Đầm cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Từ công sở đến dạo phố, dự tiệc, thiết kế đầm dài cổ chữ V đều có thể mang đến cho nàng vẻ đẹp hoàn hảo và sự hài hòa trong phong cách thời trang.
Đầm cổ chữ V mở ra góc nhìn mới mẻ, tươi sáng về hình ảnh quý cô vừa quyến rũ, thanh thoát vừa nhẹ nhàng trong mùa nắng. Vẫn trung thành với các phom dáng cổ điển nhưng chi tiết cổ chữ V được biến hóa đa dạng, từ việc kết hợp cùng viền bèo, chi tiết nhún xếp, ve áo... tạo nên nét cuốn hút riêng cho từng mẫu thiết kế.
Diện đầm cổ chữ V, nàng làm chủ vẻ đẹp quyến rũ, trang nhã
Trang phục ngày nắng ưu tiên cảm giác thoáng mát và nhẹ nhàng. Các thiết kế váy cổ chữ V tối giản dễ dàng chiếm được tình cảm yêu mến của quý cô nhờ vào sự thanh thoát và cảm giác mát mẻ. Kiểu váy quyến rũ này phù hợp với nhiều dáng người, sự linh hoạt về độ mở của cổ áo góp phần không nhỏ vào việc khoe các điểm mạnh của vóc dáng.
Váy linen dáng dài có phần cổ chữ V ôm vòng sau cổ khoe khéo bờ vai thon và tạo nên nét thanh thoát, mảnh mai cho vóc dáng. Đầm hoa cổ chữ V phối viền bèo điệu đà, đầm họa tiết, váy blazer cổ chữ V kết hợp hài hòa nét thanh lịch cổ điển và vẻ gợi cảm tinh tế để nàng diện đi làm, đi họp.