng tạo với những thiết kế bồng bềnh đi qua suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ẢNH: KHÂU BYCQ



