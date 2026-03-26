Đầm pastel: Gợi ý diện đẹp giúp nàng tôn da, ghi điểm với vẻ dịu dàng

Sắc pastel không đơn thuần là một bảng màu mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết. Thuật ngữ pastel dùng để chỉ những gam màu được pha loãng với sắc trắng, tạo nên hiệu ứng nhẹ nhàng, mềm mại như hồng phấn, xanh mint, vàng nhạt hay tím lavender.

Đầm sắc hồng pastel ngọt ngào

Những cô nàng yêu vẻ đẹp ngọt ngào sẽ không thể thiếu chiếc đầm tông hồng pastel trong tủ đồ. Chiếc đầm cổ tròn với phần tay dài được cách điệu vải voan xuyên thấu. Thiết kế chiết eo khéo léo cùng phom dáng ngắn với họa tiết kẻ ca rô chéo được đính nơ nhỏ nữ tính ẢNH: LAMER FASHION

Đầm hồng pastel dáng dài thanh lịch với thiết kế cổ chữ V giúp kéo dài thân trên đồng thời khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Chiếc đầm được chiết đai khéo léo bằng bông hoa hồng nhỏ được đính nổi, tăng sự ngọt ngào cho trang phục ẢNH: GUMAC

Đầm vàng pastel cho mùa hè tươi mới

Chiếc đầm dáng dài với phom maxi cổ tròn cùng thiết kế tay sát nách đem lại sự thoải mái; chi tiết chiết eo cùng phần tà váy xòe với hai tầng layer tinh tế giúp hoàn thiện sắc vóc thon gọn ẢNH: K&K FASHION

Chiếc đầm cổ vuông màu vàng pastel dáng lửng qua đầu gối được chiết eo khéo léo cùng phần tà váy với những nếp xếp ly tự nhiên tăng vẻ thanh lịch cho người mặc ẢNH: GUMAC

Đầm sắc xanh pastel tươi mát

Đầm sắc xanh pastel nhã nhặn với thiết kế cổ chữ V khoe trọn xương quai xanh gợi cảm. Dáng đầm xòe nhẹ với phần eo được chiết đai bản lớn mang tới sự cách điệu cho vóc dáng người mặc ẢNH: K&K FASHION

Họa tiết kẻ sọc cổ điển kết hợp với sắc xanh pastel đem lại vẻ đẹp thanh lịch. Chiếc đầm với thiết kế tay bồng và phần cổ chữ V khiến nâng tầm vóc dáng người mặc, hàng cúc được đính thẳng hàng cùng dây đeo cổ buông lơi tạo điểm nhấn thanh thoát cho trang phục

ẢNH: MELYA

Đầm sắc tím pastel mộng mơ

Chiếc đầm tím dáng dài với phần cổ được cách điệu sơ mi cùng điểm nhấn là những cánh hoa hồng được xếp layer, được chiết eo khéo léo phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn ẢNH: SIXDO