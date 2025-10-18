  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/10/2025 08:00 GMT+7

Đầm tay cánh tiên mang đến vẻ đẹp tinh tế, chất liệu bay bổng ôm vừa vặn giúp tôn dáng, tạo cảm giác thanh thoát cho người mặc trong mọi khoảnh khắc.

Đầm tay cánh tiên là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch. Chỉ cần khéo léo kết hợp phụ kiện, nàng sẽ tỏa sáng trong mọi không gian với phong thái tự nhiên và cuốn hút.

Đầm tay cánh tiên cổ chữ V mang nét thanh thoát

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 1.

Đầm tay cánh tiên gam hồng phấn mang vẻ nhẹ nhàng với thiết kế cổ chữ V tinh tế tôn bờ vai, tay áo xếp tầng mềm mại tạo độ bay tự nhiên

ẢNH: AURORE

Eo váy được chiết gọn, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, khi phối cùng túi trắng và xăng đan quai mảnh giúp nàng thêm phần thanh thoát, cuốn hút. 

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 2.

Đầm lụa satin hồng nude thanh lịch và quyến rũ, với cổ chữ V sâu tôn xương quai xanh, xoắn eo cut out duyên dáng

ẢNH: AURORE

Thiết kế tay áo cánh tiên bồng bềnh giúp che khéo bắp tay, chiều dài maxi ôm nhẹ nhàng tôn dáng. Đi cùng xăng đan cao gót, nàng sẽ trở nên nổi bật tại tiệc tối hay sự kiện sang trọng.

Ngọt ngào cùng đầm tay cánh tiên họa tiết hoa 

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 3.

Nét ngọt ngào của bạn sẽ nổi bật với đầm tay cánh tiên họa tiết hoa rực rỡ

ẢNH: K&K FASHION

Tay áo bồng bềnh như cánh hoa bay theo từng bước đi kết hợp với họa tiết hoa nhiều màu trên nền trắng tươi sáng tạo cảm giác tươi mới. Bạn có thể phối cùng xăng đan quai mảnh và túi sáng màu để diện mạo duyên dáng hơn.

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 4.

Đầm tay cánh tiên họa tiết với vải voan mỏng tạo cảm giác bay bổng

ẢNH: MM OUTFIT

Họa tiết hoa trên nền hồng pastel làm nổi bật sự tươi trẻ của người mặc. Kết hợp giày quai mảnh ánh kim để tăng nét dịu dàng, thu hút mọi ánh nhìn.

Đầm tay cánh tiên cổ yếm tôn vẻ yêu kiều 

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 5.

Chiếc đầm được thiết kế tỉ mỉ với phần cổ yếm thanh thoát khoe vai và xương quai xanh, trong khi tay cánh tiên bồng bềnh mềm mại

ẢNH: LEIKA

Lớp voan mỏng phủ đều thân váy cùng họa tiết hoa vàng rực rỡ trên nền trắng tươi sáng, mang lại vẻ yêu kiều. Kết hợp thêm xăng đan màu sáng, bộ trang phục giúp bạn tăng thêm nét duyên dáng.

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 6.

Đầm tay cánh tiên xanh pastel nổi bật với tay áo bồng bềnh, xếp tầng thanh thoát

ẢNH: EMSPO

Cổ yếm cách điệu đính hoa 3D tôn bờ vai gầy và xương quai xanh quyến rũ. Chân váy midi xếp ly bằng voan mỏng, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn, bạn đã hóa thành một nàng công chúa sang trọng.

Tinh khôi hơn với đầm tay cánh tiên trắng 

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 7.

Đầm trắng tinh khôi là định nghĩa của vẻ đẹp thuần khiết, thiết kế phần tay áo cánh tiên bèo nhún xếp tầng nhẹ nhàng, tạo độ bay bổng

ẢNH: EMSPO

Chất liệu voan mỏng nhẹ, có độ rủ mềm mại tăng hiệu ứng lãng mạn. Phối đầm cùng giày cao gót màu nude và túi cói nhỏ xinh sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch hơn.

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng - Ảnh 8.

Đầm tay cánh tiên trắng ôm vừa eo với phần tùng xòe nhẹ tạo cảm giác bay bổng

ẢNH: LAMIA

Phần tay cánh tiên và cổ tròn nhã nhặn tôn bờ vai mảnh mai, hoàn thiện trang phục với xăng đan trắng giúp bạn tự tin trong mọi dịp với vẻ đẹp thanh khiết khó rời mắt.


Đầm Cánh Tiên họa tiết hoa đầm lụa đầm cánh tiên

Bài viết khác

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top