  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/05/2026 16:00 GMT+7

Áo trễ vai phối cùng chân váy ngắn tạo nên công thức kinh điển giúp tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ và nữ tính.

Áo trễ vai phối cùng chân váy ngắn là công thức "bất bại" giúp phái đẹp tôn vinh nét nữ tính và cải thiện vóc dáng hiệu quả. Thiết kế hở vai tinh tế giúp khoe khéo xương quai xanh quyến rũ, trong khi chân váy ngắn khéo léo che khuyết điểm vòng 3 và tạo hiệu ứng đôi chân thon dài.

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 1.

Chiếc áo trễ vai màu trắng nổi bật với thiết kế khóa kéo hiện đại, ôm nhẹ phần thân trên, phần vai trần được khoe khéo léo dưới ánh sáng tự nhiên, làm nổi bật làn da. Kết hợp cùng chân váy ngắn có chi tiết dây rút độc đáo, tránh cảm giác đơn điệu thường thấy ở những set đồ tông trắng. Sự tinh khôi của màu sắc khi đi cùng phụ kiện đỏ từ túi xách đến giày tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ

ẢNH: @_THUYTHNG__

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 2.

Áo trễ vai màu đen phối chân váy ngắn màu trắng họa tiết chấm bi tạo nên sự tương phản màu sắc thú vị, mang hơi hướng thời trang của những thập niên trước. Kết hợp cùng túi xách màu đen đơn giản sẽ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung và phong cách

ẢNH: @_DREAMISGOOOOOOD

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 3.

Sắc vàng rực rỡ của chiếc áo trễ vai dáng ôm giúp nàng luôn nổi bật dưới ánh nắng hè. Chi tiết nhún ngực tinh tế không chỉ tạo điểm nhấn điệu đà. Khi phối cùng chân váy chữ A trắng trơn đơn giản, hạn chế phối phụ kiện rườm rà để sắc vàng của áo trở thành tâm điểm rạng rỡ của cả khung hình

ẢNH: @_CHESCIA

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa áo trễ vai dáng sơ mi tay dài màu be và chân váy chữ A chất liệu jean tạo nên vẻ ngoài cá tính. Màu be trung tính mang lại vẻ trẻ trung thuần khiết, trong khi chất liệu jean lại bổ sung nét bụi bặm, khỏe khoắn cho người diện

ẢNH: @_CHESCIA

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 5.

Áo trễ vai tay bồng trắng chấm bi đen phối cùng chân váy đen chấm bi trắng: Sự đảo ngược màu sắc họa tiết giữa áo và váy tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị, thiết kế tay bồng giúp che khuyết điểm bắp tay hiệu quả, mang lại vẻ ngoài nữ tính

ẢNH: @_AHHTHYY

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 6.

Chất liệu voan mỏng nhẹ của chiếc áo trễ vai tay dài mang lại cảm giác lãng mạn, chân váy jean ngắn giúp tiết chế lại sự điệu đà. Bộ đôi này không chỉ tôn dáng mà còn mang lại cảm giác thoải mái tuyệt đối cho người mặc suốt cả ngày dài

ẢNH: @_KHANHHNIL

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 7.

Cả set đồ mang sắc trắng tinh khôi với áo trễ vai nhún ngực phối cùng chân váy ngắn A có viền ren mỏng manh. Chất liệu vải mềm mại và đường viền ren tinh xảo, phối cùng giày cao gót để tôn vinh vóc dáng và giúp những bước đi thêm phần thanh thoát

ẢNH: @_ANH.NGOC1

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy- Ảnh 8.

Chiếc áo trễ vai trắng với các họa tiết thêu nổi tinh tế, sánh đôi cùng chân váy ngắn trắng trơn tối giản, các chi tiết thêu trên áo càng trở nên nổi bật. Thêm một chiếc dây chuyền bạc mảnh mai sẽ là điểm nhấn hoàn hảo để tôn vinh đôi vai trần quyến rũ

ẢNH: @_ANH.NGOC1

 

áo trễ vai chân váy ngắn áo trễ vai phối chân váy ngắn chân váy jean

Bài viết khác

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt

Diện trang phục chấm bi, nàng thanh lịch mọi lúc

Diện trang phục chấm bi, nàng thanh lịch mọi lúc

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top