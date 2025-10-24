Dân tình phát sốt với khu nghỉ, khách sạn Việt Nam được thế giới 'xướng tên'





Amanoi được vinh danh hạng cao nhất trong danh sách Michelin Key 2025

Tại lễ công bố hệ thống xếp hạng khách sạn toàn cầu Michelin Key 2025, Michelin Guide chính thức giới thiệu danh sách các khách sạn được vinh danh năm nay, đánh dấu một cột mốc lịch sử khi thương hiệu Michelin, sau hơn một thế kỷ định danh chuẩn mực ẩm thực toàn cầu với hệ thống sao Michelin, lần đầu tiên mở rộng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú.

Amanoi, khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Aman tọa lạc giữa lòng Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hoà) đã được trao tặng ba Michelin Key, hạng cao nhất trong hệ thống dành cho những điểm lưu trú mang đến trải nghiệm xuất sắc và độc bản nhất ẢNH: @AMANOI

Amanoi cũng là một trong hai khách sạn duy nhất tại Việt Nam được vinh danh ở hạng mục danh giá này. Ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ của Núi Chúa, nơi rừng nguyên sinh ôm trọn lấy vịnh Vĩnh Hy xanh biếc, Amanoi từ lâu đã được xem là biểu tượng của “Mindful Luxury” – sự tĩnh tại, tinh giản và trọn vẹn kết nối với thiên nhiên.

Với chỉ 9 Pavilion, 22 Villa với hồ bơi riêng, 12 khu biệt thự Residence từ một đến năm phòng ngủ và hai Wellness Pool Villa, mỗi không gian tại Amanoi là một khoảng lặng riêng, nơi du khách có thể cảm nhận được sự yên bình tuyệt đối giữa thiên nhiên kỳ vĩ ẢNH: @AMANOI

Theo Michelin Guide, hệ thống Michelin Key được ra đời nhằm tôn vinh những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ yếu tố thiết kế, dịch vụ, và trải nghiệm tinh tế, nơi mỗi kỳ lưu trú đều mang đến một hành trình cảm xúc và kết nối sâu sắc với điểm đến.

Khách sạn Indigo Saigon The City được vinh danh tại World Travel Awards 2025

Một dấu ấn ý nghĩa dành cho khách sạn mang đậm cảm hứng địa phương ẢNH: @HOTELINDIGOSAIGON

Hotel Indigo Saigon The City tự hào khi được xướng tên là "Khách sạn mới hàng đầu Việt Nam 2025" tại Lễ trao giải World Travel Awards ở Hồng Kông trung tuần tháng 10 vừa qua.

Toạ lạc tại khu vực Ba Son, một trong những vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố, Hotel Indigo Saigon The City được truyền cảm hứng từ văn hóa hẻm sôi động và tinh thần sáng tạo của người dân nơi đây ẢNH: @HOTELINDIGOSAIGON

Từng chi tiết, từ các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ xưởng đóng tàu huyền thoại Ba Son cho đến những đường nét thiết kế gợi nhớ hình ảnh những ngôi nhà Sài Gòn xưa đều thấm đẫm hơi thở của thành phố: chân thật, phóng khoáng và đầy cảm hứng.

Giải thưởng còn khẳng định cam kết của Hotel Indigo Saigon The City trong việc mang đến trải nghiệm lưu trú đầy cảm hứng, nơi mỗi hành trình đều bắt đầu từ câu chuyện của khu phố ẢNH: @HOTELINDIGOSAIGON

Bà Amy Nhã, Tổng Quản lý Hotel Indigo Saigon The City chia sẻ. "Giải thưởng này là minh chứng cho tâm huyết của cả tập thể, những con người luôn mang văn hóa địa phương vào từng trải nghiệm, từng câu chuyện dành cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa niềm tự hào về khu phố mà chúng tôi gọi là 'nhà'."

Sheraton HaNoi Hotel và Regent Phu Quoc với giải thưởng của Navigator Most-Wanted Hospitality Awards 2025

Navigator Most - Wanted Hospitality Awards 2025 là Giải thưởng "Những thương hiệu được ưa chuộng nhất" của Navigator về du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ có quy mô ở Châu Á và đặc biệt mạnh ở Đông Nam Á. Các hotel resort quốc tế đoạt giải có: Six Senses Krabey Island, Artyzen Singapore, Raffles Hotel Le Royal, JW Marriott Khao Lak Resort & Spa, InterContinental Singapore, Centara Reserve Samui cùng các tập đoàn khách sạn hàng đầu như IHG, Marriott, Fusion cũng được vinh danh với những giải thưởng danh giá.

Sheraton Hanoi Hotel được tạp chí Navigator xướng danh "Địa điểm cưới được ưa chuộng nhất miền Bắc" ẢNH: @NAVIGATOR

Tọa lạc bên bờ hồ Tây lãng mạn, Sheraton Hanoi từ lâu đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi đang tìm kiếm một không gian tổ chức lễ cưới vừa trang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên. Trung bình mỗi tháng, Sheraton Hanoi tổ chức từ 8 đến 10 tiệc cưới, với quy mô khoảng 300 khách. Những tháng cao điểm như tháng 1, 10, 11 và 12 luôn sôi động bởi thời tiết se lạnh dễ chịu, ánh sáng mềm mại và khung cảnh hồ Tây mơ màng, tất cả góp phần tạo nên một đám cưới trọn vẹn.

Với hơn 21 năm kinh nghiệm tổ chức tiệc cưới, khách sạn không chỉ gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp mà còn bởi cách mà mỗi buổi tiệc tại đây đều mang đến cảm xúc riêng biệt, đầy dấu ấn cá nhân ẢNH: @SHERATONHANOIWEDDING

Sheraton Hanoi hiện là khách sạn duy nhất tại Hà Nội sở hữu trang Instagram và Facebook riêng chuyên về mảng cưới nhằm chia sẻ những hình ảnh truyền cảm hứng, các câu chuyện tình yêu đẹp cùng những mẹo nhỏ hữu ích cho các cặp đôi đang chuẩn bị bước vào hành trình hôn nhân.

Regent Phu Quoc - Khu nghỉ dưỡng cao cấp được ưa chuộng nhất

“Regent Phú Quốc khu nghỉ dưỡng biển sang trọng được săn đón nhất năm 2025” - giải thưởng từ Navigator

ẢNH: @NAVIGATOR

Regent Phú Quốc tọa lạc dọc theo Bãi Trường yên ả, với những rặng cọ xanh mát và hướng tầm nhìn ra phía tây nam, đón trọn vẻ đẹp hoàng hôn. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế như một nơi ẩn náu lý tưởng, pha trộn tinh tế vẻ đẹp của "đảo Ngọc" với những căn suite và biệt thự thượng hạng.

Được thiết kế bởi đội ngũ tài hoa của BLINK Design Group, lấy cảm hứng từ hệ sinh thái trù phú và khung cảnh bình yên của đảo ẢNH: @NAVIGATOR

Nổi bật hơn cả, văn hóa Việt được tái hiện qua nét kiến trúc cổ, cụ thể là hệ thống kết cấu giàn gỗ Bovi biến tấu thành những hoa văn tinh tế trên các bức bình phong, thảm và phụ kiện. Hay gian nhà – một phong cách kiến trúc địa phương với các ngăn nhỏ và các khoảng sân xanh bên trong ngôi nhà Việt truyền thống. Thiết kế này xóa nhòa ranh giới giữa không gian trong nhà và sân vườn, đem lại sự riêng tư, sang trọng đương đại mà vẫn đậm hơi thở lối sống sinh hoạt của người xưa.

Du thuyền buồm hai thân Lagoon 46 của Regent Phu Quoc ẢNH: @NAVIGATOR

Regent Phu Quoc là resort biển đầu tiên ở Phú Quốc và có lẽ trên toàn Việt Nam có riêng cho du khách của mình một chiếc du thuyền cá nhân đúng nghĩa - du thuyền buồm hai thân Lagoon 46 - cao cấp, sang trọng, tiện nghi, riêng tư.















