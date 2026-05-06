Đầm cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Đầm cổ chữ V mở ra góc nhìn mới mẻ, tươi sáng về hình ảnh quý cô vừa quyến rũ, thanh thoát vừa nhẹ nhàng trong mùa nắng. Vẫn trung thành với các phom dáng cổ điển nhưng chi tiết cổ chữ V được biến hóa đa dạng, từ việc kết hợp cùng viền bèo, chi tiết nhún xếp, ve áo... tạo nên nét cuốn hút riêng cho từng mẫu thiết kế.

Phần cổ áo dáng chữ V mở nhẹ kết hợp cùng các chi tiết không tay, hàng cúc nhiều màu và tông màu cam nổi bật của trang phục tạo nên vẻ cuốn hút cho quý cô mùa hạ ẢNH: ORCHID

Diện đầm cổ chữ V, nàng làm chủ vẻ đẹp quyến rũ, trang nhã

Trang phục ngày nắng ưu tiên cảm giác thoáng mát và nhẹ nhàng. Các thiết kế váy cổ chữ V tối giản dễ dàng chiếm được tình cảm yêu mến của quý cô nhờ vào sự thanh thoát và cảm giác mát mẻ. Kiểu váy quyến rũ này phù hợp với nhiều dáng người, sự linh hoạt về độ mở của cổ áo góp phần không nhỏ vào việc khoe các điểm mạnh của vóc dáng.

Váy linen dáng dài có phần cổ chữ V ôm vòng sau cổ khoe khéo bờ vai thon và tạo nên nét thanh thoát, mảnh mai cho vóc dáng. Đầm hoa cổ chữ V phối viền bèo điệu đà, đầm họa tiết, váy blazer cổ chữ V kết hợp hài hòa nét thanh lịch cổ điển và vẻ gợi cảm tinh tế để nàng diện đi làm, đi họp.

Đầm linen màu hồng đào dịu dàng, khéo léo thu hút ánh nhìn vào phần thân trên thanh thoát mảnh mai. Thiết kế là trang phục nền tảng cho một mùa hè dịu mát với sự ăn khớp của dáng váy suông chiết eo nhẹ, chất vải thông thoáng tự nhiên và cấu trúc các đường cắt thẳng kết hợp cổ chữ V và cổ yếm ẢNH: S.C STUDIOS

Váy blazer màu beige tôn trọn vẻ ngoài thanh lịch cùng sự chỉn chu của người mặc. Phần cổ chữ V luôn hữu ích trong việc tạo nên hiệu ứng thị giác thon gọn cho gương mặt và cằm. Khi mặc vào, trang phục và cơ thể đạt tỷ lệ hài hòa và cân đối hơn ẢNH: MICHAA

Đầm dài chấm bi khéo léo tôn eo, tôn vòng 1 và những đường cong quyến rũ qua sự xếp đặt đầy tinh tế. Phần tay áo ngắn phồng nhẹ, cổ chữ V sâu nhưng hẹp nên vẫn giữ trọn thần thái sang trọng, quý phái từ mọi góc nhìn ẢNH: LAVIEM

Trái ngược với hiệu ứng đầy đặn của phần hông được xếp ly và draping, thiết kế mang tông màu xanh baby blue có phần thân trên ôm gọn, qua đó khoe khéo vẻ cuốn hút thanh lịch từ bản phối mùa hè ẢNH: LAVIEM

Phối hai chất liệu linen và ren để tạo nên một chiếc đầm cổ chữ V vừa quyến rũ, kiêu kỳ vừa đầy sự kiêu sa, quý phái ẢNH: S.C STUDIOS

Bảng màu và họa tiết gợi nhắc tinh thần thời trang cổ điển, chất retro lãng mạn hòa quyện trong dáng váy dài thanh thoát cùng thần thái trang nhã, an yên nơi quý cô ẢNH: S.C STUDIOS

Khi phần cổ chữ V có độ mở lớn gợi nhắc đến hình ảnh trái tim. Trang phục tô điểm cho hình ảnh nàng yêu vẻ đẹp tự do, sự phóng khoáng được đặt để trong từng chi tiết, từng nếp vải mềm mại ẢNH: LAVIEM

Không chỉ là trang phục dành cho những buổi hội họp, sự kiện hay đi làm công sở, đầm cổ chữ V còn là chiếc váy hoàn hảo cho những chuyến đi biển, dã ngoại mùa hè. Thiết kế họa tiết có điểm nhấn là đường viền bèo nhỏ nơi cổ áo, tay làm tăng thêm nét duyên dáng quyến rũ cho người mặc ẢNH: ORCHID



