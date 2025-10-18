Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng

Đầm tay cánh tiên là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch. Chỉ cần khéo léo kết hợp phụ kiện, nàng sẽ tỏa sáng trong mọi không gian với phong thái tự nhiên và cuốn hút.

Đầm tay cánh tiên cổ chữ V mang nét thanh thoát

Đầm tay cánh tiên gam hồng phấn mang vẻ nhẹ nhàng với thiết kế cổ chữ V tinh tế tôn bờ vai, tay áo xếp tầng mềm mại tạo độ bay tự nhiên ẢNH: AURORE

Eo váy được chiết gọn, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, khi phối cùng túi trắng và xăng đan quai mảnh giúp nàng thêm phần thanh thoát, cuốn hút.

Đầm lụa satin hồng nude thanh lịch và quyến rũ, với cổ chữ V sâu tôn xương quai xanh, xoắn eo cut out duyên dáng ẢNH: AURORE

Thiết kế tay áo cánh tiên bồng bềnh giúp che khéo bắp tay, chiều dài maxi ôm nhẹ nhàng tôn dáng. Đi cùng xăng đan cao gót, nàng sẽ trở nên nổi bật tại tiệc tối hay sự kiện sang trọng.

Ngọt ngào cùng đầm tay cánh tiên họa tiết hoa

Nét ngọt ngào của bạn sẽ nổi bật với đầm tay cánh tiên họa tiết hoa rực rỡ ẢNH: K&K FASHION

Tay áo bồng bềnh như cánh hoa bay theo từng bước đi kết hợp với họa tiết hoa nhiều màu trên nền trắng tươi sáng tạo cảm giác tươi mới. Bạn có thể phối cùng xăng đan quai mảnh và túi sáng màu để diện mạo duyên dáng hơn.

Đầm tay cánh tiên họa tiết với vải voan mỏng tạo cảm giác bay bổng ẢNH: MM OUTFIT

Họa tiết hoa trên nền hồng pastel làm nổi bật sự tươi trẻ của người mặc. Kết hợp giày quai mảnh ánh kim để tăng nét dịu dàng, thu hút mọi ánh nhìn.

Đầm tay cánh tiên cổ yếm tôn vẻ yêu kiều

Chiếc đầm được thiết kế tỉ mỉ với phần cổ yếm thanh thoát khoe vai và xương quai xanh, trong khi tay cánh tiên bồng bềnh mềm mại ẢNH: LEIKA

Lớp voan mỏng phủ đều thân váy cùng họa tiết hoa vàng rực rỡ trên nền trắng tươi sáng, mang lại vẻ yêu kiều. Kết hợp thêm xăng đan màu sáng, bộ trang phục giúp bạn tăng thêm nét duyên dáng.

Đầm tay cánh tiên xanh pastel nổi bật với tay áo bồng bềnh, xếp tầng thanh thoát ẢNH: EMSPO

Cổ yếm cách điệu đính hoa 3D tôn bờ vai gầy và xương quai xanh quyến rũ. Chân váy midi xếp ly bằng voan mỏng, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn, bạn đã hóa thành một nàng công chúa sang trọng.

Tinh khôi hơn với đầm tay cánh tiên trắng

Đầm trắng tinh khôi là định nghĩa của vẻ đẹp thuần khiết, thiết kế phần tay áo cánh tiên bèo nhún xếp tầng nhẹ nhàng, tạo độ bay bổng ẢNH: EMSPO

Chất liệu voan mỏng nhẹ, có độ rủ mềm mại tăng hiệu ứng lãng mạn. Phối đầm cùng giày cao gót màu nude và túi cói nhỏ xinh sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch hơn.

Đầm tay cánh tiên trắng ôm vừa eo với phần tùng xòe nhẹ tạo cảm giác bay bổng ẢNH: LAMIA

Phần tay cánh tiên và cổ tròn nhã nhặn tôn bờ vai mảnh mai, hoàn thiện trang phục với xăng đan trắng giúp bạn tự tin trong mọi dịp với vẻ đẹp thanh khiết khó rời mắt.



