Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng

Đầm tay cánh tiên là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch. Chỉ cần khéo léo kết hợp phụ kiện, nàng sẽ tỏa sáng trong mọi không gian với phong thái tự nhiên và cuốn hút.
Đầm tay cánh tiên cổ chữ V mang nét thanh thoát
Eo váy được chiết gọn, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, khi phối cùng túi trắng và xăng đan quai mảnh giúp nàng thêm phần thanh thoát, cuốn hút.
Thiết kế tay áo cánh tiên bồng bềnh giúp che khéo bắp tay, chiều dài maxi ôm nhẹ nhàng tôn dáng. Đi cùng xăng đan cao gót, nàng sẽ trở nên nổi bật tại tiệc tối hay sự kiện sang trọng.
Ngọt ngào cùng đầm tay cánh tiên họa tiết hoa
Tay áo bồng bềnh như cánh hoa bay theo từng bước đi kết hợp với họa tiết hoa nhiều màu trên nền trắng tươi sáng tạo cảm giác tươi mới. Bạn có thể phối cùng xăng đan quai mảnh và túi sáng màu để diện mạo duyên dáng hơn.
Họa tiết hoa trên nền hồng pastel làm nổi bật sự tươi trẻ của người mặc. Kết hợp giày quai mảnh ánh kim để tăng nét dịu dàng, thu hút mọi ánh nhìn.
Đầm tay cánh tiên cổ yếm tôn vẻ yêu kiều
Lớp voan mỏng phủ đều thân váy cùng họa tiết hoa vàng rực rỡ trên nền trắng tươi sáng, mang lại vẻ yêu kiều. Kết hợp thêm xăng đan màu sáng, bộ trang phục giúp bạn tăng thêm nét duyên dáng.
Cổ yếm cách điệu đính hoa 3D tôn bờ vai gầy và xương quai xanh quyến rũ. Chân váy midi xếp ly bằng voan mỏng, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn, bạn đã hóa thành một nàng công chúa sang trọng.
Tinh khôi hơn với đầm tay cánh tiên trắng
Chất liệu voan mỏng nhẹ, có độ rủ mềm mại tăng hiệu ứng lãng mạn. Phối đầm cùng giày cao gót màu nude và túi cói nhỏ xinh sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch hơn.
Phần tay cánh tiên và cổ tròn nhã nhặn tôn bờ vai mảnh mai, hoàn thiện trang phục với xăng đan trắng giúp bạn tự tin trong mọi dịp với vẻ đẹp thanh khiết khó rời mắt.